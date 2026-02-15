Goal.com
مباشر
Al Nassr v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
زهيرة عادل

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | طلب جورج جيسوس يحمي لاعب النصر من تداعيات مواجهة الجبلين

تنطلق اليوم الأحد، مواجهات الجولة الـ15 من دوري جوّي للنخبة، المنقول مجانًا عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل برقم الهاتف أو البريد الإلكتروني.

ومن المقرر أن تقام الليلة ست مواجهات، تبدأ في تمام الساعة الخامسة إلا عشر دقائق مساءً، فيما تنطلق آخر المواجهات في التاسعة والنصف مساءً - بتوقيت مكة المكرمة -.

stc tv JawwyGetty/Goal

أما عن المباريات، فيلتقي الرائد بالرياض، الخليج أمام العروبة، الشباب مع العدالة، الجبلين ضد النصر، الوحدة أمام الخلود، وأخيرًا البكيرية أمام الأهلي.

وبتخصيص الحديث عن فريق النصر تحت 21 عامًا، فستقام مباراته في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساءً – بتوقيت مكة المكرمة  - أمام الجبلين، على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل.

لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

  • طلب جيسوس يحمي لاعب النصر

    المدير الفني البرتغالي للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر "جورج جيسوس" قرر منح لاعبيه راحة من التدريبات، اليوم الأحد، ولمدة 24 ساعة فقط.

    تلك الراحة تأتي بعدما حققوا الفوز أمس السبت، أمام الفتح بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

    لكن أمام الفتح غاب عن النصر الوافد الجديد العراقي حيدر عبدالكريم؛ لاعب الوسط، بعدما كان قد شارك لمدة 55 دقيقة أمام أركاداج التركمانستاني، قبل أيام قليلة، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2.

    هذا الغياب جاء على إثر معاناته من بعض الآلام، بحسب الصحفي النصراوي عبدالعزيز العصيمي، ولم يكن استبعادًا فنيًا.

    ووفقًا للمصدر ذاته، فإن جورج جيسوس طلب من الجهاز الفني لفريق النصر تحت 21 عامًا عدم مشاركة حيدر عبدالكريم ومنحه بعض الراحة، في مواجهة الجبلين الليلة، المقامة ضمن الجولة الـ15 من دوري جوّي للنخبة.

    شاهد دوري جوّي السعودي عبر stc tvسجل الآن!

    • إعلان

  • حيدر عبدالكريم مع النصر

    العراقي صاحب الـ21 عامًا كان قد انضم للنصر في الميركاتو الشتوي المنقضي، قادمًا من الزوراء، ليكون الصفقة الأجنبية الوحيدة للعالمي في سوق الانتقالات الأخير، بخلاف ضم المهاجم السعودي عبدالله الحمدان مجانًا من نادي الهلال.

    وكان جيسوس قد طلب التعاقد مع حيدر بعدما تابعه خلال مواجهتي النصر أمام الزوراء في الجولتين الثثانية والسادسة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا 2، حيث شارك لمدة 52 دقيقة ذهابًا بالعراق، و45 دقيقة أخرى إيابًا في الرياض.

    ومنذ التعاقد معه، لم يشارك عبدالكريم سوى في مباراة وحيدة مع الفريق الأول للنصر، حيث لعب 55 دقيقة أمام أركاداج قبل أيام قليلة، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

  • موسم النصر في دوري جوّي

    يحتل فريق النصر تحت 21 عامًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري جوّي للنخبة برصيد 30 نقطة، قبل انطلاق الجولة الـ15.

    حصد شباب العالمي نقاطهم من وراء الفوز في تسع مباريات، والتعادل في ثلاث، فيما خسروا مباراتين.

    بذلك يبتعدون عن الأخدود؛ محتل الصدارة، بنقطتين، فيما تفصلهم نقطة وحيدة عن الاتفاق؛ صاحب المركز الثاني.

    stc tv JawwyGetty/Goal

  • ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ويعتمد نظام التأهُل على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.

    شاهد دوري جوّي السعودي عبر stc tvسجل الآن!

دوري جوّي للنخبة تحت 21
الجبلين تحت 21 crest
الجبلين تحت 21
الجبلين تحت 21
النصر تحت 21 crest
النصر تحت 21
النصر تحت 21
0