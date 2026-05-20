Jawwy Elite League U21
أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | أحدهم "يحبه" جيورجيوس دونيس!.. 6 مواهب منتظرة في النهائي بقيادة غزال الحزم ومحترف الفتح

دوري جوّي قدّم لنا الكثير من المواهب الرائعة..

حين تبتسم كرة القدم لمن يجرؤ، تولد كتابة جديدة للتاريخ؛ وهذا ما حدث في أروقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، والذي تُنقل منافساته عبر منصة "stc tv" مجانًا، من خلال الاشتراك بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

وبعيدًا عن أضواء دوري روشن السعودي للمحترفين، وصخب صفقاته العالمية؛ يرتفع الستار عن نهائي من نوع خاص بين ناديي الفتح والحزم، عنوانه هو "الموهبة الخام".

نعم.. الفتح يواجه الحزم في نهائي دوري جوّي للنخبة، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ حيث سيكون عاشق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية، على موعد مع مجموعة من المواهب الرائعة.

هذه المواهب أثبتت نفسها بقوة؛ سواء في مرحلة الدوري أو الأدوار الإقصائية، وصولًا إلى "المشهد الختامي" من هذه البطولة الوليدة.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز المواهب التي تستحق المتابعة، في نهائي النسخة الأولى من دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا..

  • نهائي دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا

    نادي الفتح الممتع سيواجه "الحصان الأسود" الحزم، في نهائي مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    المباراة ستُقام يوم 23 مايو الجاري، على ملعب "ميدان تمويل الأولى" في الإحساء؛ حيث سيتعرف الشارع الرياضي السعودي، على "هوية" حامل لقب هذه البطولة الوليدة.

    * تفاصيل المباراة النهائية:

    - المباراة: الفتح ضد الحزم.

    - اليوم: 23 مايو 2026.

    - الساعة: 20:45 بتوقيت مكة المكرمة.

    - الملعب: ميدان تمويل الأولى "الإحساء".

    وخلال اليومين الماضيين، تم الكشف عن "الكأس" الذي سيتسلمه بطل دوري جوّي للنخبة؛ والذي جاء على شكل هندسي جذاب، يبدأ "ضيقًا" من الأسفل و"يتسع" تدريجيًا حتى الأعلى.

    وينتهي الكأس من الأعلى بزاوية مائلة وحادة، محتوية على شعار دوري جوّي للنخبة؛ ما يمنحه طابعًا ديناميكيًا، يحاكي الحركة والسرعة.

    أما في الأسفل؛ يستقر الكأس على "قاعدة مربعة الشكل" باللون الفضي، بها اسم دوري جوّي للنخبة وموسم 2025-2026.

  • مواهب منتظرة في نهائي دوري جوّي للنخبة

    في البداية.. يجب أن نُركز على المواهب المنتظرة، في نهائي دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ عام؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الفتح

    يضم الفتح مجموعة من المواهب الشابة المُتألقة، في مسابقة دوري جوّي للنخبة؛ سواء على المستوى المحلي، أو المحترفين الأجانب.

    أبرز هذه المواهب على الإطلاق؛ هو الجناح الرأس أخضري جيفرسون راموس، الذي لعب دورًا كبيرًا في إيصال النموذجي للمباراة النهائية.

    وإلى جانب راموس؛ هُناك الثنائي المصري محمد رفعت "جناح"، والسعودي الرائع سعد الشرفا "مهاجم".

    * ثانيًا: الحزم

    ومن ناحيته.. الحزم يضم مجموعة من المواهب الرائعة؛ التي قادت فريق تحت 21 عامًا لتحقيق المفاجأة، والتأهُل إلى نهائي دوري جوّي للنخبة.

    على رأس هذه الأسماء الموهوبة؛ كل من "عمر محمد الحطامي، يوسف الشمري وعبدالهادي الحرجين".

    إلا أنه يظل أفضل اسم على الإطلاق؛ هو النجم الشاب فايز هوساوي، الذي يجيد في الجناح والهجوم.

  • التعرف على مواهب نادي الفتح عن كثب!

    الآن.. لنركز على مواهب نادي الفتح؛ الذي سيخوض نهائي دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، ضد نظيره الحزم.

    وإذا تحدثنا عن سعد الشرفا، سنجد أنه مر بظروف صعبة للغاية؛ حسب ما ذكره والده فهد لصحيفة "الشرق الأوسط" سابقًا، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: وفاة والدته وهو في سن السابعة.

    * ثانيًا: تغيير المدربين لمركزه باستمرار.

    وأرجع فهد الفضل إلى اليوناني جيورجيوس دونيس، المدير الفني الحالي لمنتخب السعودية، في تطوير موهبة نجله؛ وذلك عندما أشرف على تدريب نادي الفتح، في الفترة من يناير 2022 إلى يونيو 2023.

    وقال والد الشرفا: "دونيس كان يحب سعد كثيرًا؛ حيث أُعجِب بإمكاناته كـ(مهاجم)، وثبته في هذا المركز".

    وبخصوص محمد رفعت.. فهو نجم مصري قادم إلى الفتح على سبيل الإعارة، من نادي المقاولون العرب؛ الذي صدر للعالم الفرعون محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي الحالي.

    ويتمتع رفعت الذي يجيد في مركز الجناح الأيسر، ببنية جسمانية رائعة؛ إلى جانب مجهوده الكبير طوال المباراة، مع حس تهديفي جيد جدًا.

    والجناح الرأس أخضري جيفرسون راموس من ناحيته؛ يمتلك العديد من المُميّزات الرائعة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: السرعة والمهارة اللتين يتطلبهما نجاح أي جناح.

    * ثانيًا: استغلال رائع لعرضيات زملائه في الكرات الثابتة.

    * ثالثًا: تنفيذ جيد جدًا لركلات الجزاء.

    وبفضل تألُق راموس، وباقي زملاءه بالطبع؛ تأهل النموذجي إلى نهائي دوري جوّي للنخبة، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.ِ

  • نظرة على مواهب نادي الحزم في النهائي

    لم ينتهِ حديثنا عند ما سبق؛ حيث سنتطرق الآن إلى مواهب نادي الحزم ضد الفتح، في نهائي دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

    الثنائي يوسف الشمري وعبدالهادي الحرجين؛ تألقا بشكلٍ لافت للغاية؛ حيث ساهما بأهدافهما خاصة خلال الأدوار الإقصائية، في وصول الحزم للنهائي.

    والعنصر الثالث في هذه المنظومة، هو النجم الشاب فايز هوساوي "غزال الحزم"؛ الذي قدّم مستويات ممتعة، آخرها في "إياب" نصف النهائي ضد عملاق الرياض الهلال.

    وبصفةٍ عامة.. أثبت هوساوي أنه يمتلك قدرات فنية وتكتيكية عديدة؛ حيث يُمكن تلخيص ذلك في نقطتين مهمتين، على النحو التالي:

    * أولًا: مهارات فردية رائعة، في حالات "1 ضد 1".

    * ثانيًا: نضج تكتيكي كبير، في التحرك بالعمق والأطراف.

    ويُمني جمهور الحزم النفس، بأن يواصل هوساوي هذه المستويات الرائعة، في المباراة النهائية من مسابقة دوري جوّي للنخبة 2025-2026؛ عندما يلتقي الفتح، يوم 23 مايو الجاري.

    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ونظام التأهُل يعتمد على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.

