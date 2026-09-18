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محمود خالد

دوري جوّي للنخبة | قائد الهلال "البديل" وبطل أزمة رقابة النصر .. مواهب الجولة الخامسة في غياب نجوم دورة الألعاب الآسيوية!

فقرات ومقالات
دوري جوّي للنخبة تحت 21
NxGN دوري جوّي للنخبة
الهلال تحت 21
النصر تحت 21
الأهلي تحت 21
الاتحاد تحت 21

مواهب ننتظر رؤيتها في الجولة الخامسة من دوري جوّي للنخبة..

على الرغم من استدعاء 23 لاعبًا، من مواهب المملكة تحت 21 عامًا، للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية (ناجويا 2026)، إلا أن هذا لن يمنعنا من الاستمتاع بالمزيد من الأسماء التي يزخر بها دوري جوّي للنخبة، مع انطلاق الجولة الخامسة من موسم 2026-2027، حيث تُنقل المسابقة بشكل مجاني عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

المنتخب السعودي للشباب نجح في تحقيق انتصار ثمين على قطر، بثنائية محمد برناوي وإياد هوسا، في مستهل مشوار الأخضر في دورة الألعاب الآسيوية، في بداية تكرّس نجاح المواهب السعودية، ودور مسابقة جوّي للنخبة في إبراز تلك المواهب، في انتظار المزيد حول ما سيقدمونه خلال البطولة التي تستمر حتى الثالث من أكتوبر المُقبل.

وبالعودة إلى دوري جوّي للنخبة، فإن الجولة الخامسة، ستشهد تواجد الرباعي الكبار خارج أرضه، حيث يخوض الأهلي مواجهة قوية للحفاظ على الصدارة، أمام القادسية، فيما يستعد الهلال لملاقاة الجبلين، قاهر الحزم في الجولة الأولى، بينما يسعى الاتحاد لفك شراكة الصدارة مع الأهلي، في ملاقاة الفيصلي بالمجمعة، بينما يتأهب النصر، بمواجهة ضمك، من أجل تعويض خسارته أمام الفيحاء.

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وعبر السطور التالية، نستعرض معًا أبرز الأسماء التي ننتظر حضورها في الجولة الخامسة من مسابقة دوري جوّي للنخبة، تحت 21 عامًا..

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  • يوسف الطحان "النصر"

    في ظل القرار الغريب باستبعاد مواهب النصر، من المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، فإننا بصدد مشاهدة فارس نجد "كامل العدد"، في مواجهة ضمك، فيما ينتظر أن نشاهد يوسف الطحان، الذي يلعب كمحور الفريق، والذي كانت له بصمة مميزة في مواجهة الفيحاء.

    ورغم أن اندفاعه الهجومي قد كلّفه سوء التعامل مع المرتدّات الفيحاوية، إلا أن الطحان كان صاحب الكلمة في تقدم النصر، في اللقاء، سواءً بتنفيذ ركلة الجزاء في الهدف الأول، أو بذكائه في لعبة الهدف الثاني التي صنعها لعبد الرحمن العنزي.

    وكان يوسف الطحان، ضمن الأسماء التي عانى النصر من تجديد عقده، برفقة كبار الفريق الأول، مثل عبد الرحمن غريب، بسبب الخضوع للجنة الرقابة المالية.

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  • علي المهداوي "الهلال"

    مع استدعاء عدد من نجوم الهلال في دورة الألعاب، مثل محمد برناوي وتركي الغميل، إلا أن الزعيم نجح في استعادة مسار الانتصارات باكتساح نيوم، في مباراة كانت شاهدة على تألق "الجندي المجهول" علي المهداوي.

    "القائد البديل" للهلال، في غياب الغميل، استطاع أن يثبت خطورته كجناح أيمن، من خلال انطلاقاته والدخول للعمق، وكراته العرضية التي صنعت الهدف الثالث، وكذلك فتح المساحة لأحمد بن يحيى لتسجيل الهدف الأول بلمسة رائعة، فضلًا عن صنعه فرصة محققة بتسديدة ارتطمت في العارضة.

  • رامز العطار "الأهلي"

    استدعاء الهدّاف زياد ملا للمنتخب السعودي؟ لا خوف على الأهلي، فالراقي لا يزال يملك الحلول، مثل التي اكتسح بها الوطن برباعية، في الجولة الرابعة، وخاصة رامز العطار، الذي لعب دورًا كبيرًا في هذا الانتصار العريض.

    محور الأهلي صاحب الـ20 عامًا، أثبت بأنه صاحب لمسة مميزة، تجدها في تمريراته الطويلة البينية، القادرة على كسر الخطوط الخلفية، ومنح فرصة الانفراد لمهاجمي الفريق، فضلًا عن تحركاته في العمق، وذكائه في فتح مساحة لنفسه للتسديد، ليغادر مباراة الوطن بهدف وتمريرة حاسمة.

