هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Jawwy Talentssocial gfx
محمود خالد

دوري جوّي للنخبة | صاحب هدف كأس العالم وبطل روشن ونجم النهائي .. مواهب منتظرة في الجولة الرابعة!

فقرات ومقالات
NxGN دوري جوّي للنخبة
دوري جوّي للنخبة تحت 21
الهلال تحت 21
النصر تحت 21
الاتحاد تحت 21
الأهلي تحت 21
الحزم تحت 21

مواهب ننتظر رؤيتها في الجولة الرابعة من دوري جوّي للنخبة..

دوري المواهب، بناء مستقبل الفرق الأول، أسماء جديدة مع كل أسبوع، يجعلنا ننتظر مشاهدة كل جولة جديدة من دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، بموسم 2026-2027، حيث تُنقل المسابقة بشكل مجاني عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

بلغة "كبار" دوري روشن، يدخل شباب الهلال الجولة الرابعة، بهدف الثأر من نيوم، بعد إيقاف سلسلة انتصارات الفريق الأول المتتالية، فضلًا عن تعويض الهزيمة التي ألحقها به التعاون في الأسبوع الثالث، فيما يتطلع النصر، للتعافي من آثار هزيمة الفتح، حينما يستضيف الفيحاء في الرياض.

في جولة واحدة، قمة بطعم النهائي بين الحزم والفتح، البطل والوصيف في النسخة الماضية، حيث يقام اللقاء في الرسّ، بينما يخوض الاتحاد مباراة صعبة أمام القادسية، ويطمح للبحث عن تكرار إنجاز الكبار في دوري روشن، حينما اقتنصوا ثلاث نقاط أمام فارس الشرقية، فيما يلعب الأهلي مباراة الوطن الذي يعد الفريق الوحيد الذي لم يخض أي مباراة في المسابقة حتى الآن.

اقرأ أيضًا: دوري جوّي للنخبة | نهائي مبكر وقمة الاتحاد في جولة واحدة .. والهلال يحمّل الشلهوب مسؤولية الثأر!

وعبر السطور التالية، نستعرض معًا أبرز الأسماء التي ننتظر حضورها في الجولة الرابعة من مسابقة دوري جوّي للنخبة، تحت 21 عامًا..

شاهد دوري جوّي السعودي على stc tvسجل الآن!

  • ثاري أحمد - صاحب هدف المونديال

    من أكاديمية مهد إلى قلعة الهلال، كانت بداية ثاري أحمد سعيد، صاحب الـ18 عامًا، الذي شارك مع المنتخب السعودي في كأس العالم تحت 17 عامًا، وأحرز هدفًا في مرمى نيوزيلندا.

    جناح الهلال الأيمن "1.69 متر"، الذي يملك قدرة على افتكاك الكرة وكسب الصراعات البدنية، وفتح مساحات لنفسه من أجل الهجوم والتوغل لمنطقة الجزاء، والذي وضع بصمته الأولى هذا الموسم في دوري جوّي للنخبة، حينما أحرز هدفًا في مرمى التعاون، باستغلال لعبة ثابتة.


    • إعلان

  • باسل العبادي - "مبدع" القادسية

    مستقبل واعد لهجوم القادسية، صاحب الـ19 عامًا، الذي أبدع في مباراة الاتفاق، بإنهاء رائع في الشباك، فضلًا عن تحركاته الذكية، وكذلك فتح المساحات لزملائه في العمق، ترك بصمته أمام النصر والجيل، في النسخة الماضية، ثم تألق في الجولة الماضية، كما يعد أحد الأسماء التي أثبتت نجاح منظومة الشباب في بنو قادس، حيث كان ضمن 11 لاعبًا تم استدعاؤهم في قائمة المنتخب تحت 20 عامًا.

  • سعد الموسى - مستفز الأهلي العائد من الإصابة

    لا أحد ينسى لقطته الشهيرة في قمة الأهلي، في 2024، حينما توجه إلى علامة الزاوية، ليعلق شعار الاتحاد، في ليلة الفوز بالديربي.

    قلب دفاع الاتحاد، صاحب الـ23 عامًا، الذي عاد مؤخرًا من إصابته بكسر في الكاحل الأيمن، ليتقرر الاستعانة به في قائمة دوري جوّي للنخبة، حيث شارك بديلًا مع بداية الشوط الثاني ضد الوحدة، من أجل تأهيله للمرحلة المُقبلة، بعد أن ترك بصمته مع الفريق الأول، الذي يمثله منذ يوليو 2024، حيث شارك معه في موسم التتويج بثنائية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل

  • حسان إدريس .. بطل النهائي

    إذا ما جاء الحديث عن النهائي المبكر الذي يجمع بين الحزم والفتح، فعلى الجميع أن يتذكر بصمة حسان إدريس، الذي لعب دورًا كبيرًا في قيادة حزم الصمود، للقب دوري جوّي للنخبة، في النسخة الماضية.

