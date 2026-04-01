Jawwy Elite League U21
أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | الاتفاق يحدد ثاني "الهابطين" رسميًا.. ويورط الهلال أمام النصر!

الإثارة تشتعل في دوري جوّي..

يبدو أننا سنكون أمام جولة أخيرة نارية، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والتي تُنقل مجانًا عبر منصة "stc tv"، عبر الاشتراك بالبريد الالكتروني أو رقم الهاتف.

نعم.. نتائج المباريات المؤجلة في دوري جوّي للنخبة، وخاصة تلك المُتعلقة بفريق الاتفاق تحت 21 عامًا؛ ستتسبب في اشتعال المنافسة بشدة، في الجولة الأخيرة من عمر المسابقة.

  • الاتفاق يفوز.. ويحدد "ثاني الهابطين" رسميًا

    حقق فريق الاتفاق تحت 21 عامًا، فوزًا صعبًا على نظيره البكيرية؛ وذلك في المباراة المؤجلة من الجولة 17 بمسابقة دوري جوّي للنخبة، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    الاتفاق فاز (2-1) على مستضيفه البكيرية، مساء اليوم الأربعاء؛ حيث سجل ثنائية "النواخذة" كل من جلال السالم ومحمد العيسى، بينما أحرز أسامة الحربي هدف أصحاب الأرض الوحيد.

    وبهذه النتيجة.. تأكد هبوط البكيرية بشكلٍ رسمي؛ حيث تجمد رصيده عند النقطة 13، في "المركز الثالث والعشرين" بجدول الترتيب.

    وأصبح البكيرية ثاني الهابطين؛ وذلك بعد فريق الشباب تحت 21 عامًا، الذي يتواجد في "المركز الرابع والعشرين" - الأخير -.

  • ضغوطات كبيرة على الهلال بعد فوز الاتفاق

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. فوز فريق الاتفاق تحت 21 عامًا على نظيره البكيرية، مساء اليوم الأربعاء؛ زاد الضغوطات بشدة على عملاق الرياض الهلال، بقيادة مديره الفني محمد الشلهوب.

    ومن المعروف أن دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026، يُلعب على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: مرحلة الدوري.

    * ثانيًا: الأدوار الإقصائية.

    ويتبقى جولة وحيدة فقط؛ لحسم هوية "البطل الشرفي" لمرحلة الدوري، قبل انطلاق الأدوار الإقصائية على اللقب الغالي.

    وبفوزه على البكيرية.. وصل الاتفاق إلى النقطة 38، في "وصافة" جدول ترتيب دوري جوّي للنخبة؛ وبفارق نقطتين فقط عن الهلال، صاحب "الصدارة".

    وبالتالي.. قد يخطف الاتفاق "الصدارة" من الهلال، في الجولة الأخيرة من المسابقة؛ إذا انتصر هو، وخسر عملاق الرياض.

  • "سيناريو النصر" يهدد بطولة الهلال الشرفية

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. فريق الهلال تحت 21 عامًا؛ سيكون أمام مهمة صعبة للغاية، في الجولة الأخيرة من مسابقة دوري جوّي للنخبة 2025-2026.

    الهلال سيحل ضيفًا على غريمه التاريخي النصر؛ الذي سيحاول الفوز في ديربي الرياض الكبير، لتأمين مركز ضمن الأربعة الكبار.

    ويصعد أصحاب "المراكز الأربعة الأولى" في دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، إلى الأدوار الإقصائية - مُباشرة - للمنافسة على اللقب؛ بينما تخوض الفرق من الخامس إلى الثاني عشر، ملحقًا.

    وبالتالي.. إمكانية خسارة الهلال واردة جدًا؛ في الوقت الذي سيخوض فيه نادي الاتفاق مباراة سهلة على الورق، عندما يستضيف نظيره الخليج في الجولة الأخيرة.

    وإذا حدث هذا السيناريو، وهو فوز الاتفاق وخسارة الهلال؛ سيكون "النواخذة" هم أبطال مرحلة الدوري، قبل انطلاق الأدوار الإقصائية رسميًا.

    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ويعتمد نظام التأهُل على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.