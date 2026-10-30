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محمود خالد

دوري جوّي للنخبة | احذروا صواريخ فيتينيا و"قناص" الاتحاد أمام دينامو الأهلي .. مواهب منتظرة في الجولة التاسعة وقمة الصدارة!

فقرات ومقالات
NxGN دوري جوّي للنخبة
دوري جوّي للنخبة تحت 21
الهلال تحت 21
الاتحاد تحت 21
الأهلي تحت 21
النصر تحت 21
الحزم تحت 21
الفيحاء تحت 21

مواهب ننتظر رؤيتها في الجولة التاسعة من دوري جوّي للنخبة..

مواهب لا تنضب، في كل جولة، أسماء جديدة تظهر، ونجوم يواصلون التألق، هكذا يكمن جمال منافسات دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا "2026-2027"، والذي نستعد معه لمتابعة الجولة التاسعة من المسابقة التي تُنقل بشكل مجاني عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

في ميدان جدة، الديربي المنتظر بين الاتحاد والأهلي، قمة قد تُبعد العميد في الصدارة، أو تجعل الراقي يقترب منه بنقطة، فيما يأمل التعاون في هدية اتحادية، يرتقي بها إلى الوصافة، فبعد سحقه للاتفاق بخماسية، يخوض مواجهة أمام الوطن، الذي يعاني في منطقة الخطر، أما عن النصر، فإنه سيواجه الخليج، منتشيًا بفوزه المثير على القادسية، ولكن عليه الحذر من سيناريو "الكبار"، حينما تعادلوا مع الدانة في دوري روشن.

وبعد تعافي الحزم، حامل اللقب، بـ"خمسة" في الوحدة، فإنه سيخوض لقاءً محفوفًا بالمخاطر، أمام الرياض الذي يسير بثبات في طريقه لحجز مكان في ملحق الأدوار الإقصائية.

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وعبر السطور التالية، نستعرض معًا أبرز الأسماء التي ننتظر حضورها في الجولة التاسعة من مسابقة دوري جوّي للنخبة، تحت 21 عامًا..

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  • عبد العزيز الشمري "الاتحاد"

    من حسنات المدير الرياضي الإسباني رامون بلانيس، مع الاتحاد، أن استقطب عبد العزيز الشمري، من صفوف الجبلين، في صيف 2024، وهو الذي قاد المنتخب السعودي للتتويج بكأس الخليج تحت 20 عامًا 2025، ونصب نفسه هدافًا بـ5 أهداف، منها ثنائية في النهائي.

    في ظل الشكوك حول جاهزية الهدّاف عمار الغامدي، الذي أظهرت الفحوصات الطبية معاناته من كدمة على مستوى الركبة، وكذلك البراء إيشان الذي تعرض لإصابة في العضلة الضامة، فإن ذلك لا يلغي خطورة الاتحاد، وإنما هناك الشمري الذي قاده لانتصار ثمين على التعاون، قبل جولتين، لعب دورًا في فوز العميد أمام نيوم، ويكفى أن تشاهد ضغط الجناح الأيمن للاتحاد، على حامل الكرة، واستغلال أنصاف الفرص، بتسديدة ارتطمت في القائم، لترتد إلى نواف الجدعاني الذي سجل الهدف، فضلًا عن أدوار عبد العزيز في التحرك للعمق، وبناء الفرص في التمريرات البينية، ليصبح أحد الوجوه المنتظرة في ديربي جدة.

  • وائل الجهني "الأهلي"

    قبل الديربي المُنتظر، ربما على الاتحاد أن يحذر من متوسط ميدان الأهلي، وائل الجهني، الذي يجيد اللعب كرقم "8"، وكذلك صانع ألعاب، فضلًا عن أدواره الدفاعية وتمريراته البينية، فمن بين عناصر الراقي الخطيرة على غرار موسى آدم وسيف دارسي، ترك الجهني بصمته، بين إحراز الهدف الثالث أمام ضمك، والذي كشف عن سرعاته في الانطلاق من الخلف، لاستغلال تمريرة عبد الله الدوسري بعد هروبه من تقدم الحارس في الدقائق الأخيرة، ليقدمها إلى الجهني الذي وقع على أول أهدافه في الموسم الحالي.

    وبخلاف ذلك، فإن الجهني أثبت مهارته أيضًا في استغلال الركلات الحرة، بعد أن وجه كرة إلى المرمى، إلا أن حارس ضمك، حرمه من تسجيل أحد أجمل أهداف الجولة.

  • لؤي المحيميد "التعاون"

    وكأننا نتحدث عن فيتينيا، نجم باريس سان جيرمان، في ثوب التعاون، ليس فقط في "لفّ" رابطة الرأس بعد تسجيل الأهداف، ولكن في بصماته المذهلة، كلاعب يعشق مباغتة المرمى، بتسديدات من خارج منطقة الجزاء.

