أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | "روتين الشمس".. موهبة النصر يكشف كيف ساهم كريستيانو رونالدو في تطويره

كريستيانو رونالدو "قدوة" لكثير من اللاعبين الشباب..

كشف أحد مواهب فريق النصر تحت 21 عامًا، الناشط في مسابقة دوري جوّي للنخبة، التي تُنقل مجانًا عبر منصة "stc tv"، من خلال الاشتراك بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف، عن دور الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في "تطويره" على المستوى الشخصي.

رونالدو انضم إلى فريق النصر الأول لكرة القدم، في يناير من عام 2023؛ وذلك بعد فسخ عقده مع العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، بالتراضي.

    موهبة النصر يقلد "روتين" كريستيانو رونالدو

    وفي هذا السياق.. أعرب عاصم محمد، مهاجم فريق النصر تحت 21 عامًا، عن سعادته الكبيرة بالتواجد في نفس النادي، الذي يلعب له الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

    عاصم أكد في وثائقي "نجوم النخبة"، الذي أطلقته منصة "stc tv" مؤخرًا؛ أنه كان يُشاهد "الروتين" الذي يتبعه رونالدو، بشكلٍ مستمر.

    وأضاف المهاجم النصراوي الشاب: "الآن.. أصبحت مُهتمًا بتطبيق هذا (الروتين)؛ حيث أفعل نفس الأشياء التي يقوم بها الأسطورة البرتغالية".

  • ما هو أكثر "روتين" يقلده عاصم محمد؟

    واستكمالًا لتصريحاته.. تحدث عاصم محمد، مهاجم فريق النصر تحت 21 عامًا، عن أكثر "روتين" يقوم به الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ ويحاول تطبيقه على المستوى الشخصي، لتطوير نفسه.

    وأعلن عاصم أن التعرض للشمس يوميًا، للاستفادة من "فيتامين D"؛ هو أكثر "روتين" يقوم به رونالدو، ويحاول هو تطبيقه.


    أهداف عاصم محمد تقود النصر لـ"الإقصائيات"

    المهاجم الشاب عاصم محمد يتألق مع فريق النصر تحت 21 عامًا، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ حيث سجل 10 أهداف في المرحلة الأولى، من مسابقة دوري جوّي للنخبة.

    وبفضل هذه الأهداف؛ أنهى النصر "مرحلة الدوري" في المركز الثالث بجدول الترتيب، خلف كل من الاتفاق "المتصدر" والهلال "الوصيف".

    وجمع "نصر 21"، 38 نقطة من 20 مباراة في مرحلة الدوري؛ وذلك بتحقيقه 11 فوزًا و5 تعادلات، مقابل 4 هزائم.

    وتأهل الفريق النصراوي بذلك، إلى دور ربع النهائي؛ للمُنافسة على لقب دوري جوّي للنخبة، للموسم الرياضي الحالي.

    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ونظام التأهُل يعتمد على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.

