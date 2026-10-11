دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | "هدّاف تحت أنظار دورتموند وبديل جواو فيليكس" .. مواهب منتظرة في الجولة السادسة!

من أجل النقب حول المزيد من المواهب الكروية، نستعد لمشاهدة الجولة السادسة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا "2026-2027"، والتي تُنقل بشكل مجاني عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

صراع الهدافين لا يقلّ في إثارته، عن سباق ترتيب دوري جوّي للنخبة، الذي تتغير مراكزه مع كل جولة، ففي الوقت الذي ينفرد فيه الاتحاد بالصدارة، يجد نفسه مهددًا بفقدان أكثر من مركز في حالة التعثر، في ظل مطاردة الفتح والأهلي والهلال.

ويتأهب الاتحاد لمواصلة الانفراد بالصدارة، حيث يواجه الخلود (الذي يملك طموح الكبار في دوري روشن)، فيما يبحث الأهلي، الذي انضم عدد من لاعبيه لتدريبات الفريق الأول في فترة التوقف، عن العودة للمقدمة، بنقاط الوحدة، مع انتظار تعثر العميد، وكذلك الفتح الذي يحل ضيفًا على النجمة.

الهلال، الذي خرج متعادلًا من مواجهة الجبلين، يبحث عن التعويض أمام الوطن، في الرياض، فيما يأمل النصر في اقتناص نقاط التضامن، من أجل تحقيق قفزة كبرى في سلم الترتيب، حيث يتواجد في المركز الرابع عشر، مبتعدًا عن المركز السادس، بثلاث نقاط.

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وعبر السطور التالية، نستعرض معًا أبرز الأسماء التي ننتظر حضورها في الجولة السادسة من مسابقة دوري جوّي للنخبة، تحت 21 عامًا..