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أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | مهاجم الهلال "المظلوم" بينهم.. 5 مواهب تخطف الأنظار في الجولة الأولى

NxGN دوري جوّي للنخبة
دوري جوّي للنخبة تحت 21
الهلال تحت 21
النصر تحت 21
الاتحاد تحت 21
الأهلي تحت 21
الاتفاق تحت 21
التعاون تحت 21
فقرات ومقالات

هذا هو الهدف الحقيقي من البطولة..

بعد موسم 2025-2026، الذي شاهدنا فيه دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، يقدّم لنا الكثير من المواهب الكروية الرائعة؛ زاد حماسنا لمُتابعة ما ستسفر عنه "النسخة الثانية"، من هذه المسابقة.

وبالفعل.. جولة أولى فقط من "النسخة الثانية" بمسابقة دوري جوّي؛ كانت كفيلة لأن تؤكد على موهبة بعض اللاعبين، وسط بروز أسماء جديدة أخرى.

ولُعِبت الجولة الأولى من مسابقة دوري جوّي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027، على مدار 3 أيام "الأحد، الإثنين والثلاثاء"؛ مع تأجيل مبارتي الوطن ضد النصر، والخلود أمام الأخدود.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز 5 مواهب في الجولة الأولى من دوري جوّي، للموسم الحالي..

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  • 5/ يوسف السالم

    مهاجم نادي التعاون الشاب قدّم أوراق اعتماده بقوة، في الجولة الأولى من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    ويمتلك السالم إمكانات كبيرة للغاية، جعلته يسجل أكثر من 30 هدفًا في الفئات السنية المختلفة لنادي التعاون، الموسم الرياضي الماضي 2025-2026؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: حاسة تهديفية عالية للغاية.

    * ثانيًا: تحركات مبهرة داخل منطقة الـ18.

    * ثالثًا: تنفيذ أكثر من رائع للكرات الثابتة "فاولات".

    والآن وفي أول ظهور له بمسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ ها هو السالم يسجل هدفين، قاد بهما التعاون للفوز (2-0) ضد نادي النجمة.

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  • 4/ تركي الغميل

    يرى الكثيرون أن المهاجم الشاب تركي الغميل، من أكثر الأسماء "المظلومة" داخل عملاق الرياض الهلال، طوال الفترة الماضية.

    نعم.. الغميل من هؤلاء المهاجمين، الذين يمتلكون إمكانات كبيرة جدًا؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: قدرات بدنية عالية.

    * ثانيًا: الضغط على دفاعات الخصم.

    * ثالثًا: التحرك والمشاركة في اللعب كثيرًا.

    * رابعًا: حاسة تهديفية جيدة جدًا أمام المرمى.

    ورغم كل هذه الإمكانات؛ إلا أن الغميل لا يزال لم يتخذ خطوة أكبر أو فرص عديدة، مع فريق الهلال الأول لكرة القدم.

    وفي انتظار هذه الفرص؛ واصل الغميل تألُقه في دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، بتسجيله هدفين في فوز الهلال (2-1) ضد مستضيفه الفيصلي.

  • 3/ جيفرسون راموس

    الجناح الرأس أخضري تحدثنا عنه كثيرًا، في النسخة الأولى من مسابقة دوري جوّي للنخبة؛ ولكنه يبدو مُصر على مواصلة إبداعاته مع نادي الفتح، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    راموس سجل 3 أهداف "هاتريك"؛ ليقود الفتح للفوز (6-0) على نادي الأنصار، في الجولة الأولى من دوري جوّي للنخبة.

    ويتمتع راموس بإمكانات كبيرة، لفتت الأنظار إليه بقوة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: مهارات فردية كبيرة في "1 ضد 1".

    * ثانيًا: الدخول من الجناح إلى العمق.

    * ثالثًا: حاسة تهديفية رائعة.

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  • 2/ زياد أبا

    واحد من أهم المواهب داخل عملاق جدة النادي الأهلي؛ حيث أثبت نفسه بقوة في الجولة الأولى من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    أبا أثبت قدرات تكتيكية كبيرة، وفهمًا عاليًا لكرة القدم؛ مع الكثير من المُميّزات الأخرى، على النحو التالي:

    * أولًا: تسديدات قوية رائعة.

    * ثانيًا: حمل الكرة من الخلف للأمام.

    * ثالثًا: ربط رائع مع زملائه في أرضية الملعب.

    وكلل هذا الموهوب الأهلاوي كل ذلك؛ بتسجيله 3 أهداف هاتريك في شباك الفيحاء، قاد بهم الراقي للفوز (3-1) في الجولة الأولى من مسابقة دوري جوّي.

    لكن ربما أكثر ما يُعيب أبا، هو عدم امتلاكه سرعات كبيرة كـ"جناح"؛ لذا.. فإن توظيفه في عمق الملعب، قد يساعده على التطور أكثر.

  • 1/ محمد العيسى

    في المركز الأول لـ"أفضل المواهب"، في الجولة الافتتاحية من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ يأتي النجم الشاب محمد العيسى، مهاجم نادي الاتفاق.

    العيسى مهاجم يمتلك حاسة تهديفية كبيرة؛ وهو ما ترجمه بتسجيله "4 أهداف" ضد نادي التضمان، في الدقائق التالية:

    * الدقيقة 5: الهدف الأول.

    * الدقيقة 24: الهدف الثاني.

    * الدقيقة 40: الهدف الثالث.

    * الدقيقة 50: الهدف الرابع.

    أي أن العيسى سجل "سوبر هاتريك"، في غضون 45 دقيقة فقط؛ ما يثبت موهبته الكبيرة للغاية، حتى ولو كان التضامن ليس بالخصم الكبير.

    وليس أمامنا الآن، سوى متابعة العيسى في اختبارات أقوى قادمة؛ للوقوف على مستواه بشكلٍ أوضح، في مسابقة دوري جوّي للنخبة.