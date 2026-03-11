دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | هبوط عملاق السعودية رسميًا.. معاقبة النصر على طريقة ريال مدريد وجوهرة الاتحاد يكتب التاريخ

من جولةٍ إلى أخرى.. تشتد المنافسة والمتعة الكروية، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والتي تُنقل عبر منصة "stc tv" مجانًا، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

وحملت الجولة الثامنة عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة، والتي لُعِبت على مدار 3 أيام "من 8 إلى 10 مارس 2026"؛ الكثير من الأحداث الكروية المثيرة، مع تأجيل 4 مواجهات دفعة واحدة.

هذه الأحداث الكروية المثيرة، التي شهدتها الجولة الثامنة عشر؛ تمثّلت في بعض النتائج المفاجئة، بالإضافة إلى تأكُد "هبوط" أحد عمالقة المملكة.

ونستعرض في السطور القادمة؛ أبرز حصاد الجولة الثامنة عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026..

Getty/Goal



