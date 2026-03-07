Goal.com
Jawwy Elite League U21
أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | مهمات سهلة للكبار في الجولة 18.. والأهلي أمام لقاء مصيري لتفادي الهبوط

جولة جديدة في دوري جوّي للنخبة تعد بالكثير..

عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية، سيكونون على موعد مع جولة جديدة من المُتعة والإثارة، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والتي تُنقل مجانًا عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

stc tv Jawwy

هذه المسابقة الحديثة، التي انطلقت في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ شهدت الكثير من الإثارة بالفعل في الجولات الـ17 الماضية، وهو الأمر المُنتظر أن يستمر مع بداية الأسبوع الثامن عشر.

الأسبوع الثامن عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ من المقرر أن ينطلق غدًا الأحد - الثامن من مارس 2026 -، على أن ينتهي يوم الثلاثاء الموافق العاشر من نفس الشهر - مع تأجيل لقاء العروبة والفتح إلى الأول من أبريل -. 


  • مباريات مثيرة في الجولة الثامنة عشر من دوري جوّي للنخبة

    على مدار 3 أيام، سنشهد الكثير من المباريات المثيرة التي تستحق المشاهدة؛ وذلك ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    على رأس هذه المباريات، تلك التي سيحل فيها الهلال "المتصدر"، ضيفًا على فريق الحزم تحت 21 عامًا، مساء يوم الثلاثاء القادم.

    أما النصر سيكون على موعد مع مباراة سهلة على الورق، عندما يستضيف فريق النجمة تحت 21 عامًا؛ وهو نفس الأمر بالنسبة لعملاق جدة الاتحاد، في مواجهته ضد البكيرية.

    ومن ناحيته.. سيكون الأهلي على موعد مع مواجهة حاسمة ضد الجبلين؛ حيث يتصارع الناديان لتفادي الهبوط، بنهاية الموسم الرياضي الحالي.

    وفيما يلي.. مباريات الجولة الثامنة عشر من دوري جوّي للنخبة بالتفصيل:

    - 4 مباريات تُقام يوم الأحد الموافق 8 مارس 2026

    * الأحد "الساعة 22:00".. الخلود ضد ضمك.

    * الأحد "الساعة 22:00".. الرياض ضد الوحدة.

    * الأحد "الساعة 22:00".. الاتفاق ضد الرائد.

    * الأحد "الساعة 22:00".. الاتحاد ضد البكيرية.

    Jawwy Elite League U21

    - 5 مباريات تُقام يوم الإثنين الموافق 9 مارس 2026

    * الإثنين "الساعة 22:00".. الأخدود ضد التعاون.

    * الإثنين "الساعة 22:00".. الفيحاء ضد الخليج.

    * الإثنين "الساعة 22:00".. العدالة ضد القادسية.

    * الإثنين "الساعة 22:00".. النصر ضد النجمة.

    * الإثنين "الساعة 22:00".. نيوم ضد الشباب.

    Jawwy Elite League U21

    - مباراتان يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2026

    * الثلاثاء "الساعة 22:00".. الأهلي ضد الجبلين.

    * الثلاثاء "الساعة 22:00".. الحزم ضد الهلال.

    Jawwy Elite League U21

    وكما ذكرنا.. تم تأجيل مباراة ناديي العروبة والفتح، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، إلى يوم الأول من أبريل 2026.

  • مُنافسة قوية على لقب النسخة الأولى من دوري جوّي للنخبة

    تشهد النسخة الأولى من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، مُنافسة شرسة للغاية على مراكز المُقدمة؛ مع وصولنا إلى المراحل الأخيرة منها.

    بل أننا شاهدنا في آخر الجولات، لعبة "الكراسي المتحركة" في مراكز المقدمة، بين أكثر من نادٍ؛ وهو الأمر المتوقع أن يستمر، في الأسبوع الثامن عشر.

    وعزز الهلال "صدارته" لجدول ترتيب دوري جوّي للنخبة، بعد نهاية الجولة الماضية، وذلك برصيد 38 نقطة؛ وبفارق 4 نقاط عن النصر والاتفاق، صاحبي "المركزين الثاني والثالث" تواليًا.

