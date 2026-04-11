دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | مباريات مثيرة تشعل "الملحق".. والاتحاد في "مهمة معقدة" للانضمام إلى الهلال والنصر

حبس أنفاس، صراع على السيادة وموعد مع التاريخ؛ هكذا يبدو المشهد اليوم، ونحن نخطو أولى خطواتنا في مرحلة الحسم لمسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، التي تنقل مجانًا عبر منصة "stc tv"، من خلال الاشتراك بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

ولم يعد الأمر مجرد مباريات تُلعب أو نقاط تُجمع حاليًا؛ بل بداية أدوار إقصائية حاسمة لكتابة المجد، بالحصول على لقب النسخة الأولى من هذه المسابقة الوليدة.

نعم.. الأدوار الإقصائية من مسابقة دوري جوّي للنخبة، تنطلق مساء غدٍ الأحد "12 أبريل 2026"؛ وذلك بمباريات "الملحق" المؤهل إلى ربع النهائي، للمنافسة على اللقب.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، أهم النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ قبل انطلاق "الملحق" المؤهل إلى دور ربع النهائي لمسابقة دوري جوّي للنخبة، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026..

Getty/Goal



