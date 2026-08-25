دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | وسط جنون تهديفي مبكر.. البطل "يسقط" في الجولة الأولى والاتحاد "استثناء" بين الكبار

متعة كروية، إثارة تهديفية ومفاجآت لن تنتهي؛ هكذا جاءت المؤشرات الأولية، لـ"النسخة الثانية" من بطولة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

دوري جوّي الذي خرج للنور، في الموسم الرياضي الماضي؛ ها هو ينطلق بـ"نسخته الثانية" رسميًا، يوم 23 أغسطس 2026.

ولُعِبت الجولة الأولى من مسابقة دوري جوّي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027، على مدار 3 أيام كاملة؛ مع تأجيل مباراتي الوطن أمام النصر والخلود ضد الأخدود، إلى يوم 18 ديسمبر من العام الحالي.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا، حصاد الجولة الأولى من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي..