دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | صراع حياة أو موت في الجولة الأخيرة.. والنصر أمام مهمتي "التأهُل ومنع الهلال من اللقب الشرفي"

عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية، سيكونون على موعد مع جولة مثيرة للغاية، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والتي تُنقل مجانًا عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

هذه المسابقة الحديثة، التي انطلقت في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ شهدت الكثير من الإثارة بالفعل في الجولات الـ19 الماضية، وهو الأمر المُنتظر أن يستمر مع بداية الأسبوع العشرين "الأخير".

الأسبوع العشرون من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ من المقرر أن ينطلق غدًا الإثنين - السادس من أبريل 2026 -؛ حيث سيُلعب في يومٍ واحد فقط لا غير، لتحديد هوية الهابطين والمُتأهلين إلى الأدوار الإقصائية.

