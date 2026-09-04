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محمود خالد

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | كتيبة الشلهوب في قمة التعاون .. القادسية يهدد "الهدّاف" والنصر يواجه ضحية الأهلي!

فقرات ومقالات
NXGN
دوري جوّي للنخبة تحت 21
الهلال تحت 21
النصر تحت 21
الاتحاد تحت 21
الأهلي تحت 21
الاتفاق تحت 21
الحزم تحت 21

تعرف على مواعيد مباريات الجولة الثالثة من دوري جوي للنخبة..

ما بين بحث الحزم "البطل" عن انتصاره الأول، ومواصلة الهلال والأهلي للعلامة الكاملة، في انتظار زحف النصر والاتحاد، ينطلق الأسبوع الثالث من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، بموسم 2026-2027، والتي تنقل مجانًا عبر منصة "stc tv" من خلال الاشتراك بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

جولة يُنتظر أن تشهد الكثير من المعارك المثيرة؛ بين التعاون والهلال اللذين يواصلان الحفاظ على العلامة الكاملة، وقدما الكثير من المواهب في أولى جولتين، ما بين تركي الغميل ويوسف السالم، وصدام الفتح والنصر، بعد أن استهلّ الأخير مشواره برباعية في الجبلين، في مباراة شهدت تألق سعد حقوي، وكذلك لقاء القادسية ضد الاتفاق، حيث يبحث "بنو قادس" عن التعويض، بعد خسارته بثلاثية الرياض في الجولة الماضية.

الجبلين، الذي فاجأ الجميع بإسقاط البطل في الجولة الأولى، تعرض لسقوط مدوٍّ أمام النصر برباعية، فيما تتواصل معاناته مع اختبارات البدايات، حيث يواجه الأهلي، في الجولة الثالثة، بينما يخوض الاتحاد مواجهة في الشرائع أمام الوحدة.

وعبر السطور التالية، نستعرض أهم النقاط التي يمكن ذكرها، حول منافسات الجولة الثالثة من الموسم الجديد في دوري جوّي للنخبة، بموسم 2026-2027..

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  • مباريات الجولة الثالثة .. قمة الهلال والتعاون

    وتكمن صعوبة المواجهة على الهلال، أنه سيخوضها خارج أرضه، حيث يحلّ ضيفًا في بريدة، وكذلك الحزم، حامل اللقب، الذي تأجلت مباراته في الجولة الثانية، لتكون حصيلته هزيمة ضد الجبلين، في الوقت الذي يبحث فيه عن التعويض في المجمعة، حيث يواجه الفيحاء.

    جولة تشهد تأجيل مباراتين، ما بين الوطن والأنصار في 21 ديسمبر، ونيوم ضد الأخدود "المؤجلة" إلى 25 يناير المُقبل.

    مواعيد مباريات الجولة الثالثة:

    الأحد 6 سبتمبر:

    - مباراة الفتح ضد النصر "18:35".

    - مباراة الفيحاء ضد الحزم "18:50".

    - مباراة الجبلين ضد الأهلي "18:55".

    - مباراة القادسية ضد الاتفاق "21:15".

    - مباراة الوحدة ضد الاتحاد "21:15".

    الإثنين 7 سبتمبر:

    - مباراة التضامن ضد الخليج "16:10".

    - مباراة الفيصلي ضد النجمة "18:50".

    - مباراة الخلود ضد العروبة "19:00".

    - مباراة ضمك ضد الرياض "19:00".

    - مباراة التعاون ضد الهلال "21:00".

    الإثنين 21 ديسمبر 2026:

    - مباراة الوطن ضد الأنصار "18:20".

    الإثنين 25 يناير 2027:

    - مباراة نيوم ضد الأخدود "18:45".

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  • معركة جديدة للأفضل في الشهر

    ووقع اختيار GOAL، على محمد العيسى، نجم الاتفاق، كأفضل موهبة في شهر أغسطس، بعدما لعب دور البطولة في بداية مثالية لشباب النواخذة، بعد إحرازه رباعية في شباك التضامن، وهدف أمام ضمك، ليتربع بجدارة على صدارة الهدافين.

