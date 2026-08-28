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محمود خالد

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | النصر يبدأ رحلته بـ"قاهر البطل" .. بداية جيدة للهلال والاتحاد يواجه "ضحية العشرة"!

فقرات ومقالات
دوري جوّي للنخبة تحت 21
الحزم
الهلال
النصر
الاتحاد
الأهلي

تعرف على مواعيد مباريات الجولة الثانية من دوري جوي للنخبة..

بعد جولة من المفاجآت، يترقب عشاق "دوري المواهب"، الأسبوع الثاني من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، بموسم 2026-2027، والتي تنقل مجانًا عبر منصة "stc tv" من خلال الاشتراك بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

ويبحث حامل اللقب، الحزم، عن تعويض مفاجأة السقوط في الافتتاحية، أمام الجبلين، فيما يستهلّ "شباب" النصر، مشواره، بعد تأجيل لقاءه الأول أمام الوطن.

المباراة الأولى كانت كفيلة لتؤكد لنا أننا على موعد مع موسم مليء بالإثارة، حينما حقق الاتفاق، الانتصار الأكبر في تاريخ دوري جوّي للنخبة، بعدما صعق التضامن، الصاعد حديثًا، خارج أرضه، بعشرة أهداف مقابل هدف، ليثبت "شباب" النواخذة، بأن صدارته لمرحلة الدوري، في الموسم الماضي، لم تكن من فراغ، رغم خروجه من سباق اللقب في الأدوار الإقصائية.

بداية "انتصار الكبار"، ما بين ريمونتادا الهلال ضد الفيصلي، بنتيجة (2-1)، وتخطي الأهلي لعقبة الفيحاء في المجمعة، بثلاثية لهدف، واكتساح الفتح "الوصيف" لنظيره الأنصار، بستة أهداف نظيفة، فيما تعادل الاتحاد سلبًا مع ضمك، وخرج القادسية من صدام الخليج، بثلاثية.

وعبر السطور التالية، نستعرض أهم النقاط التي يمكن ذكرها، حول منافسات الجولة الثانية من الموسم الجديد في دوري جوّي للنخبة، بموسم 2026-2027..

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  • مباريات الجولة الثانية .. النصر يواجه "قاهر البطل"

    ويتطلع النصر لبداية قوية في دوري جوّي للنخبة، حيث يواجه الجبلين، الذي أسقط الحزم "البطل"، في الرياض، فيما يخوض الأهلي، اختبارًا صعبًا أمام الفتح "الوصيف"، في جدة.

    ولم يجد الخلود، بداية أصعب من ملاقاة الهلال في الرياض، بعدما تأجلت مباراة الأول أمام الأخدود إلى ديسمبر المُقبل، فيما يأمل الاتحاد في أن يجد طريق الانتصارات، أمام التضامن، ضحية "عشرة" الاتفاق، فيما تأجلت مواجهة الحزم والوطن، في الرسّ إلى يناير المُقبل.

    مواعيد مباريات الجولة الثانية:

    الأحد 30 أغسطس:

    - مباراة الأخدود ضد الفيصلي "19:05".

    - مباراة النجمة ضد نيوم "19:05".

    - مباراة الأنصار ضد الفيحاء "19:20".

    - مباراة الاتحاد ضد التضامن "19:20".

    - مباراة الهلال ضد الخلود "21:00".

    الإثنين 31 أغسطس:

    - مباراة الخليج ضد الوحدة "18:40".

    - مباراة الاتفاق ضد ضمك "18:40".

    - مباراة الرياض ضد القادسية "18:50".

    - مباراة النصر ضد الجبلين "18:50".

    - مباراة العروبة ضد التعاون "19:20".

    - مباراة الأهلي ضد الفتح "21:00".

    الإثنين 25 يناير 2027:

    - مباراة الحزم ضد الوطن "21:00".

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  • الاتفاق يتصدر برقمه القياسي .. وبداية أفضل للهلال والأهلي

    واستفاد "شباب" الاتفاق، من انتصاره الساحق على التضامن، ليتربع في صدارة ترتيب دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، بأولى ثلاث نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف، عن الفتح "الوصيف"، فضلًا عن القادسية والأهلي والتعاون ونيوم والهلال والجبلين والوحدة، فيما يعد الاتحاد وضمك، هما المتعادلان الوحيدان، مع تأجيل مواجهتي النصر والوطن، والخلود ضد الأخدود.

