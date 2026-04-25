أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | بقيادة "مارادونا الاتحاد" وهدافي المسابقة.. معركة المواهب تشتعل في ربع النهائي

دوري جوّي غني بـ"المواهب الكروية" الرائعة..

بعد ساعاتٍ قليلة.. ينطلق فصل جديد من قصة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والذي يُنقل بشكلٍ مجاني عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

دوري جوّي للنخبة هو مسابقة جديدة، اِنطلقت في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بهدف إعطاء المواهب السعودية تحديدًا، فرصة المشاركة في المباريات بشكلٍ مستمر.

وبالفعل.. أظهرت لنا هذه المسابقة الجديدة، الكثير من المواهب البارزة؛ والتي سيكون لها شأنًا كبيرًا للغاية، في سماء كرة القدم السعودية.

وما قدّمه لنا دوري جوّي من مواهب، خلال المرحلة الأولى و"الملحق"؛ يؤكد أن الأدوار الإقصائية من ربع النهائي إلى المشهد الختامي، ستكون أعظم بكثير.

وقبل اِنطلاق دور ربع النهائي من دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، والذي يُلعب "ذهابًا" يومي 26 و27 أبريل الجاري، و"إيابًا" في الثالث والرابع من مايو القادم؛ دعونا نقف عند عدد من اللاعبين الموهوبين، الذين يستحقون المتابعة بالفعل..

  • كلاسيكو المواهب بين مارادونا الاتحاد ومفاجأة الهلال

    على رأس مباريات دور ربع النهائي من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ تلك التي ستجمع عملاق الرياض الهلال مع النادي الجدّاوي الكبير الاتحاد، في كلاسيكو المملكة الكبير.

    وسنكون على موعد مع نجمين من العيار الثقيل، في كلاسيكو الهلال والاتحاد؛ والذي سيُلعب "ذهابًا" في جدة يوم 27 أبريل الجاري، و"إيابًا" في الرابع من مايو القادم.

    النجم الأول الذي يجب متابعته في هذا الكلاسيكو الكبير؛ هو صهيب هوساوي، جناح أيمن فريق الاتحاد تحت 21 عامًا.

    هوساوي أحد أمتع المواهب في الكرة السعودية؛ حيث قدّم لنا لمحات "مارادونية" ضد نادي نيوم، في "الملحق" المؤهل إلى دور ربع نهائي دوري جوّي للنخبة.

    ويمتلك هذا الموهوب الاتحادي، العديد من الإمكانات الرائعة؛ والتي يُمكن استعراضها في بعض النقاط السريعة، على النحو التالي:

    * أولًا: مهارات فنية في "1 ضد 1".

    * ثانيًا: سرعات كبيرة في المساحات.

    * رابعًا: قراءة ممتازة للعب وإيجاد الحلول.

    أما الاسم الثاني الذي يجب متابعته في هذا الكلاسيكو، هو جناح أيمن الهلال الشاب محمد زيد، والذي بسبب إبدعاته في دوري جوّي للنخبة؛ جعل المدير الفني الإيطالي للفريق الأول سيموني إنزاجي، يستدعيه لقائمة المباريات أكثر من مرة.

  • العثمان وسفياني.. قائد ضد حامل راية الإبداع السعودي

    ثاني المباريات التي ستخطف الأنظار في دور ربع النهائي من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ تلك التي ستجمع بين عملاق الرياض النصر ونادي الفتح "العنيد"، ذهابًا وإيابًا.

    وهُناك اسمان من بين الأفضل في دوري جوّي للنخبة، سيتواجدان في هذه المباراة؛ وهما: عبدالرحمن سفياني "النصر"، وعثمان العثمان "الفتح".

    العثمان لفت الأنظار إليه بقوة، في مسابقة دوري جوّي للنخبة؛ وذلك من خلال ما يقدّمه مع فريق الفتح تحت 21 عامًا، على النحو التالي:

    * أولًا: قائد بكل ما تحمله من معاني.

    * ثانيًا: هداف مؤثر في الفتح.

    * ثالثًا: ذكاء في التحركات.

    وبخصوص سفياني.. هذه لن تكون المرة الأولى التي نتحدث فيها عنه؛ حيث أنه اللاعب الذي يجب المراهنة عليه حقًا لحمل راية الإبداع السعودي مستقبلًا، بما يملكه من موهبة كبيرة للغاية.

  • ثنائية رائعة.. فنان القادسية في مواجهة "مرعب الحراس"

    ثالث اللقاءات التي ستخطف الأنظار في دور ربع النهائي من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ تلك التي ستجمع بين ناديي القادسية والتعاون، ذهابًا وإيابًا.

    مباراة القادسية والتعاون ستقدّم لنا اسمين مهمين للغاية، في مسابقة دوري جوّي للنخبة؛ وهما: عمار اليهيبي "القادسية"، وباسم العريني "التعاون".

    اليهيبي استعاد أفضل مستوياته، بعد الانتقال من عملاق جدة الأهلي إلى القادسية؛ حيث يقدّم لنا "فن كروي" في كل مباراة يخوضها، على النحو التالي:

    * أولًا: مهارات رائعة في المراوغة "1 ضد 1".

    * ثانيًا: سرعة كبيرة في الحركة واتخاذ القرارات.

    * ثالثًا: جودة مُبهرة في الدخول من الطرف إلى العمق.

    * رابعًا: ذكاء في قراءة اللعب وصناعة الفرص والأهداف للزملاء.

    ومن ناحيته.. العريني هو هداف كما يقول الكتاب؛ فلا يوجد أي دفاع أو حارس مرمى في دوري جوّي للنخبة، قادر على التصدي له داخل منطقة الـ18.

    ويتصدر العريني قائمة هدافي دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ برصيد 18 هدفًا في 20 جولة بـ"المرحلة الأولى"، دون أن يخوض فريقه "الملحق".

  • الحزم يتسلح بـ"مفاجأته السارة" أمام نجم الاتفاق المتألق

    آخر مباريات دور ربع النهائي من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ تلك التي ستجمع بين ناديي الاتفاق والحزم، ذهابًا وإيابًا.

    وأهم لاعبي هذه المباراة على الإطلاق؛ كل من فايز هوساوي "الحزم"، بالإضافة إلى هداف الاتفاق الرائع جلال السالم.

    ويُعد هوساوي أحد مفاجآت دوري جوّي للنخبة "السارة"، حيث يعود له الفضل الأكبر في تأهُل الحزم إلى دور ربع النهائي؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تسجيل أهداف مؤثرة للغاية في المباريات المهمة.

    * ثانيًا: إظهار مهارات فردية رائعة في حالات "1 ضد 1".

    * ثالثًا: نضج تكتيكي كبير في التحرك بالعمق والأطراف.

    وبالمسكر الآخر.. لا يُمكن ذكر اسم السالم؛ إلا بالقول إنه أحد أفضل نجوم دوري جوّي للنخبة بلا مُنازع، والمُنافس الشرس على لقب "الهداف" برصيد 15 هدفًا - حتى الآن -.

    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ونظام التأهُل يعتمد على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.