    الهدّاف الذي تدرج في نادي الاتحاد، ونافس معه على عدة بطولات في مختلف الفئات السنية، ثم رحل إلى الحزم ليكون أحد أبطالها، فبينما كان يبدع في النهائي بثنائية رائعة، توج معها بجائزة أفضل لاعب في المباراة، عاد ليسجل هذا الموسم، بهدف أكثر من رائع، من ركلة مقصية في شباك الفيحاء.

  • سلمان خليفة - هدف مارادوني

    عندما كان النصر في طريقه للخسارة أمام الفتح، جاء سلمان صغير، ليبهر الجميع بهدف مارادوني، أظهر فيه قدرته الرائعة على المراوغة، واستغلال عنصر السرعة واختراق الدفاعات، ومن ثمّ تسكين هدف رائع في مرمى الوصيف، ليعلن عن نفسه كأحد المواهب التي يعول عليها فارس نجد في دوري جوّي للنخبة.


  • خالد سطام - الجبلين

    كان من الطبيعي أن تشاهد هدفه الرائع في شباك الأهلي، لينافس على جائزة أفضل هدف في الجولة، حيث ترك بصمته من ركلة حرة، سددها بكرة صاروخية على يمين الحارس، ليبدأ رحلة عودة الجبلين، التي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.


  • دوري جوي للنخبة في سطور

    وانطلق الموسم الثاني من مسابقة دوري جوّي للنخبة "2026-2027"، في الثالث والعشرين من أغسطس، ضمن خطة الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل تطوير المواهب الشابّة - تحت 21 عامًا - في ملاعب المملكة.

    ويُقام دوري جوّي للنخبة، برعاية شركة stc، لمدة موسمين، حيث انطلقت المسابقة في الموسم الماضي، والتي تنقل عبر تطبيق stc tv مجانًا، من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإليكتروني أو رقم الهاتف المحمول، دون أي مقابل مادي.

    النسخة الأولى شهدت مفاجأة من العيار الثقيل، حيث رسخ ناديا الحزم والفتح، قاعدة "من يضحك أخيرًا"، بتأهل فريقين - من مرحلة الملحق - إلى المباراة النهائية، حيث توج الحزم بلقب النسخة الأولى، بعد الفوز على "النموذجي"، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

    واحتفت النسخة الأولى بعدد كبير من المواهب السعودية، فيما تعد المسابقة بمثابة "الخطوة الأولى" من أجل زيادة الاهتمام بالكوادر الشابّة، بالتزامن مع اتجاه رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين، نحو العمل على زيادة الاهتمام بالكوادر الوطنية، مع قرار تطبيق لائحة لاعبي القائمة الإضافية للاعبين الشباب، إما سعوديين أو مواليد المملكة، لأندية روشن، اعتبارًا من موسم 2028-2029.

    وبحسب نظام دوري جوّي للنخبة، تحت 21 عامًا، فقد جاء على النحو التالي..

    * مرحلة الدوري بمشاركة 24 فريقًا، وتقام على مدار 20 جولة.

    * بعد ختام الجولة العشرين، يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى "مباشرة" إلى مرحلة خروج المغلوب، والتي تنطلق من الدور ربع النهائي، وحتى المباراة النهائية.

    * يتأهل أصحاب المراكز من الخامس إلى الثاني عشر إلى مرحلة الملحق، ليتأهل منهم أربعة فرق إلى دور الثمانية، برفقة الأندية المتأهلة مباشرة.

    * تقام مباريات دور الثمانية ونصف النهائي، بنظام "الذهاب والإياب"، بينما يقام النهائي من مباراة واحدة.

    * يهبط أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة إلى المرحلة الأدنى.

    أما عن النسخة الحالية من دوري جوّي للنخبة، فإنها تشهد مشاركة أندية "الحزم (حامل اللقب)، الفتح، الاتفاق، الهلال، النصر، التعاون، القادسية، الاتحاد، الأخدود، نيوم، الوحدة، الفيحاء، الرياض، والعروبة، الأهلي، الخلود، ضمك، الجبلين، الخليج، النجمة".