    لؤي المحيميد، أحد الوجوه المبدعة للتعاون، هذا الموسم، سواءً بمنافسته على الأكثر صناعة للأهداف، أو بإحرازه ثنائية ولا أروع، في شباك الاتفاق، منها هدف من ركلة حرة، سبق وأن أحرزها فيتينيا من نفس الزاوية تقريبًا أمام موناكو، في فبراير الماضي، وإن نفّذت الركلة بطريقة رائعة على طريقة ليونيل ميسي.

    الحديث عن نجم التعاون رقم "10"، الذي يتألق كجناح وصانع ألعاب، ويجيد التحرك في المساحات، واستغلال أخطاء المدافعين الناتجة عن الضغط، وكذلك التسجيل من خارج منطقة الـ18.

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  • دايو أوشو "الفيحاء"

    بعد رحيله عن المريخ السوداني، كان الفيصلي بوابة المهاجم النيجيري صاحب الـ20 عامًا، ليبرز اسمه كأحد المنافسين بقوة على تصدر سباق هدافي دوري جوّي للنخبة، بعدما حقق بداية مميزة، ومن ثمّ عودته للتهديف في آخر جولتين، أمام الرياض والخليج، بعد غيابه عن هز الشباك بالجولتين الخامسة والسادسة، ليصل هدفه السادس في المسابقة.

  • مبارك الدوسري "النصر"

    إذا كان الفريق الأول يضم نواف بوشل، أو سلطان الغنام، فإن فريق 21 عامًا، يضم ظهيرًا مقاتلًا اسمه مبارك الدوسري.

    ظهير يتمتع بحسن قراءته للملعب، وتمركزه الصحيح، فضلًا عن قتاله على افتكاك الكرة، والمواجهات الهوائية، فضلًا عن تمتعه بقدرات هجومية، تتمثل في الانطلاقات خلف الأظهرة، والكرات العرضية الدقيقة، فيما برز في مباراة القادسية، بفضل خطفه للكرة بقتالية، قبل أن يمرر الكرة إلى عبد الرحمن العنزي، ليحرز الهدف الأول.

  • دوري جوي للنخبة في سطور

    وانطلق الموسم الثاني من مسابقة دوري جوّي للنخبة "2026-2027"، في الثالث والعشرين من أغسطس، ضمن خطة الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل تطوير المواهب الشابّة - تحت 21 عامًا - في ملاعب المملكة.

    ويُقام دوري جوّي للنخبة، برعاية شركة stc، لمدة موسمين، حيث انطلقت المسابقة في الموسم الماضي، والتي تنقل عبر تطبيق stc tv مجانًا، من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإليكتروني أو رقم الهاتف المحمول، دون أي مقابل مادي.

    النسخة الأولى شهدت مفاجأة من العيار الثقيل، حيث رسخ ناديا الحزم والفتح، قاعدة "من يضحك أخيرًا"، بتأهل فريقين - من مرحلة الملحق - إلى المباراة النهائية، حيث توج الحزم بلقب النسخة الأولى، بعد الفوز على "النموذجي"، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

    واحتفت النسخة الأولى بعدد كبير من المواهب السعودية، فيما تعد المسابقة بمثابة "الخطوة الأولى" من أجل زيادة الاهتمام بالكوادر الشابّة، بالتزامن مع اتجاه رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين، نحو العمل على زيادة الاهتمام بالكوادر الوطنية، مع قرار تطبيق لائحة لاعبي القائمة الإضافية للاعبين الشباب، إما سعوديين أو مواليد المملكة، لأندية روشن، اعتبارًا من موسم 2028-2029.

    وبحسب نظام دوري جوّي للنخبة، تحت 21 عامًا، فقد جاء على النحو التالي..

    * مرحلة الدوري بمشاركة 24 فريقًا، وتقام على مدار 20 جولة.

    * بعد ختام الجولة العشرين، يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى "مباشرة" إلى مرحلة خروج المغلوب، والتي تنطلق من الدور ربع النهائي، وحتى المباراة النهائية.

    * يتأهل أصحاب المراكز من الخامس إلى الثاني عشر إلى مرحلة الملحق، ليتأهل منهم أربعة فرق إلى دور الثمانية، برفقة الأندية المتأهلة مباشرة.

    * تقام مباريات دور الثمانية ونصف النهائي، بنظام "الذهاب والإياب"، بينما يقام النهائي من مباراة واحدة.

    * يهبط أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة إلى المرحلة الأدنى.

    أما عن النسخة الحالية من دوري جوّي للنخبة، فإنها تشهد مشاركة أندية "الحزم (حامل اللقب)، الفتح، الاتفاق، الهلال، النصر، التعاون، القادسية، الاتحاد، الأخدود، نيوم، الوحدة، الفيحاء، الرياض، والعروبة، الأهلي، الخلود، ضمك، الجبلين، الخليج، النجمة".