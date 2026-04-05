دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | صراع حياة أو موت في الجولة الأخيرة.. والنصر أمام مهمتي "التأهُل ومنع الهلال من اللقب الشرفي"

12 مباراة مثيرة سنشهدها مساء يوم الإثنين؛ وذلك ضمن منافسات الجولة 20 "الأخيرة" من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
وخلال هذه الجولة الأخيرة؛ سيكون عاشق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية، على موعد مثير للتعرف على الآتي:
* أولًا: هوية البطل الشرفي لمرحلة الدوري.
* ثانيًا: باقي الأندية المُتأهلة بشكلٍ مباشر إلى الأدوار الإقصائية للمنافسة على اللقب.
* ثالثًا: باقي الأندية المُتأهلة إلى "ملحق" الأدوار الإقصائية للمنافسة على اللقب.
* رابعًا: باقي الأندية الهابطة بشكلٍ رسمي.
ووسط هذه المنافسة الشرسة؛ هُناك أندية ستدخل الجولة الأخيرة من مسابقة دوري جوّي للنخبة بـ"هدوء شديد"، بعد أن ضمنت البقاء أو فقدت الفرصة للتأهُل إلى الأدوار الإقصائية.
وفيما يلي.. مباريات الجولة العشرين من دوري جوّي للنخبة بالتفصيل:
* الإثنين "الساعة 20:30".. النصر - الهلال.
* الإثنين "الساعة 20:30".. الاتحاد - الشباب.
* الإثنين "الساعة 20:30".. الأهلي - القادسية.
* الإثنين "الساعة 20:30".. الاتفاق - الخليج.
* الإثنين "الساعة 20:30".. الخلود - التعاون.
* الإثنين "الساعة 20:30".. الرياض - الفتح.
* الإثنين "الساعة 20:30".. العروبة - الوحدة.
* الإثنين "الساعة 20:30".. الفيحاء - الرائد.
* الإثنين "الساعة 20:30".. نيوم - البكيرية.
* الإثنين "الساعة 20:30".. الأخدود - ضمك.
* الإثنين "الساعة 20:30".. الحزم - النجمة.
* الإثنين "الساعة 20:30".. العدالة - الجبلين.