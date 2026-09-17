دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | الأهلي للثأر أمام القادسية .. والهلال يحلم بإسقاط "المنحوس الأكبر" وتعثر قطبي جدة!

وسط سيطرة من عملاقي جدة، ومطاردة هلالية، يستعد "عشاق المواهب"، لمتابعة الجولة الخامسة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، بموسم 2026-2027، والتي تنقل مجانًا عبر منصة "stc tv" من خلال الاشتراك بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

الأهلي والاتحاد يسيران على الطريق الصحيح، ليتقاسما صدارة ترتيب دوري جوّي للنخبة، برصيد الـ10 نقاط، بل إن عملاقي جدة، بأداء يعطي نوعًا من الإبداع الهجومي، في الوقت الذي يتفوق فيه الاتفاق على الجميع في الغزارة التهديفية، بينما يسير الهلال بثبات في مطاردة القمة.

الهلال سيواجه الجبلين، الذي يمكن اعتباره "المنحوس الأكبر" في دوري جوّي هذا الموسم، بعدما أسفرت الروزنامة عن وقوعه في مواجهات أمام مختلف الكبار، بين ملاقاة الحزم، في الجولة الأولى، رغم تحقيق المفاجأة بالتغلب عليه، ومن ثمّ الهزيمة الكبيرة أمام النصر برباعية، والتعادل مع الأهلي بهدفين لمثلهما.

أما عن المواجهة الكبرى في تلك الجولة، فإنها ستجمع بين القادسية والأهلي، في الوقت الذي يطمح فيه بنو قادس، للرد على خسارتهم أمام الاتحاد في جدة، بثنائية نظيفة، خلال الجولة الماضية، في الوقت الذي يسعى فيه "شباب" الأهلي للثأر من هزيمة الفريق الأول أمام فارس الشرقية في دوري روشن.

وعبر السطور التالية، نستعرض أهم النقاط التي يمكن ذكرها، حول منافسات الجولة الخامسة من الموسم الجديد في دوري جوّي للنخبة، بموسم 2026-2027..