Goal.com
مباشر
Jawwy Elite League U21
أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | مهاجم الاتحاد المستقبلي وثنائي "الحصان الأسود".. أفضل 10 مواهب في شهر أبريل

دوري جوّي للنخبة تحت 21
NxGN دوري جوّي للنخبة
الاتحاد تحت 21
الهلال تحت 21
النصر تحت 21
التعاون تحت 21
الحزم تحت 21
القادسية تحت 21
سيرجيو كونسيساو
فقرات ومقالات

دوري جوّي مسابقة مليئة بالمواهب الكروية الرائعة..

بينما تتجه أنظار العالم أجمع، إلى النجوم الكبار القادمين من الملاعب الأوروبية إلى المملكة العربية السعودية؛ يثبت دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، والذي تُنقل منافساته عبر منصة "stc tv" مجانًا، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف، أن الرهان الحقيقي يكمن في "الذهب الأخضر".

"الذهب الأخضر" أو المواهب السعودية الشابة، لم تكتفِ بمجرد اللعب في مسابقة حديثة تم إطلاقها في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بل أصبحت شريكًا أساسيًا في صناعة الحدث.

وأساسًا.. الهدف من إطلاق مسابقة دوري جوّي للنخبة؛ هو إعطاء هذه المواهب فرصة المشاركة في المباريات بشكلٍ مستمر، لإثبات موهبتها الكروية الكبيرة.

وإذا نظرنا إلى شهر أبريل من عام 2026، سنُشاهد أن دوري جوّي للنخبة قدّم لنا 10 مواهب كروية مهمة للغاية، معظمها من أبناء المملكة وبعضها من المحترفين الأجانب؛ وهو ما سنستعرضه في السطور القادمة..

stc tv JawwyGetty/Goal


  • 10/ سعد الشرفا

    قدّم سعد الشرفا، جناح نادي الفتح، مستوى أكثر من رائع في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ وذلك خلال شهر أبريل من عام 2026.

    أفضل مباريات الشرفا خلال شهر أبريل؛ كانت في إياب "الملحق" المؤهل إلى ربع نهائي دوري جوّي للنخبة، للموسم الرياضي الحالي.

    وقتها.. الشرفا سجل هدفين؛ ليقود الفتح للفوز (4-2) على فريق الوحدة تحت 21 عامًا، والتأهُل إلى ربع النهائي بشكلٍ رسمي.


    • إعلان

  • 9/ عبدالعزيز جرموش

    واصل عبدالعزيز جرموش، جناح عملاق الرياض الهلال، إبدعاته في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ وذلك خلال شهر أبريل من عام 2026.

    stc tv JawwyGetty/Goal

    جرموش أو "خليفة" سالم الدوسري، قائد نادي الهلال كما يُلقب؛ أبدع في مباراة "ذهاب" ربع نهائي دوري جوّي للنخبة، ضد عملاق جدة الاتحاد.

    وبفضل إبدعات جرموش وتسجيله هدفًا؛ نجح الهلال في الفوز (2-1) على العميد الاتحادي، في مدينة جدة.


  • 8/ حيدر عبدالكريم

    يُعتبر حيدر عبدالكريم "النقطة المضيئة" لعملاق الرياض النصر، خلال شهر أبريل 2026، ضمن منافسات دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

    والحقيقة أن جميع نجوم النصر تألقوا، طوال شهر أبريل؛ إلا أن الفريق تعرض لصدمة مدوية، في "ذهاب" ربع نهائي دوري جوّي للنخبة 2025-2026.

    النصر خسر (1-4) ضد الفتح؛ إلا أن هذا لم يمنع مواصلة عبدالكريم لتألُقه، حيث سجل هدف فريقه الوحيد.


  • 7/ عمار اليهيبي

    الحكم على اللاعب لا يقتصر على الأهداف فقط؛ هكذا أثبت لنا عمار اليهيبي، صانع ألعاب وجناح فريق القادسية تحت 21 عامًا.

    اليهيبي أبدع في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ وذلك خلال شهر أبريل 2026، رغم اكتفائه بتسجيل هدف وحيد.

    هدف اليهيبي جاء في "إياب" الملحق المؤهل إلى ربع نهائي دوري جوّي للنخبة؛ إلا أن تأثير اللاعب أكبر من ذلك بكثير، داخل قلعة بنو قادس.

  • 6/ عبدالهادي الحرجين

    نادي الحزم هو "الحصان الأسود" لمسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    stc tv JawwyGetty/Goal

    وبات الحزم قريبًا جدًا من التأهُل إلى نصف نهائي دوري جوّي؛ وذلك بعد الفوز المفاجئ على نادي الاتفاق (6-0)، في "ذهاب" دور الـ8.

