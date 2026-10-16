دوري جوّي للنخبة | محور الهلال "الهدّاف" وامنح هذا اللاعب فرصة يا بوسيتش .. مواهب منتظرة في الجولة السابعة!

لا تزال ملاعب السعودية تعجّ بالمزيد من المواهب، التي يٌكشف الستار عنها، ونترقب متابعتها مع انطلاق الجولة السابعة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا "2026-2027"، والتي تُنقل بشكل مجاني عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

الجولة الجديدة ينتظر أن تشهد صراعات من نوع خاص، خاصة في قمة التعاون والاتحاد، ما بين العميد الذي يعتمد على هدّافه عمار الغامدي، أمام سكري القصيم الذي يتفوق في عدد مسجلي أهدافه، وسط انتفاضة يوسف السالم وعبد المجيد شريف.

وبخلاف صراع الهدّافين، فإن جولات دوري جوّي للنخبة، كثيرًا ما تشهد بروز حارس مرمى، أو صانع أهداف، لتصبح محل جولة، محل سباق بين غزارة التهديف والحفاظ على نظافة الشباك.

ويتواصل صراع القمة بين عملاقي جدة، الاتحاد والأهلي، المتصدر والوصيف، فيما يطمح الفتح، للتغلب على تعثره مع النجمة، بملاقاة الأخدود، الذي لم يحصد أي نقطة، مثل التضامن.

وفيما كان قريبًا من "مفاجأة" الأهلي، قبل أن يحسم الراقي انتصاره بثنائية موسى آدم، يسعى الوحدة للتعويض، في مواجهة النصر، الذي تتبقى له مباراتان مؤجلتان، ويتواجد في المركز الرابع عشر.

ويحل الهلال ضيفًا على الفيحاء في المجمعة، حيث يسعى الأزرق لتفادي صدمة سقوط جاره النصر، في الرياض، في 13 سبتمبر الماضي، في الجولة الرابعة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما تبقى أكبر قمتان في الجولة، ما بين التعاون والاتحاد، والحزم ضد القادسية.

اقرأ أيضًا: دوري جوّي للنخبة | الأهلي يراقب قمة التعاون والاتحاد .. والهلال يبحث عن تفادي مفاجآت "قاهر النصر"

!وعبر السطور التالية، نستعرض معًا أبرز الأسماء التي ننتظر حضورها في الجولة السابعة من مسابقة دوري جوّي للنخبة، تحت 21 عامًا..