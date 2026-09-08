دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | قاهر النصر و"خائن" الأهلي على رأسهم!.. أفضل 5 مواهب في الجولة الثالثة

بعد موسم 2025-2026، الذي شاهدنا فيه دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، يقدّم لنا الكثير من المواهب الكروية الرائعة؛ زاد حماسنا لمُتابعة ما ستسفر عنه "النسخة الثانية"، من هذه المسابقة.

وبالفعل.. جولة ثالثة فقط من "النسخة الثانية" بمسابقة دوري جوّي؛ كانت كفيلة لأن تؤكد على موهبة بعض اللاعبين، وسط بروز أسماء جديدة أخرى.

ولُعِبت الجولة الثالثة من مسابقة دوري جوّي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027، على مدار يومين؛ مع تأجيل مباراتي الوطن ضد الأنصار ونيوم أمام الأخدود، إلى 21 ديسمبر و25 يناير القادمين - على التوالي -.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز 5 مواهب في الجولة الثالثة من دوري جوّي، للموسم الحالي..