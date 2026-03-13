أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | الصراع يشتعل في الجولة 19.. التعثُر ممنوع يا النصر ومهمة معقدة للأهلي

جولة جديدة في دوري جوّي للنخبة تعد بالكثير..

عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية، سيكونون على موعد مع جولة جديدة من المُتعة والإثارة، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والتي تُنقل مجانًا عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

هذه المسابقة الحديثة، التي انطلقت في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ شهدت الكثير من الإثارة بالفعل في الجولات الـ18 الماضية، وهو الأمر المُنتظر أن يستمر مع بداية الأسبوع التاسع عشر.

الأسبوع التاسع عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ من المقرر أن ينطلق غدًا السبت - الرابع عشر من مارس 2026 -، على أن ينتهي الإثنين الموافق 16 من نفس الشهر - مع تأجيل لقاء النجمة والأخدود إلى يوم 27 القادم -. 

  • مباريات مثيرة في الجولة التاسعة عشر من دوري جوّي للنخبة

    على مدار 3 أيام، سنشهد الكثير من المباريات المثيرة التي تستحق المشاهدة؛ وذلك ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    على رأس هذه المباريات، تلك التي سيحل فيها النصر "الوصيف"، ضيفًا على فريق التعاون تحت 21 عامًا، مساء يوم الأحد القادم؛ حيث أي تعثر للعالمي، قد يجعله يخرج عن "المربع الذهبي".

    أما عملاق الرياض الهلال "المتصدر"، سيكون على موعد مع مباراة سهلة على الورق، عندما يستضيف فريق الخلود تحت 21 عامًا؛ بينما ينتظر الأهلي لقاءً معقدًا للغاية، ضد نادي الفتح.

    ومن ناحيته.. يعود الاتفاق إلى المشهد مجددًا، بعد تأجيل آخر مباراتين له؛ وذلك عندما يلتقي فريق الشباب تحت 21 عامًا، والذي هبط رسميًا.

    وفيما يلي.. مباريات الجولة التاسعة عشر من دوري جوّي للنخبة بالتفصيل:

    - 3 مباريات تُقام يوم السبت الموافق 14 مارس 2026

    * السبت "الساعة 22:00".. البكيرية ضد الفيحاء.

    * السبت "الساعة 22:00".. القادسية ضد الرياض.

    * السبت "الساعة 22:00".. الهلال ضد الخلود.

    - 5 مباريات تُقام يوم الأحد الموافق 15 مارس 2026

    * الأحد "الساعة 22:00".. الوحدة ضد العدالة.

    * الأحد "الساعة 22:00".. الجبلين ضد العروبة.

    * الأحد "الساعة 22:00".. الرائد ضد نيوم.

    * الأحد "الساعة 22:00".. الفتح ضد الأهلي.

    * الأحد "الساعة 22:00".. التعاون ضد النصر.

    - 3 مباريات تُقام يوم الإثنين الموافق 16 مارس 2026

    * الإثنين "الساعة 22:00".. ضمك ضد الحزم.

    * الإثنين "الساعة 22:00".. الخليج ضد الاتحاد.

    * الإثنين "الساعة 22:00".. الشباب ضد الاتفاق.

    وكما ذكرنا.. تم تأجيل مباراة ناديي النجمة والأخدود، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، إلى يوم السابع والعشرين من مارس 2026.

  • مُنافسة قوية على لقب النسخة الأولى من دوري جوّي للنخبة

    تشهد النسخة الأولى من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، مُنافسة شرسة للغاية على مراكز المُقدمة؛ مع وصولنا إلى المراحل الأخيرة منها.

    بل أننا شاهدنا في آخر الجولات، لعبة "الكراسي المتحركة" في مراكز المقدمة، بين أكثر من نادٍ؛ وهو الأمر المتوقع أن يستمر، في الأسبوع التاسع عشر.

    وحافظ نادي الهلال على "صدارته" لدوري جوّي للنخبة، بعد تعادله مع نظيره الحزم في الجولة الماضية؛ حيث وصل إلى نقطته الـ39، من 11 انتصارًا و6 تعادلات مقابل هزيمة وحيدة.

    ويبتعد الهلال بفارق 4 نقاط كاملة، عن عملاق الرياض الآخر النصر؛ الذي يحتل "المركز الثاني" في جدول ترتيب دوري جوّي للنخبة، برصيد 35 نقطة.