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  • جو سانتوس "الفتح"

    المهاجم البرازيلي الذي نجح في الثأر للفتح من هزيمة نهائي النسخة الماضية، أمام الحزم، فلعب دور البطولة، في الانتصار عليه بالجولة الرابعة، ليصبح من المواهب المنتظرة في الأسبوع الجديد.

    سانتوس نجح في إحراز الهدف الثاني بمرمى الحزم، كما كاد أن يصنع أحد أبرز أهداف الجولة بتسديدة من قرب منتصف الملعب، ليثبت نفسه كواهب من أبرز الأسلحة التي يعتمد عليها النموذجي.

  • جوستافو جوفيا "الخلود"

    صفقة تعاقد معها الخلود، على سبيل الإعارة من القادسية، في صيف 2025، فيما أصبح "جاجو" موهبة قد يعول عليها فخر الرسّ كثيرًا في دوري جوّي للنخبة، خاصة وأن المهاجم الذي مثّل منتخب البرازيل تحت 20 عامًا، قدم لمحة من فنون "السامبا" أمام النجمة، حينما استغل مهاراته في رفع الكرة من فوق المدافع، ومن ثمّ مراوغة آخر، قبل أن يسكنها في الشباك، معلنًا عن هدف المباراة الوحيد بأفضل طريقة ممكنة.

  • جلال السالم "الاتفاق"

    بينما نتحدث عن الاتفاق، الذي لا يزال يمطر شباك خصومه، ويواصل الابتعاد في صدارة الأكثر تهديفًا في دوري جوّي للنخبة، يأتي الحديث عن الجناح الأيمن جلال السالم، الذي لا يزال يملك موهبة اتخاذ القرارات السريعة، والانطلاقات خلف الأظهرة، والذي وضع بصمة بهدف وتمريرة حاسمة، في مهرجان السداسية ضد الوحدة.

  • دوري جوي للنخبة في سطور

    وانطلق الموسم الثاني من مسابقة دوري جوّي للنخبة "2026-2027"، في الثالث والعشرين من أغسطس، ضمن خطة الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل تطوير المواهب الشابّة - تحت 21 عامًا - في ملاعب المملكة.

    ويُقام دوري جوّي للنخبة، برعاية شركة stc، لمدة موسمين، حيث انطلقت المسابقة في الموسم الماضي، والتي تنقل عبر تطبيق stc tv مجانًا، من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإليكتروني أو رقم الهاتف المحمول، دون أي مقابل مادي.

    النسخة الأولى شهدت مفاجأة من العيار الثقيل، حيث رسخ ناديا الحزم والفتح، قاعدة "من يضحك أخيرًا"، بتأهل فريقين - من مرحلة الملحق - إلى المباراة النهائية، حيث توج الحزم بلقب النسخة الأولى، بعد الفوز على "النموذجي"، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

    واحتفت النسخة الأولى بعدد كبير من المواهب السعودية، فيما تعد المسابقة بمثابة "الخطوة الأولى" من أجل زيادة الاهتمام بالكوادر الشابّة، بالتزامن مع اتجاه رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين، نحو العمل على زيادة الاهتمام بالكوادر الوطنية، مع قرار تطبيق لائحة لاعبي القائمة الإضافية للاعبين الشباب، إما سعوديين أو مواليد المملكة، لأندية روشن، اعتبارًا من موسم 2028-2029.

    وبحسب نظام دوري جوّي للنخبة، تحت 21 عامًا، فقد جاء على النحو التالي..

    * مرحلة الدوري بمشاركة 24 فريقًا، وتقام على مدار 20 جولة.

    * بعد ختام الجولة العشرين، يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى "مباشرة" إلى مرحلة خروج المغلوب، والتي تنطلق من الدور ربع النهائي، وحتى المباراة النهائية.

    * يتأهل أصحاب المراكز من الخامس إلى الثاني عشر إلى مرحلة الملحق، ليتأهل منهم أربعة فرق إلى دور الثمانية، برفقة الأندية المتأهلة مباشرة.

    * تقام مباريات دور الثمانية ونصف النهائي، بنظام "الذهاب والإياب"، بينما يقام النهائي من مباراة واحدة.

    * يهبط أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة إلى المرحلة الأدنى.

    أما عن النسخة الحالية من دوري جوّي للنخبة، فإنها تشهد مشاركة أندية "الحزم (حامل اللقب)، الفتح، الاتفاق، الهلال، النصر، التعاون، القادسية، الاتحاد، الأخدود، نيوم، الوحدة، الفيحاء، الرياض، والعروبة، الأهلي، الخلود، ضمك، الجبلين، الخليج، النجمة".