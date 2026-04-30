Goal.com
مباشر
Sergio Conceicao Al IttihadSocial gfx/ Goal Arabia
أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | فلتنظر يا سيرجيو كونسيساو إلى قائمة الاتحاد.. "الأفضل في شهر أبريل" سيحل لك المشاكل!

NxGN دوري جوّي للنخبة
الاتحاد
الاتحاد تحت 21
سيرجيو كونسيساو
دوري روشن السعودي
فقرات ومقالات

اسم لفت الأنظار إليه بقوة..

في مدرجات "الإنماء"، حيث لا تقبل الجماهير بغير الذهب، بدأ اسم جديد يتردد داخل نادي الاتحاد، وذلك بعد تألُقه الكبير في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ التي تنقل مجانًا عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

الحديث هُنا عن عمار الغامدي، نجم فريق الاتحاد تحت 21 عامًا؛ والذي استحق أن ينتزع لقب "أفضل لاعب في شهر أبريل"، بمسابقة دوري جوّي للنخبة 2025-2026.

الغامدي يبلغ من العمر 20 سنة، ويجيد في مركز قلب الهجوم "رقم 9"؛ حيث تدرج في مختلف فئات النادي السنية، وصولًا إلى فريق تحت 21 عامًا.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ كيف خطف الغامدي "أفضلية شهر أبريل"، في مسابقة دوري جوّي للنخبة..

stc tv JawwyGetty/Goal


  • عمار الغامدي.. مهاجم "لم يتوقف عن الأهداف" في أبريل

    النجم الشاب عمار الغامدي، مهاجم عملاق جدة الاتحاد، شارك في 4 مباريات بمسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ وذلك خلال شهر أبريل 2026.

    مباريات الغامدي في شهر أبريل؛ توزعت بين الجولة 20 "الأخيرة" من مرحلة الدوري، وذهاب وإياب "الملحق" المؤهل إلى ربع النهائي.

    أما اللقاء الرابع؛ فكان في كلاسيكو المملكة الكبير أمام نادي الهلال، في "ذهاب" دور ربع النهائي من مسابقة دوري جوّي للنخبة.

    وخلال هذه المباريات الأربع؛ نجح مهاجم الاتحاد الشاب في تسجيل 4 أهداف، على النحو التالي:

    * الجولة 20: هدف في الفوز (4-1) على نادي الشباب.

    * ذهاب "ملحق" ربع النهائي: هدف في التعادل (1-1) مع نادي نيوم.

    * إياب "ملحق" ربع النهائي: هدف في الفوز (2-1) على نادي نيوم.

    * ذهاب ربع النهائي: هدف في الخسارة (1-2) ضد الهلال.


    • إعلان

  • منافسة شرسة.. عمار الغامدي "يقاتل" على لقب الهداف

    يُنافس النجم الشاب عمار الغامدي، مهاجم نادي الاتحاد، على لقب هداف دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    stc tv JawwyGetty/Goal

    ويمتلك الغامدي 15 هدفًا في دوري جوّي للنخبة، حتى ذهاب دور ربع النهائي؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تسجيل 12 هدفًا في مرحلة الدوري.

    * ثانيًا: تسجيل 3 أهداف في الأدوار الإقصائية.

    ويبتعد مهاجم العميد الاتحادي؛ بفارق 4 أهداف عن باسم العريني، نجم فريق التعاون تحت 21 عامًا.


  • Sergio Conceicao Ittihad Hossam Aouar Youssef En-Nesyri (Goal Only)Goal AR

    سيرجيو كونسيساو.. هناك مكان لعمار الغامدي في فريقك!

    أخيرًا.. يجب الإشارة إلى أن عمار الغامدي، قد يكون حلًا مهمًا للغاية لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم، خلال المستقبل القريب.

    نعم.. البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لنادي الاتحاد، قام باستدعاء الغامدي أكثر من مرة، للتدرب مع الفريق الأول لكرة القدم؛ ولكنه لم يعطه دقائق في المباريات، حتى الآن.

    وإذا نظرنا إلى هجوم الفريق الاتحادي الأول؛ سنجد أن هُناك نقص كبير للغاية، على النحو التالي:

    * المغربي يوسف النصيري: المهاجم الرئيس الآن؛ بعد انتقال الفرنسي كريم بنزيما إلى نادي الهلال.

    * النيجيري جورج إيلينخينا: مهمش للغاية منذ الانضمام إلى الاتحاد، في الميركاتو الشتوي الماضي.

    * صالح الشهري: لم يقدّم المستوى المأمول منه، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    ولذلك.. نستطيع القول إن الغامدي قادر على أن يكون مهاجم الاتحاد "الرئيس"، إذا ظلت القائمة بهذا الشكل؛ أو حتى أن يكون البديل "الأول"، في الخط الأمامي.

    وكل ما يحتاجه عمار الغامدي الآن؛ هو ثقة كونسيساو فيه فقط، من أجل المشاركة في المباريات الرسمية.

  • Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia

    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ونظام التأهُل يعتمد على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.

دوري جوّي للنخبة تحت 21
الهلال تحت 21 crest
الهلال تحت 21
الهلال تحت 21
الاتحاد تحت 21 crest
الاتحاد تحت 21
الاتحاد تحت 21
دوري روشن السعودي
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
الخلود crest
الخلود
الخلود