    النصر أبطل خطورة الجبلين، برباعية سجلت بدايته المثالية، بعد تأجيل مباراته في الجولة الأولى، ليضرب موعدًا مع الفتح، الذي استهل مشواره بسداسية، وتلقى خسارة في آخر دقائق أمام الأهلي.

    * مقعد الهدّاف ليس مضمونًا

    ورغم تربع العيسى في صدارة الهدافين، إلا أن مقعد المتصدر غير مضمون، في ظل السباق الشرس الذي يواجه فيه ثنائي الأهلي والفتح، زياد ملا وإيفرسون راموس، اللذين سجلا رباعية.

    وامتاز دوري جوّي بـ"سيل" من الأهداف في أولى جولتين، بعدما تم تسجيل 26 هدفًا، فيما حافظت ثمانية فرق على نظافة الشباك.


  • دوري جوي للنخبة في سطور

    وانطلق الموسم الثاني من مسابقة دوري جوّي للنخبة "2026-2027"، في الثالث والعشرين من أغسطس، ضمن خطة الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل تطوير المواهب الشابّة - تحت 21 عامًا - في ملاعب المملكة.

    ويُقام دوري جوّي للنخبة، برعاية شركة stc، لمدة موسمين، حيث انطلقت المسابقة في الموسم الماضي، والتي تنقل عبر تطبيق stc tv مجانًا، من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإليكتروني أو رقم الهاتف المحمول، دون أي مقابل مادي.

    النسخة الأولى شهدت مفاجأة من العيار الثقيل، حيث رسخ ناديا الحزم والفتح، قاعدة "من يضحك أخيرًا"، بتأهل فريقين - من مرحلة الملحق - إلى المباراة النهائية، حيث توج الحزم بلقب النسخة الأولى، بعد الفوز على "النموذجي"، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

    واحتفت النسخة الأولى بعدد كبير من المواهب السعودية، فيما تعد المسابقة بمثابة "الخطوة الأولى" من أجل زيادة الاهتمام بالكوادر الشابّة، بالتزامن مع اتجاه رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين، نحو العمل على زيادة الاهتمام بالكوادر الوطنية، مع قرار تطبيق لائحة لاعبي القائمة الإضافية للاعبين الشباب، إما سعوديين أو مواليد المملكة، لأندية روشن، اعتبارًا من موسم 2028-2029.

    وبحسب نظام دوري جوّي للنخبة، تحت 21 عامًا، فقد جاء على النحو التالي..

    * مرحلة الدوري بمشاركة 24 فريقًا، وتقام على مدار 20 جولة.

    * بعد ختام الجولة العشرين، يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى "مباشرة" إلى مرحلة خروج المغلوب، والتي تنطلق من الدور ربع النهائي، وحتى المباراة النهائية.

    * يتأهل أصحاب المراكز من الخامس إلى الثاني عشر إلى مرحلة الملحق، ليتأهل منهم أربعة فرق إلى دور الثمانية، برفقة الأندية المتأهلة مباشرة.

    * تقام مباريات دور الثمانية ونصف النهائي، بنظام "الذهاب والإياب"، بينما يقام النهائي من مباراة واحدة.

    * يهبط أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة إلى المرحلة الأدنى.

    أما عن النسخة الحالية من دوري جوّي للنخبة، فإنها تشهد مشاركة أندية "الحزم (حامل اللقب)، الفتح، الاتفاق، الهلال، النصر، التعاون، القادسية، الاتحاد، الأخدود، نيوم، الوحدة، الفيحاء، الرياض، والعروبة، الأهلي، الخلود، ضمك، الجبلين، الخليج، النجمة".

    وتوج باسم العريني، مهاجم التعاون، بجائزة هدّاف دوري جوّي للنخبة، عن موسم 2025-2026، برصيد 20 هدفًا، فيما حصد حارس القادسية، عبد الله المحيسن، جائزة أفضل حارس مرمى، بينما فاز حسان إدريس، لاعب الحزم، بجائزة الأفضل في المباراة النهائية.

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