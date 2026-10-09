دوري جوّي للنخبة | الاتحاد في الاختبار الأصعب بين الكبار .. و"المتذيل" أمل النصر لقفزة كبرى!

بعد 22 يومًا من التوقف، على خلفية مشاركة المنتخب السعودي في دورة الألعاب الآسيوية "ناجويا 2026"، تعود الإثارة مع انطلاق الجولة السادسة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، بموسم 2026-2027، والتي تنقل مجانًا عبر منصة "stc tv" من خلال الاشتراك بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

وبعد تأجيل مباراتين له، يسعى الحزم، حامل اللقب، لتجاوزه بدايته الصعبة، بعدما حقق فوزًا وهزيمتين في ثلاث مباريات، ليضرب موعدًا مع ضمك، في الرسّ، من أجل الهروب من منطقة الخطر.

جولة بعنوان "مواجهات بين النصف العلوي والسفلي من جدول الدوري"، حيث يتواصل صراع الصدارة على أشده، بثلاث نقاط تفصل بين الاتحاد والفتح والأهلي والهلال والرياض.

وكان المنتخب السعودي تحت 21 عامًا، قد تأهل إلى ربع نهائي دورة الألعاب الآسيوية، بعد احتلال وصافة المجموعة الرابعة، بالفوز على قطر بثنائية محمد برناوي وإياد هوسا، ثم الخسارة أمام كوريا الجنوبية بثنائية، قبل أن يودّع البطولة، بثلاثية طاجيكستان.

أما عن منتخب تحت 20 عامًا، قد خاض معسكرًا في أوزبكستان، للمشاركة في دورة دولية، استعدادًا لتصفيات كأس آسيا، حيث خسر من روسيا، وتعادل مع أصحاب الأرض.

وعبر السطور التالية، نستعرض أهم النقاط التي يمكن ذكرها، حول منافسات الجولة السادسة من الموسم الجديد في دوري جوّي للنخبة، بموسم 2026-2027..