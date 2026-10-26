دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | حصاد الجولة الثامنة.. يا ليت زملاء عبدالرزاق حمدالله يتعلّمون و"من يستطيع إيقاف الاتحاد؟!"

واصل عملاق جدة الاتحاد سلسلة انتصاراته؛ وذلك في الجولة الثامنة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

نعم.. الاتحاد عانى ضد نادي نيوم؛ ولكنه حقق الأهم وهو الفوز وحصد النقاط الثلاث، مساء يوم الأحد.

وجاء فوز العميد ضد نيوم، في مباراة الجولة الثامنة من مسابقة دوري جوّي؛ بهدف وحيد سجله نواف الجدعاني، في الدقيقة 17.

ومن ناحيته.. فاز عملاق جدة الآخر الأهلي (3-1) ضد فريق ضمك تحت 21 عامًا، مساء يوم الأحد أيضًا.

وتقدم الأهلي بثنائية متتالية، سجلهما النجم المتألق موسى آدم في الدقيقتين 33 و62؛ قبل أن يقلل يعقوب سفياني الفارق لمصلحة ضمك، في الدقيقة 70.

وعاد الأهلي لتسجيل الهدف الثالث، الذي حسم كل شيء بشكلٍ رسمي؛ بواسطة اللاعب الشاب وائل الجهني، في الدقيقة 90+7.

أما عملاق الرياض الهلال؛ فسقط في فخ التعادل (1-1) أمام فريق الفتح تحت 21 عامًا، ليخسر نقطتين في غاية الأهمية.

وظل الهلال محافظًا على تقدمه بهدف سلطان الشجاع، الذي سجله في الدقيقة 35؛ وذلك حتى جاء النجم الرأس أخضري جيفرسون راموس، ليدرك التعادل للفتح في الدقيقة 90+3.