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أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | من ثنائي الهلال والاتحاد إلى بطل "الريمونتادا".. أفضل 5 نجوم في الجولة الرابعة

NxGN دوري جوّي للنخبة
دوري جوّي للنخبة تحت 21
الهلال تحت 21
النصر تحت 21
الاتحاد تحت 21
الأهلي تحت 21
الاتفاق تحت 21
الفيحاء تحت 21
الفيصلي تحت 21
فقرات ومقالات

هذا هو الهدف الحقيقي من البطولة..

بعد موسم 2025-2026، الذي شاهدنا فيه دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، يقدّم لنا الكثير من المواهب الكروية الرائعة؛ زاد حماسنا لمُتابعة ما ستسفر عنه "النسخة الثانية"، من هذه المسابقة.

وبالفعل.. جولة رابعة فقط من "النسخة الثانية" بمسابقة دوري جوّي؛ كانت كفيلة لأن تؤكد على موهبة بعض اللاعبين، وسط بروز أسماء جديدة أخرى.

ولُعِبت الجولة الرابعة من مسابقة دوري جوّي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027، على مدار يومين؛ مع تأجيل مباراة نادي الأخدود ضد فريق التعاون، إلى يوم 21 ديسمبر القادم.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز 5 مواهب في الجولة الرابعة من دوري جوّي، للموسم الحالي..

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  • 5- نواف الجدعاني

    استحق نواف الجدعاني، نجم عملاق جدة الاتحاد، أن يدخل ضمن قائمة أفضل اللاعبين في الجولة الرابعة من مسابقة دوري جوّي للنخبة 2026-2027؛ لسببين مهمين للغاية، هما:

    * أولًا: تحركاته المتواصلة ضد القادسية.

    * ثانيًا: تسجيله الهدف الأول الذي مهد الفوز للاتحاد.

    نعم.. الجدعاني سجل الهدف الأول ضد القادسية، في الدقيقة 45 من عمر المباراة؛ ليقود العميد الاتحادي للفوز (2-0)، في النهاية.

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  • 4- دايو أوشو

    واصل النيجيري دايو أوشو، مستوياته الرائعة مع نادي الفيصلي، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    أوشو سجل هدف الفيصلي الوحيد في شباك مستضيفه العروبة؛ ليمنح فريقه 3 نقاط غالية للغاية، في مسابقة دوري جوّي.

    وأساسًا.. تواجد الفيصلي في "المركز الثامن" بـ7 نقاط، من انتصارين وتعادل مقابل هزيمة؛ يعود فضل كبير فيه لهذا النجم النيجيري المتألق، الذي يثبت نفسه بقوة حاليًا.

    وبالتالي؛ استحق دايو أوشو أن يدخل ضمن قائمة أفضل اللاعبين، في الجولة الرابعة.

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  • 3- فهد الحبيشي

    قاد النجم فهد الحبيشي فريقه الفيحاء؛ لتحقيق "ريمونتادا نارية" ضد عملاق الرياض النصر، في الجولة الرابعة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

    النصر تقدم (2-0) ضد الفيحاء؛ قبل أن يرد الأخير بثلاثية متتالية، بواسطة محمد الدويش ومعاذ الحبيب والحبيشي.

    هدف الحبيشي جاء في الدقيقة 82؛ ليتمم عمل زملائه، في واحدة من أصعب المباريات.

    ولذا.. استحق الحبيشي أن يدخل ضمن قائمة أفضل اللاعبين، في الجولة الرابعة من مسابقة دوري جوّي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

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  • 2- عبدالرحمن الرويلي

    أبدع عبدالرحمن الرويلي مع ناديه الاتفاق؛ وذلك في الجولة الرابعة من مسابقة دوري جوّي للنخبة، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    الرويلي سجل هدفين؛ ليقود الاتفاق للفوز (6-0) على نادي الوحدة، كالتالي:

    * الدقيقة 40: الهدف الشخصي الأول للرويلي، والثاني للاتفاق.

    * الدقيقة 65: الهدف الشخصي الثاني للرويلي، والخامس للاتفاق.

    أي أن نجم الاتفاق؛ استحق بدون أدنى شك أن يدخل قائمة الأفضل، في الجولة الرابعة من مسابقة دوري جوّي للنخبة.

  • 1- لؤي العبيدي

    نجم الجولة الرابعة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ ليس إلا النجم لؤي العبيدي، مهاجم عملاق الرياض الهلال.

    العبيدي سجل هدفين؛ ليقود الهلال للفوز (4-0) ضد نادي نيوم، مساء يوم الأحد.

    وجاءت ثنائية العبيدي في شباك نيوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة؛ على النحو التالي:

    * الدقيقة 10: الهدف الشخصي الأول للعبيدي؛ والثاني للهلال.

    * الدقيقة 45: الهدف الشخصي الثاني للعبيدي؛ والثالث للهلال.

    ويُمني العبيدي النفس، لأن تكون مواجهة نيوم، هي بداية تألُقه في الموسم الحالي 2026-2027؛ مثلما أبدع في العام الرياضي الماضي، مع فريق تحت 21 عامًا.