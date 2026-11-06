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أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | وسط نزهة الهلال والاتحاد.. النصر يواجه الحصان الأسود والأهلي مهدد بـ"السقوط الحر" في الجولة العاشرة

دوري جوّي للنخبة تحت 21
NxGN دوري جوّي للنخبة
الهلال تحت 21 ضد ضمك تحت 21
الهلال تحت 21
ضمك تحت 21
النصر تحت 21 ضد الرياض تحت 21
النصر تحت 21
الرياض تحت 21
الأنصار تحت 21 ضد الاتحاد تحت 21
الأنصار تحت 21
الاتحاد تحت 21
الأهلي تحت 21 ضد الاتفاق تحت 21
الأهلي تحت 21
الاتفاق تحت 21
فقرات ومقالات

مسابقة وليدة تشهد الكثير من الإثارة..

عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية، على بُعد ساعات قليلة من انطلاق الجولة العاشرة بمسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

هذه البطولة تشهد منافسة شرسة للغاية في نسختها الحالية؛ وذلك بعد أن انتزع نادي الحزم، لقب الموسم الرياضي الماضي 2025-2026.

وفي حلقة جديدة من هذه المنافسة الشرسة؛ سنتابع مباريات في غاية الإثارة خلال الجولة العاشرة، التي تُلعب على مدار 3 أيام.

نعم.. الجولة العاشرة من دوري جوّي للنخبة، ستقام أيام 7 و8 و9 نوفمبر 2026؛ مع تأجيل 3 مباريات دفعة واحدة، إلى أوقات لاحقة.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ "تقديمة" الجولة العاشرة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي..

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  • مباريات الجولة العاشرة من دوري جوّي

    كما ذكرنا.. ستُقام مباريات الجولة العاشرة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027، على مدار 3 أيام كاملة.

    وتتقدم هذه المباريات؛ القمة النارية بين النادي الأهلي ونظيره الاتفاق، بالإضافة إلى لقاء العملاق العاصمي النصر ضد "الحصان الأسود" فريق الرياض تحت 21 عامًا.

    - يوم السبت "7 نوفمبر 2026":

    * الساعة 15:30.. الأخدود ضد التضامن.

    * الساعة 16:30.. الحزم ضد الخليج.

    * الساعة 20:15.. النصر ضد الرياض.

    - يوم الأحد "8 نوفمبر 2026":

    * الساعة 17:45.. الهلال ضد ضمك.

    * الساعة 18:00.. الخلود ضد الفتح.

    * الساعة 18:25.. نيوم ضد الوطن.

    * الساعة 20:15.. الأنصار ضد الاتحاد.

    * الساعة 20:15.. الأهلي ضد الاتفاق.

    - يوم الإثنين "9 نوفمبر 2026":

    * الساعة 17:55.. النجمة ضد الوحدة.

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    وتأجلت 3 مباريات إلى أوقات لاحقة؛ هي العروبة والقادسية، الفيصلي ضد الفيحاء، والتعاون أمام الجبلين.

  • الرباعي الكبير.. مباريات متفاوتة الصعوبة

    تنتظر الرباعي السعودي الكبير "الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي" مباريات متفاوتة الصعوبة؛ وذلك في الجولة العاشرة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    مثلًا.. عملاق جدة الاتحاد "المتصدر" سيكون في مهمة سهلة على الورق؛ عندما يحل ضيفًا على نادي الأنصار، مساء يوم الأحد.

    والأمر نفسه بالنسبة لعملاق الرياض الهلال؛ فهو من المفترض ألا يجد صعوبة أمام نادي ضمك، الذي يتواجد في "المركز التاسع عشر".

    ويختلف الأمر مع النادي الأهلي "الوصيف"، والذي خطف تعادلًا قاتلًا أمام الاتحاد في الجولة الماضية؛ وذلك في مواجهته ضد فريق الاتفاق تحت 21 عامًا "العنيد"، والذي يحتل "المركز السادس" في جدول الترتيب.

