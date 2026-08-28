دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | النصر يبدأ رحلته بـ"قاهر البطل" .. بداية جيدة للهلال والاتحاد يواجه "ضحية العشرة"!

بعد جولة من المفاجآت، يترقب عشاق "دوري المواهب"، الأسبوع الثاني من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، بموسم 2026-2027، والتي تنقل مجانًا عبر منصة "stc tv" من خلال الاشتراك بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

ويبحث حامل اللقب، الحزم، عن تعويض مفاجأة السقوط في الافتتاحية، أمام الجبلين، فيما يستهلّ "شباب" النصر، مشواره، بعد تأجيل لقاءه الأول أمام الوطن.

المباراة الأولى كانت كفيلة لتؤكد لنا أننا على موعد مع موسم مليء بالإثارة، حينما حقق الاتفاق، الانتصار الأكبر في تاريخ دوري جوّي للنخبة، بعدما صعق التضامن، الصاعد حديثًا، خارج أرضه، بعشرة أهداف مقابل هدف، ليثبت "شباب" النواخذة، بأن صدارته لمرحلة الدوري، في الموسم الماضي، لم تكن من فراغ، رغم خروجه من سباق اللقب في الأدوار الإقصائية.

بداية "انتصار الكبار"، ما بين ريمونتادا الهلال ضد الفيصلي، بنتيجة (2-1)، وتخطي الأهلي لعقبة الفيحاء في المجمعة، بثلاثية لهدف، واكتساح الفتح "الوصيف" لنظيره الأنصار، بستة أهداف نظيفة، فيما تعادل الاتحاد سلبًا مع ضمك، وخرج القادسية من صدام الخليج، بثلاثية.

وعبر السطور التالية، نستعرض أهم النقاط التي يمكن ذكرها، حول منافسات الجولة الثانية من الموسم الجديد في دوري جوّي للنخبة، بموسم 2026-2027..