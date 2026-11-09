دوري جوّي للنخبة | الاتحاد في القمة بـ"الأربعة" والكرة تعاند هداف الأهلي .. والنصر يسقط في فخ الديربي!

الاتحاد يؤمن صدارته، والأهلي يواصل المطاردة، والصراع على أشده في مراكز التأهل للأدوار الإقصائية، في وجود الهلال والنصر، والحزم، حامل اللقب، يستمر في الزحف، إثارة لا تنتهي، مع الوصول إلى الجولة العاشرة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، بموسم 2026-2027، والتي تنقل مجانًا عبر منصة "stc tv" من خلال الاشتراك بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

وأجريت مباريات الجولة العاشرة على مدار أيام 7 و8 و9 نوفمبر، قبل دخول فترة التوقف، فيما تقرر تأجيل ثلاث مباريات؛ حيث يلتقي العروبة والقادسية في 17 ديسمبر، فيما يحل الفيحاء ضيفًا على الفيصلي في 18 ديسمبر، بينما يواجه التعاون نظيره الجبلين، في الـ26 من الشهر المُقبل.

وعبر السطور التالية، نستعرض حصاد الجولة العاشرة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي..