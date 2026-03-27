Goal.com
مباشر
Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia
أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | "له مكان مع كتيبة ماتياس يايسله"! .. ابن الأهلي السابق الأفضل في شهر مارس

دوري جوّي للنخبة تحت 21
NxGN دوري جوّي للنخبة
Al Ahli
الأهلي تحت 21
القادسية
القادسية تحت 21
ماتياس يايسله
بريندان رودجرز
دوري روشن السعودي
فقرات ومقالات

إياد هوسا.. 5 أهداف في شهر مارس

في وقتٍ اشتد فيه الصراع على النقاط، بمسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، والتي تُنقل منافستها عبر ""stc tv مجانًا، من خلال الاشتراك بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف؛ برز اسم كان هو "كلمة السر" التي فكت شيفرات الخصوم، ومنحت فريقه الأفضلية.

الحديث هُنا عن إياد هوسا، نجم فريق القادسية تحت 21 عامًا؛ والذي استحق أن ينتزع لقب "أفضل لاعب في شهر مارس"، بمسابقة دوري جوّي للنخبة 2025-2026.

هوسا يبلغ من العمر 19 سنة فقط، ويجيد في مركز وسط الميدان "رقم 8"، إلى جانب صناعة اللعب والمهاجم المُتأخر.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ كيف خطف هوسا "أفضلية شهر مارس"، في مسابقة دوري جوّي للنخبة..

stc tv JawwyGetty/Goal


  • إياد هوسا.. 5 أهداف في شهر مارس

    تألق النجم الشاب إياد هوسا، مع فريق القادسية تحت 21 عامًا، خلال شهر مارس؛ حيث سجل 5 أهداف في مسابقة دوري جوّي للنخبة، توزعت على النحو التالي:

    * الجولة 17: هدف في فوز القادسية (2-0) على نادي العروبة.

    * الجولة 18: 3 أهداف في فوز القادسية (3-1) على نادي العدالة.

    * الجولة 19: هدف في فوز القادسية (3-2) على نادي الرياض.

    أي أن هوسا سجل في جميع مباريات القادسية، بمسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ والتي لُعِبت خلال شهر مارس.

  • ثنائية مبهرة في القادسية بقيادة هوسا

    أظهرت مباريات فريق القادسية تحت 21 عامًا الأخيرة، في مسابقة دوري جوّي للنخبة، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026، تفاهمًا كبيرًا للغاية؛ بين النجم الشاب إياد هوسا، وزميله عمار اليهيبي صاحب الـ20 سنة.

    هذا التفاهم الثنائي بين هوسا واليهيبي، يتجلى بوضوح فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: لعب هوسا كوسط ميدان "رقم 8"، ومن أمامه عمار اليهيبي كصانع ألعاب.

    * ثانيًا: مرونة في الحركة بين الثنائي؛ من خلال ذهاب اليهيبي إلى الجناح، ودخول هوسا كصانع ألعاب أو مهاجم مُتأخر.

    وبصفةٍ عامة.. الحركة المستمرة والمرونة التي يتمتع بها هذا الثنائي؛ قادرة على كسر دفاعات أي خصم لنادي القادسية، وهو ما ظهر مؤخرًا بالفعل.

    ويعود التفاهم بين هذا الثنائي، بسبب أنهما لعبا معًا في الفئات السنية لعملاق جدة الأهلي؛ قبل أن ينتقل هوسا إلى بنو قادس في صيف 2025، واليهيبي في يناير 2026.

  • Al Ahli v Shabab Al Ahli : AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    كتيبة ماتياس يايسله خسرت إياد هوسا

    الآن.. لننتقل بحديثنا إلى عملاق جدة الأهلي؛ والذي فرط في جوهرة كبيرة بحجم إياد هوسا، بتركه يرحل إلى نادي القادسية.

    وإذا نظرنا إلى "قائمة" الأهلي، سواء في الفريق الأول بقيادة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، أو تحت 19 عامًا؛ سنجد أن هوسا لديه مكانًا بالفعل، للحصول على عديد الدقائق.

    هوسا بإمكانه أن يكون "بديلًا" - على الأقل - مع كتيبة يايسله؛ إلى جانب حجز مكان أساسي بلا مُنازع، في فريق تحت 21 عامًا للنادي الأهلي.

    مثلًا.. هذا الموهوب البالغ من العمر 19 سنة، كان بإمكانه اللعب مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: اللعب كوسط ميدان ثالث؛ في خطة "4-3-3".

    * ثانيًا: اللعب كصانع ألعاب؛ في خطة "4-2-3-1".

    * ثالثًا: لعب دور البديل؛ بتعويض غياب الإيفواري فرانك كيسييه.

    * رابعًا: لعب دور المهاجم المُتأخر؛ والذي كان يقوم به البرازيلي روبرتو فيرمينو سابقًا.

    وكل ذلك يؤكد أن كتيبة يايسله؛ خسرت لاعبًا يتمتع بالجودة والمرونة، حيث كان سيصبح حلًا "بديلًا" مهمًا للغاية.

  • Al Qadsiah v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    هوسا ترك بصمته مع فريق القادسية الأول

    أخيرًا.. يجب الإشارة إلى أن الأيرلندي بريندان رودجرز، المدير الفني لنادي القادسية؛ منح الموهبة الشابة إياد هوسا، فرصة الظهور مع الفريق الأول لكرة القدم.

    وخاض هوسا مباراتين مع فريق القادسية الأول، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: 7 دقائق في فوز القادسية (5-0) على الفيحاء؛ ضمن منافسات الجولة 15.

    * ثانيًا: 13 دقيقة في تعادل القادسية (1-1) مع الفتح؛ ضمن منافسات الجولة 21.

    ونجح هوسا في تسجيل هدف، خلال الدقائق التي شارك فيها ضد الفيحاء؛ في انتظار أن يثبت نفسه أكثر مع فريق القادسية الأول، في المستقبل القريب.