    ويدين الحزم بفضل كبير إلى نجمه عبدالهادي الحرجين، في الاقتراب من نصف النهائي؛ حيث تألق هذا اللاعب طوال شهر أبريل، وخاصة بثنائيته ضد الاتفاق.


  • 5/ يوسف الشمري

    "هل تظن أن عبدالهادي الحرجين هو الوحيد الذي تألق مع نادي الحزم في شهر أبريل؟".. الإجابة هُنا ستكون لا.

    هُناك اسم آخر أبدع مع الحزم، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، خلال شهر أبريل 2026؛ وهو المهاجم الشاب يوسف الشمري.

    الشمري خاض أفضل مبارياته في شهر أبريل، ضد فريق الاتفاق تحت 21 عامًا؛ حيث سجل 3 أهداف "هاتريك" قاد بهم الحزم للفوز (6-0)، ضمن منافسات "ذهاب" ربع النهائي.


  • 4/ سيف العمري

    على الرغم من أن نادي الوحدة، ودع مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ إلا أن هُناك اسم لا يجب التغاضي عنه أبدًا، عند حديثنا عن "الأفضل" في شهر أبريل.

    الاسم المقصود هُنا هو سيف العمري، نجم فريق الوحدة تحت 21 عامًا؛ والذي سجل 3 أهداف في ثلاث مباريات، خلال شهر أبريل 2026.

    العمري سجل هدف في الفوز (3-2) على العروبة، في الجولة 20 "الأخيرة" من مرحلة الدوري؛ قبل أن يحرز ثنائية ذهابًا وإيابًا ضد الفتح في "ملحق" ربع النهائي، ولكن دون التمكن من تجاوز هذه المرحلة.


  • 3/ باسم العريني

    إذا كان هُناك لاعب ما، ينطبق عليه مفهوم "الذي يحمل ناديه على كتفيه"؛ فلن نجد أفضل من باسم العريني، مهاجم فريق التعاون تحت 21 عامًا.

    العريني يسجل في كل مباراة يخوضها مع التعاون، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ حيث واصل ذلك خلال شهر أبريل.

    وتمكن العريني من إحراز هدفين في مباراتين، خلال شهر أبريل من عام 2026؛ لينفرد بصدارة هدافي دوري جوّي، برصيد 19 هدفًا حتى الآن.


  • 2/ جيفرسون راموس

    ربما يكون الرأس أخضري جيفرسون راموس، جناح نادي الفتح؛ هو أفضل محترف في مسابقة دوري جوّي للنخبة، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    راموس واصل إبدعاته في مسابقة دوري جوّي للنخبة، خلال شهر أبريل من عام 2026؛ وذلك بتسجيله 5 أهداف في أربع مباريات.

    وفيما يلي أهداف راموس في شهر أبريل:

    * الجولة 20: هدف في الفوز (6-0) على نادي الرياض.

    * ذهاب "محلق" ربع النهائي: ثنائية في الخسارة (2-3) أمام نادي الوحدة.

    * إياب "ملحق" ربع النهائي: هدف في الفوز (4-2) على نادي الوحدة.

    * ذهاب ربع النهائي: هدف في الفوز (4-1) على نادي النصر.


  • 1/ عمار الغامدي

    الجميع أصبح ينظر إلى المهاجم الشاب عمار الغامدي، على أنه سيكون "الرقم 9" الأساسي لعملاق جدة الاتحاد، في المستقبل القريب.

    وبالفعل.. ما يقدّمه الغامدي في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ يؤكد هذه النظرة لمستقبل اللاعب.

    الغامدي واصل إبدعاته في شهر أبريل 2025؛ حيث سجل 4 أهداف في أربع مباريات، وكان أهم عنصر في فريق الاتحاد تحت 21 عامًا.

    أهداف الغامدي ساعدت الاتحاد على الفوز ضد الشباب، في الجولة 20 "الأخيرة" من مرحلة الدوري؛ ومن ثم تجاوز نادي نيوم، في "الملحق" المؤهل إلى ربع النهائي

    حتى أن الغامدي سجل هدف العميد الاتحادي الوحيد، في الخسارة (1-2) ضد عملاق الرياض الهلال، ضمن منافسات "ذهاب" ربع نهائي دوري جوّي؛ في انتظار ما سيقدّمه بلقاء "الإياب".

    وبفضل مستوياته الرائعة.. قام سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ باستدعاء الغامدي للتدرب مع "كبار" النادي، أكثر من مرة.