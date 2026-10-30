دوري جوّي للنخبة | الاتحاد والأهلي لإشعال "الصدارة" .. النصر قادم من ريمونتادا القادسية ولكن احذر من سيناريو الكبار!

القمة التي ينتظرها الجميع، في قلب جدة، يشتعل صراع الصدارة، مع دخول الجولة التاسعة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، بموسم 2026-2027، والتي تنقل مجانًا عبر منصة "stc tv" من خلال الاشتراك بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

الاتحاد والأهلي، الديربي الذي قد يشهد ابتعاد العميد في الصدارة، أو تقليص الفارق مع الراقي إلى نقطة، فيما ينتظر التعاون، هدية اتحادية تجعله في وصافة الترتيب، بعدما جاء منتشيًا بخماسيته في الاتفاق، ليضرب موعدًا مع الوطن في أبها.

ويطمح النصر للحفاظ على سجل الانتصارات، بعد دخوله منطقة التأهل لـ"ملحق" الأدوار الإقصائية، بثلاث نقاط ثمينة من القادسية، ليواجه الخليج في سيهات، فيما تقرر تأجيل مباراة التضامن والهلال.

وعبر السطور التالية، نستعرض أهم النقاط التي يمكن ذكرها، حول منافسات الجولة التاسعة من الموسم الجديد في دوري جوّي للنخبة، بموسم 2026-2027..