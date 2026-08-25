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أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | وسط جنون تهديفي مبكر.. البطل "يسقط" في الجولة الأولى والاتحاد "استثناء" بين الكبار

NxGN دوري جوّي للنخبة
دوري جوّي للنخبة تحت 21
الهلال تحت 21
النصر تحت 21
الاتحاد تحت 21
الأهلي تحت 21
الحزم تحت 21
الاتفاق تحت 21
الفتح تحت 21
القادسية تحت 21
فقرات ومقالات

بداية مُبشرة لـ"النسخة" الثانية..

متعة كروية، إثارة تهديفية ومفاجآت لن تنتهي؛ هكذا جاءت المؤشرات الأولية، لـ"النسخة الثانية" من بطولة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

دوري جوّي الذي خرج للنور، في الموسم الرياضي الماضي؛ ها هو ينطلق بـ"نسخته الثانية" رسميًا، يوم 23 أغسطس 2026.

ولُعِبت الجولة الأولى من مسابقة دوري جوّي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027، على مدار 3 أيام كاملة؛ مع تأجيل مباراتي الوطن أمام النصر والخلود ضد الأخدود، إلى يوم 18 ديسمبر من العام الحالي.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا، حصاد الجولة الأولى من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي..

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  • سقوط مدوي لـ"حامل اللقب".. وانتصار مرعب للاتفاق!

    شهدت الجولة الأولى من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027، خسارة مفاجئة لـ"حامل اللقب" نادي الحزم؛ وذلك في مواجهته ضد فريق الجبلين، مساء يوم الأحد الماضي.

    الحزم افتتح النتيجة أولًا، في مواجهته ضد الجبلين؛ بواسطة نجمه عمر محمد، في الدقيقة 42.

    ويبدو أن التقدم في النتيجة، جعل الفريق الحزماوي يعتقد أنه في طريقٍ مفتوح، لحصد الثلاث نقاط الأولى؛ قبل أن يتفاجأ بتسجيل الخصم هدفين متتاليين، مع قلب المباراة عليه في الشوط الثاني.

    نعم.. كابيرو ساليسو عادل النتيجة لمصلحة الجبلين، في الدقيقة 55؛ ليُسجل زميله أسامة الشهري الهدف الثاني، قبل نهاية المباراة بـ5 دقائق.

    ومن ناحيته.. وجّه نادي الاتفاق "رسالة مرعبة" إلى جميع خصومه؛ وذلك باكتساحه فريق التضامن الصاعد حديثًا، بعشرة أهداف مقابل واحد.

    الأهداف العشرة للاتفاق، جاءت بواسطة محمد العيسى الذي سجل رباعية كاملة؛ بالإضافة إلى جلال السالم وأحمد الدحيم اللذين أحرز كل منهما ثنائية، مع هدف لفارس الغافلي وآخر لعيسى الشراري.

    أما هدف فريق التضامن تحت 21 عامًا؛ فقد أحرزه لاعبه زياد الشمري في الدقيقة 36، عندما كان الفريق متأخرًا وقتها بثلاثية نظيفة.

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  • كبار السعودية.. فوز الهلال والأهلي وتعثر الاتحاد

    وعلى جانب آخر.. حقق الثنائي السعودي الكبير "الهلال والأهلي"، الانتصار في الجولة الأولى من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    الهلال نجح في قلب تأخُره (0-1)، إلى الفوز بهدفين ضد نادي الفيصلي؛ ليحصد أول ثلاث نقاط في "النسخة الثانية" من بطولة دوري جوّي، والتي يأمل فيها بالحصول على اللقب.

    وسجل الهلال ثنائيته، بواسطة مهاجمه تركي الغميل في الدقيقتين 26 و29؛ بعدما أحرز الفيصلي هدفه الوحيد في الدقيقة الثانية، عن طريق دايو أوشو.

    أما الأهلي نجح في تحقيق بداية قوية، في "النسخة الثانية" من مسابقة دوري جوّي للنخبة؛ وذلك بالفوز (3-1) على مستضيفه الفيحاء، مساء يوم الأحد.

    وتألق نجم الأهلي زياد أبا بقوة، بإحرازه ثلاثية فريقه في الدقائق 28 و58 و79؛ في الوقت الذي سجل فيه الفيحاء هدفه الوحيد في الدقيقة 39، عن طريق مالك العبدالمنعم.