    ومن ناحيته.. سيضرب عملاق الرياض الآخر النصر موعدًا ناريًا مع نادي الرياض؛ والذي يعتبر "الحصان الأسود" للبطولة في الموسم الرياضي الحالي، بتقديمه أفضل المستويات مع احتلاله "المركز الخامس".

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  • إحصائيات دوري جوّي للنخبة قبل الجولة العاشرة

    حتى الآن.. شاهدنا 93 مباراة في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    المباريات الـ93 لُعبت في أول 9 جولات؛ مع تأجيل 15 لقاءً دفعة واحدة من المسابقة، إلى أوقات لاحقة.

    وخلال هذه المباريات؛ تم تسجيل 288 هدفًا موزعة على جميع الأندية، بواقع "3.1 هدف" في اللقاء الواحد فقط.

    وتعد الجولتان الأولى والثامنة هما الأعلى تهديفيًا حتى وقتنا هذا؛ حيث شهدتا تسجيل 36 هدفًا في كل منهما، بينما كانت الجولة السابعة الأقل بـ"24 هدفًا".

    - وفيما يلي.. أرقام سريعة عن الأندية:

    * الاتحاد: الأكثر تحقيقًا للانتصارات؛ بواقع 7 انتصارات من 9 مباريات.

    * الاتحاد والأهلي: الأقل تلقيًا للخسائر؛ حيث لم ينهزما في 9 مباريات.

    * الأنصار: الأقل تحقيقًا للانتصارات؛ وذلك بـ"0 فوز" في 7 مباريات.

    * العروبة: الأكثر تلقيًا للخسائر؛ بتعرضه للهزيمة 6 مرات في 8 مباريات.

    * الاتفاق: الأكثر تسجيلًا للأهداف؛ بإحرازه 30 هدفًا في 9 مباريات.

    * الوحدة: الأكثر استقبالًا للأهداف؛ باهتزاز شباكه 20 مرة في 9 مباريات.

    وبخصوص "قائمة الهدافين"؛ فيتصدر نجم الأهلي موسى آدم برصيد 9 أهداف، يليه الرأس أخضري جيفرسون راموس "الفتح" ومحمد العيسى "الاتفاق" بـ8 أهداف.

    وهناك أندية لم تلعب التسع جولات كاملة؛ بسبب تأجيل مباراة أو أكثر لها، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

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  • جدول ترتيب دوري جوّي قبل الجولة العاشرة

    يغرد عملاق جدة الاتحاد في "صدارة" جدول ترتيب دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ وذلك برصيد 23 نقطة، من 7 انتصارات وتعادلين في 9 مباريات.

    ويبتعد الاتحاد بفارق 4 نقاط عن عملاق جدة الآخر النادي الأهلي؛ الذي يحتل "الوصافة" برصيد 19 نقطة، من 5 انتصارات و4 تعادلات في 9 مباريات.

    أما التعاون؛ فبإمكانه أن ينتزع "الوصافة" إذا فاز بمباراته المؤجلة، حيث يحتل "المركز الثالث" برصيد 18 نقطة من 8 لقاءات.

    أيضًا.. يستطيع ناديا الفتح والرياض، صاحبا المركزين الرابع والخامس تواليًا، إزاحة الأهلي عن "الوصافة"؛ حيث يبتعدان عنه بفارق نقطتين فقط، مع لعب مباراة أقل.

    * وفيما يلي.. المراكز الخمسة الأولى:

    * 1/ الاتحاد: 23 نقطة من 9 مباريات.

    * 2/ الأهلي: 19 نقطة من 9 مباريات.

    * 3/ التعاون: 18 نقطة من 8 مباريات.

    * 4/ الفتح: 17 نقطة من 8 مباريات.

    * 5/ الرياض: 17 نقطة من 8 مباريات.

    أما في مراكز الهبوط؛ فيتواجد كل من "الأنصار، الوطن، الأخدود والتضامن"، في الترتيب من 24 إلى 21 تواليًا.

    لكن هذه الأندية الأربعة، هي الأقل لعبًا للمباريات تقريبًا؛ حيث سنجد ناديي الوطن والأخدود مثلًا، خاضا 4 مباريات فقط في الجولات التسع الأولى من مسابقة دوري جوّي للنخبة.