دوري جوّي للنخبة | صاحب هدف كأس العالم وبطل روشن ونجم النهائي .. مواهب منتظرة في الجولة الرابعة!

دوري المواهب، بناء مستقبل الفرق الأول، أسماء جديدة مع كل أسبوع، يجعلنا ننتظر مشاهدة كل جولة جديدة من دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، بموسم 2026-2027، حيث تُنقل المسابقة بشكل مجاني عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

بلغة "كبار" دوري روشن، يدخل شباب الهلال الجولة الرابعة، بهدف الثأر من نيوم، بعد إيقاف سلسلة انتصارات الفريق الأول المتتالية، فضلًا عن تعويض الهزيمة التي ألحقها به التعاون في الأسبوع الثالث، فيما يتطلع النصر، للتعافي من آثار هزيمة الفتح، حينما يستضيف الفيحاء في الرياض.

في جولة واحدة، قمة بطعم النهائي بين الحزم والفتح، البطل والوصيف في النسخة الماضية، حيث يقام اللقاء في الرسّ، بينما يخوض الاتحاد مباراة صعبة أمام القادسية، ويطمح للبحث عن تكرار إنجاز الكبار في دوري روشن، حينما اقتنصوا ثلاث نقاط أمام فارس الشرقية، فيما يلعب الأهلي مباراة الوطن الذي يعد الفريق الوحيد الذي لم يخض أي مباراة في المسابقة حتى الآن.

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وعبر السطور التالية، نستعرض معًا أبرز الأسماء التي ننتظر حضورها في الجولة الرابعة من مسابقة دوري جوّي للنخبة، تحت 21 عامًا..