    ويأتي الاتفاق في "المركز الثالث" برصيد 34 نقطة، لكن مع مباراتين مؤجلتين؛ حيث سيكون بإمكانه انتزاع "الصدارة" من الهلال، حال الفوز فيهما.

    وفي المركز الرابع.. يتواجد نادي القادسية، برصيد 33 نقطة من 18 مباراة؛ وبفارق الأهداف عن نظيره الأخدود "الخامس"، والذي لعب لقاءً أقل.

    وعلى النقيض.. نجد أندية كبيرة في دوري جوّي 2025-2026، تُعاني بشدة من تذبذب في الأداء والنتائج أو انهيار كامل - حتى الآن -؛ نبرز منهم الآتي:

    * الأهلي "السادس عشر": 20 نقطة.

    * الرائد "الثاني والعشرين": 14 نقطة.

    * الشباب "الرابع والعشرين": 9 نقاط.

    ويمتلك الرائد مباراة مؤجلة؛ بينما هبط فريق الشباب تحت 21 عامًا بشكلٍ رسمي، مثلما ذكرنا في بداية التقرير.

  • "إحصائيات" مهمة بعد نهاية الجولة 19 من دوري جوّي

    خلال الـ18 جولة الماضية من عمر مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، لُعِبت 211 مباراة مختلفة؛ أسفرت عن 171 حالة فوز، مقابل 40 تعادلًا.

    إلا أن الجميل في الأمر هو أن 11 لقاءً فقط، من أصل الـ211 مباراة الماضية، انتهت بالتعادل السلبي (0-0)؛ ما يثبت الفاعلية الهجومية الكبيرة، التي تشهدها هذه المسابقة الحديثة.

    وتم تسجيل 608 أهداف إجمالًا، منذ اِنطلاق دوري جوّي وحتى الآن؛ بنسبة تصل إلى 2.9 هدف، في المباراة الواحدة.

    ويُعتبر نادي الهلال هو الأكثر تسجيلًا للأهداف، في مسابقة دوري جوّي؛ بينما فريق النصر تحت 21 عامًا هو الأقوى دفاعًا، حتى الآن.

    ويوجد ناديان في مسابقة دوري جوّي 2025-2026، حققا أقل عدد من الانتصارات "مباراتان"؛ بينما فريق الهلال تحت 21 عامًا، هو الأقل هزيمة.

    وفيما يلي.. بعض الأرقام المُهمة بعد مرور 18 جولة من دوري جوّي:

    * الأكثر انتصارًا: الهلال والاتفاق (11 فوزًا).

    * الأقل انتصارًا: البكيرية والشباب (2 فوز).

    * الأكثر هزيمة: الشباب (13 خسارة).

    * الأقل هزيمة: الهلال (خسارة واحدة).

    * الأقوى هجومًا: الهلال (46 هدفًا).

    * الأضعف هجومًا: الشباب (12 هدفًا).

    * الأقوى دفاعًا: النصر (15 هدفًا).

    * الأضعف دفاعًا: البكيرية (48 هدفًا).

  • صراع شرس على لقب "هداف" دوري جوّي للنخبة

    جولة بعد أخرى.. تشتعل المُنافسة على "لقب هداف" دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وينفرد مهاجم التعاون باسم العريني، بـ"صدارة" هدافي دوري جوّي للنخبة، برصيد 13 هدفًا من 18 جولة؛ وبفارق هدف وحيد فقط عن جلال السالم، نجم فريق الاتفاق تحت 21 عامًا.

    ويتواجد عمار الغامدي، مهاجم نادي الاتحاد المُتألق، في "المركز الثالث" بقائمة هدافي دوري جوّي للنخبة، برصيد 11 هدفًا من 18 جولة؛ وذلك بالتساوي مع عبدالله آل عجيان، نجم فريق الخلود.

    وفيما يلي.. قائمة "هدافي" دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا بالتفصيل:

    * 1/ باسم العريني (التعاون): 13 هدفًا.

    * 2/ جلال السالم (الاتفاق): 12 هدفًا.

    * 3/ عمار الغامدي (الاتحاد) وعبدالله آل عجيان (الخلود): 11 هدفًا.

    * 4/ عاصم محمد (النصر): 10 أهداف.

    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ويعتمد نظام التأهُل على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.

