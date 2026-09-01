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أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | قائمة تضم مفاجأة الأهلي السارة.. أفضل "5 مواهب" في شهر أغسطس

NxGN دوري جوّي للنخبة
دوري جوّي للنخبة تحت 21
الهلال تحت 21
الاتفاق تحت 21
الأهلي تحت 21
الفتح تحت 21
الفيصلي تحت 21
فقرات ومقالات

السلسلة الأولى من مواهب الشهر بدأت..

جولتان فقط من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027، لُعِبتا في شهر أغسطس؛ ولكنهما كانتا كفيلتين لتقديم الكثير من المواهب، إلى الشارع الرياضي السعودي.

نعم.. هذه المواهب التي قدّمتها لنا الجولتين الأولى والثانية، من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ تنوعت بين عديد الأسماء المحلية، وبعض المحترفين الأجانب.

وبالتأكيد؛ ليست هذه الأسماء إلا شرارة البداية لفيض من المواهب، المتوقع انفجارها في مسابقة دوري جوّي للنخبة 2026-2027.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أفضل "5 مواهب" في مسابقة دوري جوّي، خلال شهر أغسطس 2026..

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  • 5/ دايو أوشو - الفيصلي

    في مارس من عام 2026؛ نجح نادي الفيصلي في التعاقد مع النجم النيجيري دايو أوشو، قادمًا من صفوف العملاق السوداني المريخ.

    وظهر أوشو مع الفيصلي، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ حيث قدّم مستويات أكثر من رائعة، سواء في الجولة الأولى أو الأسبوع الثاني.

    وسجل أوشو 3 أهداف في الجولتين الأولى والثانية، اللتين لُعِبتا في شهر أغسطس؛ وذلك على النحو التالي:

    * الجولة الأولى: سجل هدفًا في الخسارة (1-2) ضد نادي الهلال.

    * الجولة الثانية: سجل هدفين في الفوز (3-0) ضد نادي الأخدود.

    ويجيد أوشو بصفةٍ عامة، في مركز رأس الحربة والمهاجم المتأخر؛ بالإضافة إلى إمكانية مشاركته في الجناح، وخاصة على الجانب الأيمن.

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  • 4/ جيفرسون راموس - الفتح

    نجم الرأس الأخضر أثبت نفسه بقوة مع نادي الفتح، في الموسم الرياضي الماضي؛ وها هو يواصل تألُقه الكبير في الجولتين الأولى والثانية، من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا 2026-2027.

    ونجح راموس في تسجيل 4 أهداف، خلال أول جولتين فقط من مسابقة دوري جوّي للنخبة، واللتين لُعِبتا في شهر أغسطس 2026؛ وذلك على النحو التالي:

    * الجولة الأولى: سجل 3 أهداف في الفوز (6-0) ضد نادي الأنصار.

    * الجولة الثانية: سجل هدفًا في الخسارة (1-2) ضد النادي الأهلي.

    وأساسًا.. راموس يتمتع بمهارات فردية على الجناح، خاصة في "1 ضد 1"؛ بالإضافة إلى سرعات كبيرة، مع حاسة تهديفية أكثر من رائعة.

  • 3/ تركي الغميل - الهلال

    خلال الإجازة الصيفية "2026"؛ ظهر تركي الغميل وهو يستعد مع "مدرب خاص"، وذلك على أمل إبراز إمكاناته الفنية الكبيرة.

    الغميل يتمتع أساسًا بإمكانات كبيرة؛ ولكنه ربما لم يظهرها بالشكل الكافي في الفترة الماضية، وهو ما قلل من حظوظه مع فريق الهلال الأول لكرة القدم.

    إلا أنه يبدو أن هذا المهاجم الشاب؛ بدأ يجني ثمار جهده الصيفي، وذلك على النحو التالي:

    * الجولة الأولى: سجل هدفين في الفوز (2-1) ضد نادي الفيصلي.

    * الجولة الثانية: سجل هدفًا في الفوز (2-0) ضد نادي الخلود.

    أي أن الغميل؛ أحرز 3 أهداف في أول جولتين من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا 2026-2027، ليستحق أن يدخل ضمن أفضل نجوم شهر أغسطس.

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  • 2/ زياد أبا ملا - الأهلي

    يُعد زياد أبا ملا، جناح عملاق جدة الأهلي؛ هو مفاجأة مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    وقدّم زياد أوراق اعتماده بقوة، خلال شهر أغسطس 2026 من مسابقة دوري جوّي؛ وذلك على النحو التالي:

    * الجولة الأولى: سجل ثلاثة أهداف في الفوز (3-1) ضد نادي الفيحاء.

    * الجولة الثانية: سجل هدفًا في الفوز (2-1) ضد نادي الفتح.

    ويتمتع زياد بقدم صاروخية؛ حيث سجل بعض أهدافه في شباك خصومه، من تسديدات بعيدة المدى.

  • 1/ محمد العيسى - الاتفاق

    استحق محمد العيسى، مهاجم نادي الاتفاق، أن يتحصل على "نجومية" شهر أغسطس، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    العيسى سجل 5 أهداف في أول جولتين من مسابقة دوري جوّي، واللتين لعبتا في شهر أغسطس 2026؛ وذلك على النحو التالي:

    * الجولة الأولى: سجل 4 أهداف في الفوز (10-1) ضد نادي التضامن.

    * الجولة الثانية: سجل هدفًا في الفوز (2-0) ضد نادي ضمك.

    وأكثر ما يُميز العيسى، أنه مهاجم كما يقول الكتاب؛ وذلك بمعرفة كيفية التمركز داخل منطقة الـ18، مع إنهاء أكثر من رائع للهجمات.