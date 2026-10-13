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أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | الأهلي يواصل "خنق" الاتحاد.. وجنون التعاون والخليج يتصدر حصاد الجولة السادسة

دوري جوّي للنخبة تحت 21
NxGN دوري جوّي للنخبة
الاتحاد تحت 21
الأهلي تحت 21
الهلال تحت 21
النصر تحت 21
التعاون تحت 21
القادسية تحت 21
الاتفاق تحت 21
الحزم تحت 21
فقرات ومقالات

نسخة ثانية مثيرة للغاية..

متعة كروية، إثارة تهديفية ومفاجآت لن تنتهي؛ هكذا جاءت مؤشرات "النسخة الثانية" من بطولة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

دوري جوّي للنخبة الذي خرج للنور، في الموسم الرياضي الماضي؛ انطلق بـ"نسخته الثانية" رسميًا، يوم 23 أغسطس 2026.

ولُعِبت الجولة السادسة من مسابقة دوري جوّي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027، على مدار يومين؛ مع تأجيل 4 مباريات دفعة واحدة، إلى شهري نوفمبر وديسمبر القادمين.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ حصاد الجولة السادسة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي..

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  • فوز شاق للأهلي والاتحاد في الجولة السادسة

    حقق عملاق جدة الأهلي فوزًا صعبًا للغاية على نادي الوحدة، بهدفين مقابل واحد؛ وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    الأهلي يدين بالفضل لنجمه المتألق موسى آدم، في الفوز على فريق الوحدة تحت 21 عامًا؛ حيث سجل الهدفين في الدقيقتين 6 و44، على التوالي.

    ونجح حمزة بن سالم في تقليل الفارق لمصلحة الوحدة، بتسجيله هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 45+2؛ ولكنه لم يكن كافيًا على الإطلاق، من أجل الخروج ولو بنقطة.

    أما عملاق جدة الآخر الاتحاد؛ فقد فاز بـ"صعوبة" أيضًا ضد فرق الخلود تحت 21 عامًا، مساء اليوم الثلاثاء.

    الفوز الاتحادي الشاق ضد الخلود؛ جاء بهدف مقابل لا شيء، سجله المهاجم الشاب المتألق عمار الغامدي في الدقيقة 44.

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    الاتفاق يكتسح الفيصلي.. وقمة الإثارة بين التعاون والخليج

    مساء يوم الإثنين؛ كان عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مباراتين مهمتين في الجولة السادسة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، وهما:

    * المباراة الأولى: الخليج ضد التعاون.

    * المباراة الثانية: الاتفاق أمام الفيصلي.

    وحملت المباراة الأولى كل معاني الإثارة؛ حيث حسمها التعاون بخمسة أهداف مقابل أربعة، وسط صمود وعدم استسلام من فريق الخليج تحت 21 عامًا.

    عبدالمجيد شريف منح التقدم للتعاون بهدفين، في الدقيقتين 8 و26؛ قبل أن يقلص الخليج الفارق بواسطة أنس الغامدي، بالخطأ في مرماه.

    ثم عاد التعاون لتوسيع الفارق، بواسطة نجمه يوسف السالم في الدقيقة 51؛ إلا أن الخليج واصل الإيمان بحظوظه، ليقلص النتيجة مجددًا عن طريق علي النخلاوي في الدقيقة 60.

    ولأن التعاون كان مُصرًا على حصد النقاط الثلاث؛ فقد ضرب بهدفين جديدين سجلهما أسامة عبدالواحد وعبدالرحمن الحربي، في الدقيقتين 75 و81.

    لكن الإثارة لم تنتهِ هُنا عزيزي القارئ؛ حيث أحرز سلمان آل مساوي وحمد الجيزاوي الثالث والرابع للخليج في الدقيقتين 86 و90+6، دون أن يكفيا لتعديل النتجة.

    وبخصوص المباراة الثانية؛ فقد اكتسح الاتفاق ضيفه فريق الفيصلي تحت 21 عامًا، بخمسة أهداف مقابل لا شيء.

    خماسية الاتفاق في شباك الفيصلي؛ جاءت بواسطة كل من "حسن حوماني، محمد الشمري بـ(الخطأ في مرماه)، عبدالله بالحارث، ناصر الفيحاني ومحمد العيسى"، في الدقائق 1 و9 و35 و56 و62 تواليًا.

  • تأجيل 4 مباريات.. ونتائج "متفاوتة" في باقي اللقاءات

    باقي مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ شهدت نتائج متفاوتة بنسبة كبير، حيث كانت المفاجأة هي تعادل نادي النجمة (2-2) مع فريق الفتح.

    وحقق نادي القادسية من ناحيته، فوزًا صعبًا (2-1) ضد فريق الأنصار تحت 21 عامًا؛ بينما اكتسح العروبة نظيره الفيحاء، بأربعة أهداف مقابل واحد.

    وواصل حامل اللقب نادي الحزم، نتائجه المخيبة للآمال في الموسم الرياضي الحالي؛ وذلك بالسقوط (2-3) أمام فريق ضمك تحت 21 عامًا، مساء اليوم الثلاثاء.

    وعلى جانب آخر؛ فقد تم تأجيل 4 مباريات من الجولة السادسة دفعة واحدة - كما ذكرنا -، وذلك على النحو التالي:

    * 18 نوفمبر 2026: الأخدود ضد الجبلين.

    * 3 ديسمبر 2026: الهلال ضد الوطن.

    * 22 ديسمبر 2026: النصر ضد التضامن.

    * 25 ديسمبر 2026: الرياض ضد نيوم.

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  • أرقام الجولة السادسة من دوري جوّي للنخبة

    تواصلت الغزارة التهديفية في الجولة السادسة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ رغم تأجيل 4 مباريات دفعة واحدة، إلى شهري نوفمبر وديسمبر القادمين.

    الجولة السادسة شهدت تسجيل 35 هدفًا في 8 مباريات، بواقع "4.4 هدف" في اللقاء الواحد؛ ليظل الأسبوع الأول هو الأفضل - حتى الآن -، حيث بصم على 36 هدفًا كاملًا.

    وتُعتبر مباراة نادي الخليج ضد فريق التعاون تحت 21 عامًا، هي الأكثر غزارة تهديفية في الجولة السادسة؛ حيث شهدت تسجيل 9 أهداف كاملة، منهم خمسة لمصلحة "سكري القصيم".

    وأشهر حكام المباريات - سالفة الذكر - 45 إنذارًا؛ مع حصول لاعبين اثنين على "كارت أحمر" في الجولة السادسة، وهما محمد المالكي "الأهلي" وعمر الفحام "الفيحاء".

  • جدول ترتيب دوري جوّي بعد الجولة السادسة

    بعد نهاية الجولة السادسة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ اشتعل الصراع بين الاتحاد والأهلي، على "الصدارة".

    الاتحاد "يتصدر" جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، حققها من 5 انتصارات وتعادل؛ وبفارق نقطتين فقط عن فريق الأهلي تحت 21 عامًا، صاحب "المركز الثاني".

    وفيما يلي.. المراكز الخمسة الأولى في الدوري:

    * الاتحاد "الأول": 16 نقطة.

    * الأهلي "الثاني": 14 نقطة.

    * الفتح "الثالث": 13 نقطة.

    * الاتفاق "الرابع": 12 نقطة.

    * التعاون "الخامس": 12 نقطة.

    أما في صراع "الهبوط" مؤقتًا؛ فيتواجد كل من التضامن والأخدود والأنصار والنجمة، في المراكز من "24 إلى 21" تواليًا.