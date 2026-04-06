Goal.com
مباشر
Jawwy Elite League U21
أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | النصر يعلم الهلال ومحمد الشلهوب درسًا قاسيًا.. تفاصيل الهابطين والمُتأهلين للمنافسة على اللقب!

دوري جوّي للنخبة تحت 21
NxGN دوري جوّي للنخبة
الهلال تحت 21
النصر تحت 21
الاتحاد تحت 21
الأهلي تحت 21
الشباب تحت 21
الاتفاق تحت 21
القادسية تحت 21
التعاون تحت 21
محمد الشلهوب
فقرات ومقالات

جولة شهدت الكثير من الأحداث المُثيرة في دوري جوّي للنخبة..

اُختتِمت المرحلة الأولى من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ والتي تُنقل عبر منصة "stc tv" مجانًا، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

وحملت الجولة العشرون "الأخيرة" من مسابقة دوري جوّي للنخبة، والتي لُعِبت يوم الإثنين 6 أبريل 2026، الكثير من الأحداث الكروية المثيرة؛ وذلك قبل بدء "الأدوار الإقصائية"، للمُنافسة على اللقب الغالي.

هذه الأحداث الكروية المثيرة، التي شهدتها الجولة العشرين، تمثّلت في بعض النتائج المُفاجئة؛ مع حسم هوية "البطل الشرفي" والمُتأهلين إلى الأدوار الإقصائية والهابطين.

ونستعرض في السطور القادمة؛ أبرز حصاد الجولة العشرين "الأخيرة" من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026..

  • الهلال يفرط في صدارته بـ"هزيمة قاسية" ضد النصر

    فرط عملاق الرياض الهلال في "اللقب الشرفي"؛ بعدما فقد "صدارته" لجدول ترتيب دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، في الجولة العشرين "الأخيرة".

    الهلال بقيادة مديره الفني محمد الشلهوب، خسر بنتيجة قاسية (0-4) أمام الغريم التاريخي النصر؛ الذي قدّم واحدة من أفضل مبارياته على الإطلاق، بعد 4 تعثرات متتالية.

    وسجل رباعية النصر في الشباك الهلالية؛ كل من حيدر عبدالكريم وعبدالرحمن سفياني وراكان الغامدي وفارس بن سالم، في الدقائق 48 و63 و69 و88 تواليًا.

    وارتقى النصر بهذا الفوز إلى "المركز الثالث"؛ ليحجز مقعد مباشر في الأدوار الإقصائية، للمنافسة على لقب دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.


    • إعلان

  • الاتفاق يحصد "اللقب الشرفي" عن جدارة واستحقاق

    ومن ناحيته.. استغل نادي الاتفاق تعثر عملاق الرياض الهلال؛ لينتزع "صدارة" دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، وبالتالي "اللقب الشرفي".

    الاتفاق انتزع "الصدارة"؛ بعد فوزه الكبير على نادي الخليج، بخمسة أهداف مقابل واحد.

    خماسية الاتفاق في شباك الخليج؛ جاءت بواسطة كل من عبدالرحمن سحاري "هاتريك"، وهدف لكل من عبدالحكيم مغفوري وجلال السالم.

    وفيما يلي.. أرقام الاتفاق "البطل الشرفي":

    * مباريات: 20.

    * فوز: 13.

    * تعادل: 2.

    * خسارة: 5.

    * أهداف مسجلة: 40.

    * أهداف مستقبله: 24.

    * نقاط: 41.

  • ليلة جدّاوية سعيدة.. ونتائج مثيرة في الجولة 20

    باقي مباريات الجولة 20 "الأخيرة" من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ شهدت نتائج متفاوتة، بصفةٍ عامة.

    على رأس هذه النتائج؛ فوز النادي الأهلي (3-1) على فريق القادسية تحت 21 عامًا، لينجو الراقي من شبح الهبوط رسميًا.

    كذلك.. ضرب عملاق جدة الاتحاد نظيره نادي الشباب "الهابط"، بأربعة أهداف مقابل واحد؛ في الوقت الذي اكتسح فيه فريق الفتح منافسه الرياض، بسداسية نظيفة.

    أما أكبر مفاجأة في الجولة 20 "الأخيرة"؛ فتمثّلت في خسارة فريق التعاون تحت 21 عامًا ضد نظيره الخلود، بهدف مقابل ثلاثة.

    نتائج المباريات الأخرى للجولة 20:

    * العدالة (1-2) الجبلين.

    * العروبة (2-3) الوحدة.

    * الحزم (3-2) النجمة.

    * الأخدود (0-3) ضمك.

    * نيوم (1-1) البكيرية.

    * الفيحاء (1-1) الرائد.

  • الشكل النهائي لـ"جدول ترتيب" دوري جوّي للنخبة

    اتضح شكل جدول ترتيب دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بعد نهاية الجولة العشرين "الأخيرة" رسميًا.

    وكما ذكرنا.. حسم نادي الاتفاق "اللقب الشرفي"، وذلك بضمانه "المركز الأول"؛ ليصعد إلى الأدوار الإقصائية مباشرة "ربع النهائي"، للمنافسة على البطولة.

    وإلى جانب الاتفاق؛ حجز الهلال "الوصيف" والنصر "الثالث" والتعاون "الرابع" البطاقات الأخرى المباشرة، في الأدوار الإقصائية.

    وتحدد كذلك الأندية التي ستخوض "ملحق الإقصائيات"؛ لإكمال دور ربع النهائي للمنافسة على لقب دوري جوّي للنخبة، وذلك على النحو التالي:

    * المركز الخامس: القادسية.

    * المركز السادس: الفتح.

    * المركز السابع: الاتحاد.

    * المركز الثامن: الأخدود.

    * المركز التاسع: الحزم.

    * المركز العاشر: نيوم.

    * المركز الحادي عشر: الوحدة.

    * المركز الثاني عشر: الفيحاء.

    وبخصوص الهابطين؛ فقد انضم العدالة والرائد إلى كل من الشباب والبكيرية، بشكلٍ رسمي.

  • مباريات "ملحق الإقصائيات" في دوري جوّي للنخبة

    "ملحق الإقصائيات" المؤهل إلى دور ربع النهائي، للمنافسة على لقب دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، سيشهد مباريات نارية.

    أقوى هذه المباريات على الإطلاق؛ تلك التي ستجمع عملاق جدة الاتحاد مع نادي نيوم.

    وستقام المباريات من "ذهاب وإياب"؛ حيث سينضم الفائزون إلى كل من "الاتفاق، الهلال، النصر والتعاون"، في دور ربع النهائي.

    مباريات "ملحق" ربع نهائي دوري جوّي:

    * الفيحاء - القادسية.

    * الوحدة - الفتح.

    * نيوم - الاتحاد.

    * الحزم - الأخدود.

    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ويعتمد نظام التأهُل على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.