    الجبلين يواصل مفاجآته في "افتتاحية" دوري جوّي، بعدما تغلب على الهلال بثنائية، في الجولة الأولى من الموسم الماضي، ثم عبور الحزم "البطل" هذا الموسم، فيما حقق الأهلي بداية أفضل من نظيرتها في النسخة الماضية، التي تلقى فيها خسارة بهدف نيوم.

    صراع الهدّافين يشتعل مبكرًا

    ومع بداية الموسم، اشتعلت صدارة هدافي دوري جوّي للنخبة، مع تواجد نجم الاتفاق، محمد العيسى، في القمة، بفضل الـ"سوبر هاتريك" في التضامن، ليتفوق على ثلاثية زياد الملا وجيفرسون راموس، ثنائي الأهلي والفتح.


  • دوري جوي للنخبة في سطور

    وانطلق الموسم الثاني من مسابقة دوري جوّي للنخبة "2026-2027"، في الثالث والعشرين من أغسطس، ضمن خطة الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل تطوير المواهب الشابّة - تحت 21 عامًا - في ملاعب المملكة.

    ويُقام دوري جوّي للنخبة، برعاية شركة stc، لمدة موسمين، حيث انطلقت المسابقة في الموسم الماضي، والتي تنقل عبر تطبيق stc tv مجانًا، من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإليكتروني أو رقم الهاتف المحمول، دون أي مقابل مادي.

    النسخة الأولى شهدت مفاجأة من العيار الثقيل، حيث رسخ ناديا الحزم والفتح، قاعدة "من يضحك أخيرًا"، بتأهل فريقين - من مرحلة الملحق - إلى المباراة النهائية، حيث توج الحزم بلقب النسخة الأولى، بعد الفوز على "النموذجي"، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

    واحتفت النسخة الأولى بعدد كبير من المواهب السعودية، فيما تعد المسابقة بمثابة "الخطوة الأولى" من أجل زيادة الاهتمام بالكوادر الشابّة، بالتزامن مع اتجاه رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين، نحو العمل على زيادة الاهتمام بالكوادر الوطنية، مع قرار تطبيق لائحة لاعبي القائمة الإضافية للاعبين الشباب، إما سعوديين أو مواليد المملكة، لأندية روشن، اعتبارًا من موسم 2028-2029.

    وبحسب نظام دوري جوّي للنخبة، تحت 21 عامًا، فقد جاء على النحو التالي..

    * مرحلة الدوري بمشاركة 24 فريقًا، وتقام على مدار 20 جولة.

    * بعد ختام الجولة العشرين، يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى "مباشرة" إلى مرحلة خروج المغلوب، والتي تنطلق من الدور ربع النهائي، وحتى المباراة النهائية.

    * يتأهل أصحاب المراكز من الخامس إلى الثاني عشر إلى مرحلة الملحق، ليتأهل منهم أربعة فرق إلى دور الثمانية، برفقة الأندية المتأهلة مباشرة.

    * تقام مباريات دور الثمانية ونصف النهائي، بنظام "الذهاب والإياب"، بينما يقام النهائي من مباراة واحدة.

    * يهبط أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة إلى المرحلة الأدنى.

    أما عن النسخة الحالية من دوري جوّي للنخبة، فإنها تشهد مشاركة أندية "الحزم (حامل اللقب)، الفتح، الاتفاق، الهلال، النصر، التعاون، القادسية، الاتحاد، الأخدود، نيوم، الوحدة، الفيحاء، الرياض، والعروبة، الأهلي، الخلود، ضمك، الجبلين، الخليج، النجمة".

    وتوج باسم العريني، مهاجم التعاون، بجائزة هدّاف دوري جوّي للنخبة، عن موسم 2025-2026، برصيد 20 هدفًا، فيما حصد حارس القادسية، عبد الله المحيسن، جائزة أفضل حارس مرمى، بينما فاز حسان إدريس، لاعب الحزم، بجائزة الأفضل في المباراة النهائية.

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