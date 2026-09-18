دوري جوّي للنخبة | قائد الهلال "البديل" وبطل أزمة رقابة النصر .. مواهب الجولة الخامسة في غياب نجوم دورة الألعاب الآسيوية!

على الرغم من استدعاء 23 لاعبًا، من مواهب المملكة تحت 21 عامًا، للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية (ناجويا 2026)، إلا أن هذا لن يمنعنا من الاستمتاع بالمزيد من الأسماء التي يزخر بها دوري جوّي للنخبة، مع انطلاق الجولة الخامسة من موسم 2026-2027، حيث تُنقل المسابقة بشكل مجاني عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

المنتخب السعودي للشباب نجح في تحقيق انتصار ثمين على قطر، بثنائية محمد برناوي وإياد هوسا، في مستهل مشوار الأخضر في دورة الألعاب الآسيوية، في بداية تكرّس نجاح المواهب السعودية، ودور مسابقة جوّي للنخبة في إبراز تلك المواهب، في انتظار المزيد حول ما سيقدمونه خلال البطولة التي تستمر حتى الثالث من أكتوبر المُقبل.

وبالعودة إلى دوري جوّي للنخبة، فإن الجولة الخامسة، ستشهد تواجد الرباعي الكبار خارج أرضه، حيث يخوض الأهلي مواجهة قوية للحفاظ على الصدارة، أمام القادسية، فيما يستعد الهلال لملاقاة الجبلين، قاهر الحزم في الجولة الأولى، بينما يسعى الاتحاد لفك شراكة الصدارة مع الأهلي، في ملاقاة الفيصلي بالمجمعة، بينما يتأهب النصر، بمواجهة ضمك، من أجل تعويض خسارته أمام الفيحاء.

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وعبر السطور التالية، نستعرض معًا أبرز الأسماء التي ننتظر حضورها في الجولة الخامسة من مسابقة دوري جوّي للنخبة، تحت 21 عامًا..



