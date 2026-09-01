دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | النصر يرعب منافسيه في ظهوره الأول.. والهلال والأهلي بـ"العلامة الكاملة" بعد الجولة الثانية

متعة كروية، إثارة تهديفية ومفاجآت لن تنتهي؛ هكذا جاءت المؤشرات الأولية، لـ"النسخة الثانية" من بطولة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

دوري جوّي الذي خرج للنور، في الموسم الرياضي الماضي؛ ها هو انطلق بـ"نسخته الثانية" رسميًا، يوم 23 أغسطس 2026.

ولُعِبت الجولة الثانية من مسابقة دوري جوّي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027، على مدار 3 أيام كاملة؛ مع تأجيل مباراة حامل اللقب فريق الحزم مع نادي الوطن، إلى يوم 25 يناير 2027.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا، حصاد الجولة الثانية من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي..