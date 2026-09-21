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أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | "رافينيا الهلال" يقتحم القائمة بقوة.. أفضل 5 مواهب في شهر سبتمبر

دوري جوّي للنخبة تحت 21
NxGN دوري جوّي للنخبة
الهلال تحت 21
النصر تحت 21
الاتحاد تحت 21
الأهلي تحت 21
الرياض تحت 21
الحزم تحت 21
فقرات ومقالات

السلسلة الثانية من نجوم الشهر..

مع إسدال الستار على الشهر الثاني من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ وجدنا أنفسنا أمام مجموعة من أبرز المواهب الشابة، التي قدّمت أوراق اعتمادها بقوة.

نعم.. هذه المواهب التي قدّمتها لنا الجولات من الثالثة وحتى الرابعة بمسابقة دوري جوّي للنخبة؛ تنوعت بين عديد الاسماء المحلية، وبعض المحترفين الأجانب.

وبالتأكيد؛ ليست هذه الأسماء إلا شرارة البداية لفيض من المواهب، المتوقع انفجارها في مسابقة دوري جوّي للنخبة 2026-2027.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أفضل "5 مواهب" في مسابقة دوري جوّي للنخبة، خلال شهر سبتمبر 2026..

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  • 5/ البراء بوظهر - الرياض

    قدّم النجم الشاب البراء بوظهر نفسه بقوة مع نادي الرياض؛ وذلك خلال شهر سبتمبر بمسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    بوظهر سجل هدفين، خلال 3 مباريات خاضها الرياض في شهر سبتمبر 2026؛ وذلك على النحو التالي:

    * الجولة الرابعة: هدف في الفوز (2-0) ضد نادي التضامن.

    * الجولة الخامسة: هدف في الفوز (4-3) ضد نادي التعاون.

    وهدف بوظهر في التعاون بالذات، جاء في وقتٍ قاتل؛ تحديدًا في الدقيقة 87 من عمر المباراة، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل (3-3).

    وبفضل تألُقه الكبير في شهر سبتمبر؛ قاد بوظهر الفريق العاصمي لجمع 7 نقاط من أصل تسع، مع الارتقاء إلى "المركز الخامس" في جدول ترتيب دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

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  • 4/ أمادو ديانج - الحزم

    لا يمر نادي الحزم، حامل لقب دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، بأفضل فتراته في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ حيث يحتل "المركز السابع عشر" في جدول الترتيب، برصيد 3 نقاط فقط.

    ورغم ذلك؛ هُناك لاعب يتألق مع فريق الحزم تحت 21 عامًا، وهو السنغالي أمادو ديانج.

    ديانج سجل 3 أهداف في مباراتين فقط، خلال شهر سبتمبر بمسابقة دوري جوّي للنخبة؛ وذلك على النحو التالي:

    * الجولة الثالثة: هدفان في الفوز (3-1) ضد نادي الفيحاء.

    * الجولة الرابعة: هدف في الخسارة (1-2) ضد نادي الفتح.

    وتأجلت مباراة الحزم ضد نادي التضامن، في الجولة الخامسة من مسابقة دوري جوّي للنخبة؛ وذلك حتى يوم 18 نوفمبر 2026، بشكلٍ رسمي.

  • 3/ موسى آدم - الأهلي

    عملاق جدة الأهلي كان يُنافس لتفادي "الهبوط"، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، خلال الموسم الرياضي الماضي 2025-2026.

    إلا أنه في الموسم الرياضي الحالي؛ سنجد الأهلي يحتل "المركز الثالث" في جدول ترتيب دوري جوّي للنخبة، برصيد 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين.

    ويدين الراقي بفضل كبير في ذلك، إلى نجمه المتألق موسى آدم؛ والذي أظهر أفضل إمكاناته في شهر سبتمبر تحديدًا.

    ونجح آدم في تسجيل 3 أهداف، خلال شهر سبتمبر بمسابقة دوري جوّي للنخبة 2026-2027؛ وذلك على النحو التالي:

    * الجولة الثالثة: هدف في التعادل (2-2) مع نادي الجبلين.

    * الجولة الرابعة: هدف في الفوز (4-0) ضد نادي الوطن.

    * الجولة الخامسة: هدف في التعادل (2-2) مع نادي القادسية.

    ويتضح من ذلك أنه لولا أهداف آدم، خلال شهر سبتمبر بمسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ لكان الأهلي قد تلقى خسارته الأولى على الأقل، في الموسم الرياضي الحالي.

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  • 2/ لؤي العبيدي - الهلال

    استعاد لؤي العبيدي، مهاجم فريق الهلال تحت 21 عامًا، أفضل مستوياته الكروية؛ وذلك خلال شهر سبتمبر بمسابقة دوري جوّي للنخبة، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    العبيدي سجل 4 أهداف كاملة، خلال شهر سبتمبر من عام 2026؛ وذلك على النحو التالي:

    * الجولة الرابعة: هدفان في الفوز (4-0) ضد نادي نيوم.

    * الجولة الخامسة: هدفان في التعادل (3-3) مع نادي الجبلين.

    ويتمتع هذا المهاجم الشاب بعديد المميّزات، أبرزها التحرك الرائع في المساحات خلف المدافعين، بالإضافة إلى الربط الجيد مع زملائه؛ في أدوار شبيهة بما يقدّمه البرازيلي رافينيا دياز مع العملاق الكتالوني برشلونة، بعيدًا عن المقارنات بالطبع.

    ومن لا يعرف العبيدي؛ فهو لاعب يمتلك الجنسية الكندية، حيث بدأ مسيرته الكروية في أكاديمية العملاق المحلي هُناك تورنتو.

    وبالتالي؛ فإن لؤي العبيدي لديّه عقلية احترافية مميزة، تمكنه من النجاح في عالم الساحرة المستديرة.

  • 1/ عمار الغامدي - الاتحاد

    استحق عمار الغامدي، مهاجم عملاق جدة الاتحاد، أن يتحصل على "نجومية" شهر سبتمبر بمسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    السبب في ذلك بسيط؛ هو المستويات المبهرة التي قدّمها الغامدي مع الاتحاد، سواء على مستوى الأداء أو الأرقام التهديفية.

    وسجل الغامدي 5 أهداف مع العميد الاتحادي، في 3 مباريات فقط خلال شهر سبتمبر؛ وذلك على النحو التالي:

    * الجولة الثالثة: هدف في الفوز (4-1) ضد نادي الوحدة.

    * الجولة الرابعة: هدف في الفوز (2-0) ضد نادي القادسية.

    * الجولة الخامسة: ثلاثية "هاتريك" في الفوز (3-1) ضد نادي الفيصلي.

    وبسبب أهدافه؛ يتصدر الاتحاد جدول ترتيب دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا "منفردًا"، برصيد 13 نقطة من 5 مباريات.