    إلا أن الاتفاق لديّه مباراة أقل من الهلال والنصر؛ حيث تم تأجيل مواجهته ضد البكيرية في الجولة السابعة عشر، إلى يوم 1 أبريل 2026.

    وفي المركز الرابع.. يأتي فريق الأخدود تحت 21 عامًا برصيد 33 نقطة؛ وبفارق نقطتين فقط عن نادي الفتح "الخامس"، والتعاون "السادس".

    وعلى النقيض.. نجد أندية كبيرة في دوري جوّي 2025-2026، تُعاني بشدة من تذبذب في الأداء والنتائج أو انهيار كامل - حتى الآن -؛ نبرز منهم الآتي:

    * الأهلي "التاسع عشر": 17 نقطة.

    * الرائد "الثاني والعشرين": 14 نقطة.

    * الشباب "الرابع والعشرين": 9 نقاط.

  • إحصائيات عامة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا

    خلال الـ17 جولة الماضية من عمر مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، لُعِبت 203 مباريات مختلفة؛ أسفرت عن 164 حالة فوز، مقابل 39 تعادلًا.

    إلا أن الجميل في الأمر هو أن 11 لقاءً فقط، من أصل الـ203 مباريات الماضية، انتهت بالتعادل السلبي (0-0)؛ ما يثبت الفاعلية الهجومية الكبيرة، التي تشهدها هذه المسابقة الحديثة.

    وتم تسجيل 577 هدفًا إجمالًا، منذ اِنطلاق دوري جوّي وحتى الآن؛ بنسبة تصل إلى 2.8 هدف، في المباراة الواحدة.

    ويُعتبر نادي الهلال هو الأكثر تسجيلًا للأهداف، في مسابقة دوري جوّي؛ بينما فريق النصر تحت 21 عامًا هو الأقوى دفاعًا، حتى الآن.

    ويوجد ناديان في مسابقة دوري جوّي 2025-2026، حققا أقل عدد من الانتصارات "مباراتان"؛ بينما فريق الهلال تحت 21 عامًا، هو الأقل هزيمة.

    وفيما يلي.. بعض الأرقام المُهمة بعد مرور 17 جولة من دوري جوّي:

    * الأكثر انتصارًا: الهلال والاتفاق (11 فوزًا).

    * الأقل انتصارًا: البكيرية والشباب (2 فوز).

    * الأكثر هزيمة: الشباب (12 خسارة).

    * الأقل هزيمة: الهلال (خسارة واحدة).

    * الأقوى هجومًا: الهلال (46 هدفًا).

    * الأضعف هجومًا: الشباب (12 هدفًا).

    * الأقوى دفاعًا: النصر (14 هدفًا).

    * الأضعف دفاعًا: البكيرية (41 هدفًا).

    stc tv Jawwy

  • صراع شرس على لقب "هداف" دوري جوّي للنخبة

    جولة بعد أخرى.. تشتعل المُنافسة على "لقب هداف" دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وينفرد مهاجم التعاون باسم العريني، بـ"صدارة" هدافي دوري جوّي للنخبة، برصيد 13 هدفًا من 17 جولة؛ وبفارق هدف وحيد فقط عن جلال السالم، نجم فريق الاتفاق تحت 21 عامًا.

    ويتواجد عمار الغامدي، مهاجم نادي الاتحاد المُتألق، في "المركز الثالث" بقائمة هدافي دوري جوّي للنخبة، برصيد 11 هدفًا من 17 جولة؛ وذلك بالتساوي مع عبدالله آل عجيان، نجم فريق الخلود.

    وفيما يلي.. قائمة "هدافي" دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا بالتفصيل:

    * 1/ باسم العريني (التعاون): 13 هدفًا.

    * 2/ جلال السالم (الاتفاق): 12 هدفًا.

    * 3/ عمار الغامدي (الاتحاد) وعبدالله آل عجيان (الخلود): 11 هدفًا.

    * 4/ عاصم محمد (النصر): 10 أهداف.

    * 5/ تركي الغميل (الهلال)، جيفرسون راموس (الفتح)، معاذ الحبيب (الفيحاء) ومؤيد الشراري (النجمة): 8 أهداف.

    * 6/ عبدالعزيز جرموش (الهلال) ومراد خضري (الوحدة): 7 أهداف.

  Jawwy Elite League U21

    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ويعتمد نظام التأهُل على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.