    وأخيرًا.. سقط الاتحاد في فخ التعادل السلبي (0-0) أمام مستضيفه ضمك، مساء يوم الثلاثاء؛ وذلك في مباراة فشل فيها نجوم الفريقين، في استغلال الفرص.

  • نتائج "طبيعية" في باقي مباريات الجولة الأولى!

    باقي مباريات الجولة الأولى من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027، شهدت نتائج "طبيعية" للغاية؛ بفوز جميع الأندية المرشحة، بداية من القادسية والتعاون والفتح وصولًا إلى نيوم والوحدة.

    ومن بين جميع هذه الانتصارات، للأندية سالفة الذكر؛ يُعتبر فوز نادي الفتح (6-0) على فريق الأنصار، هو الأكبر.

    وواصل النجم الرأس أخضري جيفرسون راموس تألُقه الكبير، الذي ظهر عليه في الموسم الرياضي الماضي؛ وذلك بتسجيله 3 أهداف "هاتريك" في شباك الأنصار، بينما أحرز زميليه محمد الجزيري "ثنائية" ومحمد بومعكيل "هدف".

    وفيما يلي.. نتائج باقي المباريات:

    * التعاون (2-0) النجمة.

    * الوحدة (1-0) الرياض.

    * نيوم (2-0) العروبة.

    * القادسية (3-1) الخليج.

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  • أرقام الجولة الأولى من دوري جوّي للنخبة

    تميّزت الجولة الأولى من "النسخة الثانية" بمسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027، بغزارة تهديفية كبيرة للغاية؛ رغم تأجيل مباراتي الوطن أمام النصر والخلود ضد الأخدود، إلى يوم 18 ديسمبر القادم.

    الجولة الأولى شهدت تسجيل 36 هدفًا في 10 مباريات، بواقع "3.6 هدف" في اللقاء الواحد؛ حيث انتهت مواجهة واحدة فقط بنتيجة التعادل السلبي، وهي تلك التي جمعت عملاق جدة الاتحاد ومستضيفه ضمك.

    وتُعتبر مباراة نادي الاتفاق ضد مستضيفه التضامن، الأكثر "غزارة تهديفيًا" في الجولة الأولى؛ وذلك بـ11 هدفًا كاملًا، عشرة منهم لفارس الدهناء.

    وأشهر حكام المباريات التسع في الجولة الأولى، 26 "كارتًا أصفر"؛ بينما لم تشهد الجولة الأولى من مسابقة دوري جوّي للنخبة، أي حالة "طرد".

    وفيما يتعلق بـ"قائمة الهدافين"، فيتصدر نجم الاتفاق محمد العيسى بـ"4 أهداف"؛ متفوقًا بذلك على عديد اللاعبين، على النحو التالي:

    * زياد أبا "الأهلي": 3 أهداف.

    * جيفرسون راموس "الفتح": 3 أهداف.

    * تركي الغميل "الهلال: هدفان.

    * جلال السالم "الاتفاق": هدفان.

    * أحمد الدحيم "الاتفاق": هدفان.

    * فهاد الشمري "القادسية": هدفان.

    * يوسف السالم "التعاون": هدفان.

    * محمد الجزيري "الفتح": هدفان.

  • جدول ترتيب دوري جوّي بعد الجولة الأولى

    بعد نهاية الجولة الأولى من "النسخة الثانية" بمسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027، تصدر أكثر من نادٍ جدول الترتيب برصيد 3 نقاط؛ إلا أن "فارق الأهداف" لعلب لمصلحة فرق بعينها، على حساب الأخرى.

    مثلًا.. الاتفاق تصدر جدول ترتيب دوري جوّي للنخبة، بعد نهاية الجولة الأولى؛ بسبب تسجيله 10 أهداف كاملة، في شباك نادي التضامن.

    ويأتي خلف الاتفاق مباشرة، فريق الفتح تحت 21 عامًا؛ الذي انتصر (6-0) على نادي الأنصار، في الجولة الأولى أيضًا.

    وفيما يلي.. المراكز الخمسة الأولى في الدوري:

    * الاتفاق "الأول": 3 نقاط.

    * الفتح "الثاني": 3 نقاط.

    * القادسية "الثالث": 3 نقاط.

    * الأهلي "الرابع": 3 نقاط.

    * التعاون "الخامس": 3 نقاط.

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    أما في صراع "الهبوط" مؤقتًا؛ فيتواجد كل من التضامن والأنصار والنجمة والعروبة، في المراكز من "24 إلى 21" تواليًا.