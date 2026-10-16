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Khalid Al-Lahian Marino Pusic Jawwy Leaguesocial gfx/ Getty Images
محمود خالد

دوري جوّي للنخبة | محور الهلال "الهدّاف" وامنح هذا اللاعب فرصة يا بوسيتش .. مواهب منتظرة في الجولة السابعة!

فقرات ومقالات
دوري جوّي للنخبة تحت 21
NxGN دوري جوّي للنخبة
الهلال تحت 21
الأهلي تحت 21
الاتحاد تحت 21
الحزم تحت 21
الوحدة تحت 21

مواهب ننتظر رؤيتها في الجولة السابعة من دوري جوّي للنخبة..

لا تزال ملاعب السعودية تعجّ بالمزيد من المواهب، التي يٌكشف الستار عنها، ونترقب متابعتها مع انطلاق الجولة السابعة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا "2026-2027"، والتي تُنقل بشكل مجاني عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

الجولة الجديدة ينتظر أن تشهد صراعات من نوع خاص، خاصة في قمة التعاون والاتحاد، ما بين العميد الذي يعتمد على هدّافه عمار الغامدي، أمام سكري القصيم الذي يتفوق في عدد مسجلي أهدافه، وسط انتفاضة يوسف السالم وعبد المجيد شريف.

وبخلاف صراع الهدّافين، فإن جولات دوري جوّي للنخبة، كثيرًا ما تشهد بروز حارس مرمى، أو صانع أهداف، لتصبح محل جولة، محل سباق بين غزارة التهديف والحفاظ على نظافة الشباك.

ويتواصل صراع القمة بين عملاقي جدة، الاتحاد والأهلي، المتصدر والوصيف، فيما يطمح الفتح، للتغلب على تعثره مع النجمة، بملاقاة الأخدود، الذي لم يحصد أي نقطة، مثل التضامن.

وفيما كان قريبًا من "مفاجأة" الأهلي، قبل أن يحسم الراقي انتصاره بثنائية موسى آدم، يسعى الوحدة للتعويض، في مواجهة النصر، الذي تتبقى له مباراتان مؤجلتان، ويتواجد في المركز الرابع عشر.

ويحل الهلال ضيفًا على الفيحاء في المجمعة، حيث يسعى الأزرق لتفادي صدمة سقوط جاره النصر، في الرياض، في 13 سبتمبر الماضي، في الجولة الرابعة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما تبقى أكبر قمتان في الجولة، ما بين التعاون والاتحاد، والحزم ضد القادسية.

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!وعبر السطور التالية، نستعرض معًا أبرز الأسماء التي ننتظر حضورها في الجولة السابعة من مسابقة دوري جوّي للنخبة، تحت 21 عامًا..

  • خالد اللحيان "الهلال"

    أن تملك محورًا يستطيع تأدية الأدوار الهجومية، فإنك تضمن زيادة عددية وضغطًا باستمرار على الخصم، وهكذا يكون خالد اللحيان، مواليد 2007، الذي يملك مهارة بناء اللعب، والتحرك المباشر في العمق، فضلًا عن تمريراته الدقيقة، سواءً البينية لاستغلال المساحات لزملائه، أو العرضية لفتح الملعب، ناهيك عن مساهماته التهديفية.

    ومع تأجيل مباراة الهلال "الماضية" أمام الوطن، فإن ملحمة الجبلين، في الجولة الخامسة، كانت شاهدة على تسجيل اللحيان لأول أهدافه في دوري جوّي للنخبة، هذا الموسم، لينقذ الزعيم من الخسارة، في موقعة الـ(3-3)، كاشفًا عن دوره البارز بالتواجد في منطقة الجزاء.

  • عبد الله الدوسري "الأهلي"

    إذا قرأت خبرًا قديمًا عن صراع الأهلي على صفقة لاعب قادم من الفيصلي، مع الاتحاد والقادسية والنصر، فيكفي أن تشاهد مباراة الراقي الماضية، أمام الوحدة، لتعرف السبب، عندما تشاهد هذا اللاعب الذي يحمل القميص رقم "49"، ينثر سحره في أرض الميدان، رغم النقص العددي، ويوجه رسالة إلى مدرب الفريق الأول، مارينو بوسيتش، بأن الكوادر الشابة قادرة على أن تمنحه حلولًا هجومية جديدة، بالتزامن مع كثرة إصابات الفريق الأول.

    ما وراء ثنائية موسى آدم، كان عبد الله الدوسري "مواليد 2009"، يذكرنا بانطلاقاته التي تكسر مصيدة التسلل، وسرعاته في العمق والطرف، وقدرته على استلام الكرة والهروب بها من الدفاع، فيما كلّل جهده بـ"بري أسيست" الهدف الأول، وصناعة الهدف الثاني، وكذلك بانفراد مع حارس الوحدة، الذي حرمه من زيارة الشباك.

