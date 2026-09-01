دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | قائمة تضم مفاجأة الأهلي السارة.. أفضل "5 مواهب" في شهر أغسطس

جولتان فقط من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027، لُعِبتا في شهر أغسطس؛ ولكنهما كانتا كفيلتين لتقديم الكثير من المواهب، إلى الشارع الرياضي السعودي.

نعم.. هذه المواهب التي قدّمتها لنا الجولتين الأولى والثانية، من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ تنوعت بين عديد الأسماء المحلية، وبعض المحترفين الأجانب.

وبالتأكيد؛ ليست هذه الأسماء إلا شرارة البداية لفيض من المواهب، المتوقع انفجارها في مسابقة دوري جوّي للنخبة 2026-2027.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أفضل "5 مواهب" في مسابقة دوري جوّي، خلال شهر أغسطس 2026..