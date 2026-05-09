أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | نصف النهائي.. الهلال لترويض "الحصان الأسود" وقمة ممتعة بين القادسية وقاهر النصر

دوري جوّي للنخبة يدخل مرحلة الحسم..

حبس أنفاس، صراع على السيادة وموعد مع التاريخ؛ هكذا يبدو المشهد اليوم، ونحن نعيش في مرحلة الحسم بمسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، التي تنقل مجانًا عبر منصة "stc tv"، من خلال الاشتراك بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

ولم يعد الأمر مجرد مباريات تُلعب أو نقاط تُجمع حاليًا؛ بل أدوار إقصائية حاسمة لكتابة المجد، بالحصول على لقب النسخة الأولى من هذه البطولة الوليدة.

نعم.. دور نصف النهائي من مسابقة دوري جوّي للنخبة، ينطلق مساء غدٍ الأحد "10 مايو 2026"؛ على أن ينتهي الإثنين الموافق الثامن عشر من نفس الشهر، بمباراتي الإياب.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، أهم النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ وذلك قبل انطلاق نصف نهائي مسابقة دوري جوّي للنخبة، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026..

  • مباريات "نصف نهائي" دوري جوّي للنخبة

    يشهد نصف نهائي مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026، مباريات مثيرة للغاية؛ حيث سيُلعب "الذهاب" يومي 10 و11 مايو، على أن يُقام "الإياب" في السابع عشر والثامن عشر من نفس الشهر.

    عملاق الرياض الهلال سيواجه "الحصان الأسود" نادي الحزم؛ بينما سيكون عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية، على موعد مع متعة كروية لا محدودة في لقاء القادسية والفتح.

    مباريات "ذهاب" نصف النهائي:

    - يوم الأحد 10 مايو 2026:

    * الساعة "20.30": الحزم - الهلال.

    - يوم الإثنين 11 مايو 2026:

    * الساعة "20.15": الفتح - القادسية.

    مباريات "إياب" ربع النهائي:

    - يوم الأحد 17 مايو 2026:

    * الساعة "20.30": الهلال - الحزم.

    - يوم الإثنين 18 مايو 2026:

    * الساعة "20.15": القادسية - الفتح.


  • نظرة عامة على أندية "نصف نهائي" دوري جوّي

    4 أندية ستخوض "المربع الذهبي" لمسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وهي تلك التي تخطت عقبة دور الـ8، بشكلٍ رسمي.

    وحسب اللوائح.. تأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى "مباشرة"، من مرحلة الدوري إلى ربع النهائي؛ بينما خاضت الأندية من الخامس إلى الثاني عشر "ملحقًا"، من ذهاب وإياب.

    ومن ثم لُعِب دور ربع نهائي، من هؤلاء المُتأهلين مباشرة، بالإضافة إلى الرباعي الفائز في "الملحق"؛ لنصل الآن إلى "المربع الذهبي"، الذي يضم كل من الهلال والقادسية والفتح والحزم.

    وإذا نظرنا إلى الأندية المُتأهلة إلى نصف نهائي دوري جوّي للنخبة، للمُنافسة على اللقب الغالي؛ سنجد الآتي:

    * الهلال "الثاني": 40 نقطة من 11 انتصارًا؛ مقابل 7 تعادلات وهزيمتين.

    * القادسية "الخامس": 36 نقطة من 11 انتصارًا، مقابل 3 تعادلات و6 هزائم.

    * الفتح "السادس": 35 نقطة من 10 انتصارات؛ مقابل 5 تعادلات ومثلهم في الهزائم.

    * الحزم "التاسع": 33 نقطة من 10 انتصارات؛ مقابل 3 تعادلات و7 هزائم.

    ونجح القادسية في تجاوز الفيحاء في دور "الملحق" ثم التعاون في ربع النهائي؛ بينما تخطى الفتح الوحدة ثم النصر، مع تجاوز الحزم نظيريه الأخدود والاتفاق.

    ومن هُنا.. يتضح أن الهلال؛ هو الوحيد المتبقي في مسابقة دوري جوّي للنخبة حتى الآن، من الأندية التي تجاوزت المرحلة الأولى "مباشرة".

  • "إحصائيات" عامة لمسابقة دوي جوّي للنخبة تحت 21 عامًا

    تميّزت مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بـ"الغزارة التهديفية" الكبيرة للغاية؛ وذلك على مدار 20 جولة من عمر المرحلة الأولى، ثم "الملحق" ودور ربع النهائي.

    وخلال الـ20 جولة الماضية ودوري "الملحق" وربع النهائي؛ لُعِبت 256 مباراة في دوري جوّي للنخبة، أسفرت عن 204 حالة فوز مقابل 52 تعادلًا.

    إلا أن الجميل في الأمر هو أن 14 لقاءً فقط، من أصل الـ256 مباراة في مرحلة الدوري و"الملحق" وربع النهائي، انتهوا بالتعادل السلبي (0-0)؛ ما يثبت الفاعلية الهجومية الكبيرة، لهذه المسابقة الحديثة.

    وإجمالًا.. تم تسجيل 769 هدفًا في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا - حتى الآن -؛ بواقع 3 أهداف في المباراة الواحدة.

    * أرقام دوري جوّي للنخبة 2025-2026:

    - مباريات: 256.

    - فوز: 204.

    - تعادل: 52.

    - أهداف: 769.

  • قائمة "هدافي" دوري جوّي للنخبة بقيادة العريني

    على جانب آخر.. ودع "هدافا" مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026، من دور ربع النهائي؛ وذلك على النحو التالي:

    * التعاون: باسم العريني.

    * الاتحاد: عمار الغامدي.

    وقبل نهاية مسيرته؛ كان العريني قد سجل 20 هدفًا مع فريق التعاون تحت 21 عامًا، في مسابقة دوري جوّي للنخبة.

    وجاء وداع التعاون؛ بعد الخسارة أمام القادسية بـ"ركلات الجزاء"، عقب انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل الإيجابي (3-3).

    أما الغامدي؛ نجح في إحراز 16 هدفًا في مسابقة دوري جوّي للنخبة؛ وذلك مع فريق الاتحاد تحت 21 عامًا، والذي ودع من ربع النهائي ضد عملاق الرياض الهلال.

    الاتحاد كان خصمًا عنيدًا للهلال، في دور ربع النهائي؛ حيث خسر لقاء "الذهاب" في جدة (1-2)، بينما تعادل (1-1) في الرياض "إيابًا".

  • ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ونظام التأهُل يعتمد على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.