  • صهيب الهوساوي "الاتحاد"

    موهبة العميد الذي كان على بعد أمتار من الانتقال إلى الهلال في الصيف الماضي، لا يزال يبرهن على مهاراته الكبيرة في دوري جوّي للنخبة، فرغم موقعه كلاعب وسط أيمن، إلا أنه يبدع في ممارسة أدوار الجناح المتأخر، وأيضًا صانع الألعاب الذي يجيد الاختراق من العمق، والذي لعب دورًا في فوز الاتحاد على الخلود، بتمريرة بينية أكثر من رائعة، كشفت عن مرونته ورؤيته الثاقبة، في تمرير الكرة بخلاف اتجاه الجسد، ليستقبلها عمار الغامدي ويحرز هدفه.

    الهوساوي يملك قدرة أيضًا على الهروب من الدفاع، فضلًا عن جرأة التسديد على المرمى، واستغلال السرعات في الانفراد بالحراس، ما يجعله أحد أسلحة العميد للحفاظ على الصدارة.

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  • حسان إدريس "الحزم"

    نجم الحزم الذي لعب دور البطولة في المباراة النهائية، في النسخة الماضية، محرزًا ثنائية أمام الفتح، أخيرًا تمكن من زيارة الشباك، هذا الموسم، في الجولة السادسة، رغم الخسارة أمام ضمك، لتصبح الآمال معقودة عليه، لينتشل حامل اللقب من تخبطه.

    حسان إدريس الذي عُرف بتفوقه في المواجهات الفردية (واحد ضد واحد) وتسديداته الصاروخية وسرعة اتخاذ القرارات، قص شريط أهدافه في نسخة 2026-2027، على طريقة الكبار، بخطف الكرة من أمام الحارس، ومن ثم تسجيلها في المرمى الخالي.

  • حمزة سالم "الوحدة"

    بينما كان الأهلي يفرض سيطرته أمام الوحدة، كان هناك المهاجم حمزة بن سالم، الذي رد على ثنائية موسى آدم، وكاد أن ينقذ فرسان مكة، من الخسارة أمام الراقي، بعدما أحرز هدفًا، كشف عن يقظته في سرعة متابعة الكرة بعد ارتدادها في القائم، فضلًا عن صناعته لأخطر فرص المباراة، في الوقت بدل الضائع، بتسديدة على الطائر، أنقذها حارس الأهلي واصطدمت في العارضة.

    تألق حمزة بن سالم، ربما يعد مؤشرًا خطيرًا أمام النصر الذي يطمح في القفز في سلم الترتيب، أمام الوحدة الذي يملك مهاجمًا قادرًا على الحسم داخل منطقة الجزاء، بحسن تمركزه وتسديداته التي تعرف الطريق نحو الشباك جيدًا.

  • دوري جوي للنخبة في سطور

    وانطلق الموسم الثاني من مسابقة دوري جوّي للنخبة "2026-2027"، في الثالث والعشرين من أغسطس، ضمن خطة الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل تطوير المواهب الشابّة - تحت 21 عامًا - في ملاعب المملكة.

    ويُقام دوري جوّي للنخبة، برعاية شركة stc، لمدة موسمين، حيث انطلقت المسابقة في الموسم الماضي، والتي تنقل عبر تطبيق stc tv مجانًا، من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإليكتروني أو رقم الهاتف المحمول، دون أي مقابل مادي.

    النسخة الأولى شهدت مفاجأة من العيار الثقيل، حيث رسخ ناديا الحزم والفتح، قاعدة "من يضحك أخيرًا"، بتأهل فريقين - من مرحلة الملحق - إلى المباراة النهائية، حيث توج الحزم بلقب النسخة الأولى، بعد الفوز على "النموذجي"، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

    واحتفت النسخة الأولى بعدد كبير من المواهب السعودية، فيما تعد المسابقة بمثابة "الخطوة الأولى" من أجل زيادة الاهتمام بالكوادر الشابّة، بالتزامن مع اتجاه رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين، نحو العمل على زيادة الاهتمام بالكوادر الوطنية، مع قرار تطبيق لائحة لاعبي القائمة الإضافية للاعبين الشباب، إما سعوديين أو مواليد المملكة، لأندية روشن، اعتبارًا من موسم 2028-2029.

    وبحسب نظام دوري جوّي للنخبة، تحت 21 عامًا، فقد جاء على النحو التالي..

    * مرحلة الدوري بمشاركة 24 فريقًا، وتقام على مدار 20 جولة.

    * بعد ختام الجولة العشرين، يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى "مباشرة" إلى مرحلة خروج المغلوب، والتي تنطلق من الدور ربع النهائي، وحتى المباراة النهائية.

    * يتأهل أصحاب المراكز من الخامس إلى الثاني عشر إلى مرحلة الملحق، ليتأهل منهم أربعة فرق إلى دور الثمانية، برفقة الأندية المتأهلة مباشرة.

    * تقام مباريات دور الثمانية ونصف النهائي، بنظام "الذهاب والإياب"، بينما يقام النهائي من مباراة واحدة.

    * يهبط أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة إلى المرحلة الأدنى.

    أما عن النسخة الحالية من دوري جوّي للنخبة، فإنها تشهد مشاركة أندية "الحزم (حامل اللقب)، الفتح، الاتفاق، الهلال، النصر، التعاون، القادسية، الاتحاد، الأخدود، نيوم، الوحدة، الفيحاء، الرياض، والعروبة، الأهلي، الخلود، ضمك، الجبلين، الخليج، النجمة".