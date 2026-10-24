دوري جوّي للنخبة | مايسترو وسط الهلال وهدّاف يبشر مستقبل كبار النصر .. مواهب منتظرة في الجولة الثامنة!

مخطئ من يظن أن الكرة السعودية لا تنجب المواهب، إذن عليه أن يتابع مباريات دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا "2026-2027"، بالتزامن مع انطلاق الجولة الثامنة من المسابقة التي تُنقل بشكل مجاني عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

الجولة الثامنة ستشهد قمة بين النصر والقادسية في الرياض، وعن الاتحاد، الذي ضمن الصدارة في تلك الجولة - على الأقل - فإنه يتأهب لملاقاة نيوم، من أجل مواصلة الابتعاد عن سباق الأهلي، الذي يواجه ضمك، على أمل التعافي من تعادله "المخيب" أمام التضامن، بينما يخوض الهلال مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام الفتح، في لقاء يُعد الأبرز بالجولة، والذي يجمع بين الثالث والرابع برصيد الـ13 نقطة.

ومع الوصول للجولة الثامنة، فقد سجل 129 لاعب، في دوري جوّي للنخبة، إلا أن الصراع لا يزال على أشده، من أجل صدارة الهدافين، ما بين تواجد محمد العيسى، مهاجم الاتفاق، في القمة، بأهدافه الثمانية، بينما يأتي عمار الغامدي، نجم الاتحاد، في الوصافة بـ"السبعة"، ثم يتساوى موسى آدم وجيفرسون راموس، ثنائي الأهلي والفتح، في رصيد الـ6 أهداف.

وعبر السطور التالية، نستعرض معًا أبرز الأسماء التي ننتظر حضورها في الجولة الثامنة من مسابقة دوري جوّي للنخبة، تحت 21 عامًا..

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