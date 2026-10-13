دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | الأهلي يواصل "خنق" الاتحاد.. وجنون التعاون والخليج يتصدر حصاد الجولة السادسة

مساء يوم الإثنين؛ كان عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مباراتين مهمتين في الجولة السادسة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، وهما:
* المباراة الأولى: الخليج ضد التعاون.
* المباراة الثانية: الاتفاق أمام الفيصلي.
وحملت المباراة الأولى كل معاني الإثارة؛ حيث حسمها التعاون بخمسة أهداف مقابل أربعة، وسط صمود وعدم استسلام من فريق الخليج تحت 21 عامًا.
عبدالمجيد شريف منح التقدم للتعاون بهدفين، في الدقيقتين 8 و26؛ قبل أن يقلص الخليج الفارق بواسطة أنس الغامدي، بالخطأ في مرماه.
ثم عاد التعاون لتوسيع الفارق، بواسطة نجمه يوسف السالم في الدقيقة 51؛ إلا أن الخليج واصل الإيمان بحظوظه، ليقلص النتيجة مجددًا عن طريق علي النخلاوي في الدقيقة 60.
ولأن التعاون كان مُصرًا على حصد النقاط الثلاث؛ فقد ضرب بهدفين جديدين سجلهما أسامة عبدالواحد وعبدالرحمن الحربي، في الدقيقتين 75 و81.
لكن الإثارة لم تنتهِ هُنا عزيزي القارئ؛ حيث أحرز سلمان آل مساوي وحمد الجيزاوي الثالث والرابع للخليج في الدقيقتين 86 و90+6، دون أن يكفيا لتعديل النتجة.
وبخصوص المباراة الثانية؛ فقد اكتسح الاتفاق ضيفه فريق الفيصلي تحت 21 عامًا، بخمسة أهداف مقابل لا شيء.
خماسية الاتفاق في شباك الفيصلي؛ جاءت بواسطة كل من "حسن حوماني، محمد الشمري بـ(الخطأ في مرماه)، عبدالله بالحارث، ناصر الفيحاني ومحمد العيسى"، في الدقائق 1 و9 و35 و56 و62 تواليًا.