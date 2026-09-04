دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | كتيبة الشلهوب في قمة التعاون .. القادسية يهدد "الهدّاف" والنصر يواجه ضحية الأهلي!

ما بين بحث الحزم "البطل" عن انتصاره الأول، ومواصلة الهلال والأهلي للعلامة الكاملة، في انتظار زحف النصر والاتحاد، ينطلق الأسبوع الثالث من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، بموسم 2026-2027، والتي تنقل مجانًا عبر منصة "stc tv" من خلال الاشتراك بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

جولة يُنتظر أن تشهد الكثير من المعارك المثيرة؛ بين التعاون والهلال اللذين يواصلان الحفاظ على العلامة الكاملة، وقدما الكثير من المواهب في أولى جولتين، ما بين تركي الغميل ويوسف السالم، وصدام الفتح والنصر، بعد أن استهلّ الأخير مشواره برباعية في الجبلين، في مباراة شهدت تألق سعد حقوي، وكذلك لقاء القادسية ضد الاتفاق، حيث يبحث "بنو قادس" عن التعويض، بعد خسارته بثلاثية الرياض في الجولة الماضية.

الجبلين، الذي فاجأ الجميع بإسقاط البطل في الجولة الأولى، تعرض لسقوط مدوٍّ أمام النصر برباعية، فيما تتواصل معاناته مع اختبارات البدايات، حيث يواجه الأهلي، في الجولة الثالثة، بينما يخوض الاتحاد مواجهة في الشرائع أمام الوحدة.

وعبر السطور التالية، نستعرض أهم النقاط التي يمكن ذكرها، حول منافسات الجولة الثالثة من الموسم الجديد في دوري جوّي للنخبة، بموسم 2026-2027..