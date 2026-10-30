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محمود خالد

دوري جوّي للنخبة | الاتحاد والأهلي لإشعال "الصدارة" .. النصر قادم من ريمونتادا القادسية ولكن احذر من سيناريو الكبار!

فقرات ومقالات
دوري جوّي للنخبة تحت 21
الهلال تحت 21
النصر تحت 21
الاتحاد تحت 21
الأهلي تحت 21

تعرف على مواعيد مباريات الجولة التاسعة من دوري جوي للنخبة تحت 21 عامًا..

القمة التي ينتظرها الجميع، في قلب جدة، يشتعل صراع الصدارة، مع دخول الجولة التاسعة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، بموسم 2026-2027، والتي تنقل مجانًا عبر منصة "stc tv" من خلال الاشتراك بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

الاتحاد والأهلي، الديربي الذي قد يشهد ابتعاد العميد في الصدارة، أو تقليص الفارق مع الراقي إلى نقطة، فيما ينتظر التعاون، هدية اتحادية تجعله في وصافة الترتيب، بعدما جاء منتشيًا بخماسيته في الاتفاق، ليضرب موعدًا مع الوطن في أبها.

ويطمح النصر للحفاظ على سجل الانتصارات، بعد دخوله منطقة التأهل لـ"ملحق" الأدوار الإقصائية، بثلاث نقاط ثمينة من القادسية، ليواجه الخليج في سيهات، فيما تقرر تأجيل مباراة التضامن والهلال.

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وعبر السطور التالية، نستعرض أهم النقاط التي يمكن ذكرها، حول منافسات الجولة التاسعة من الموسم الجديد في دوري جوّي للنخبة، بموسم 2026-2027..

  • مباريات الجولة التاسعة .. ديربي جدة

    لا صوت يعلو في الجولة التاسعة، عن ديربي جدة، الذي يجمع بين المتصدر والوصيف، والفريقين اللذين لم يلتقيا أي هزيمة في المسابقة، والذي يُتوقع أن يشهد صراعًا تهديفيًا، علمًا بأن الأهلي يتفوق على الاتحاد في عدد هدافيه في دوري جوّي للنخبة، حيث سجل 10 لاعبين من الراقي، مقابل 6 للعميد.

    ورغم تبقي مباراتين مؤجلتين للنصر، إلا أنه أنعش آماله في التأهل للأدوار الإقصائية، بعد الفوز في قمة القادسية، مع وصول "العالمي" للنقطة العاشرة، ليضرب موعد مع الخليج، صاحب الـ8 نقاط.

    مواعيد مباريات الجولة التاسعة:

    الأحد 1 نوفمبر:

    - مباراة ضمك ضد الأخدود "15:35".

    - مباراة الجبلين ضد نيوم "16:45".

    - مباراة القادسية ضد النجمة "17:35".

    - مباراة الخليج ضد النصر "17:35".

    - مباراة الوحدة ضد العروبة "18:25".

    - مباراة الاتحاد ضد الأهلي "20:15".

    - مباراة الوطن ضد التعاون "20:15".

    الإثنين 2 نوفمبر:

    - مباراة الاتفاق ضد الأنصار "17:35".

    - مباراة الفتح ضد الفيصلي "17:40".

    - مباراة الرياض ضد الحزم "17:50".

    - مباراة الفيحاء ضد الخلود "17:55".

    الجمعة 18 ديسمبر:

    - مباراة التضامن ضد الهلال "20:00".

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  • صراع ماكينات الأهداف!

    الجولة الثامنة شهدت إعادة الزخم التهديفي إلى دوري جوّي للنخبة، بعدما شهدت 36 هدفًا، فيما أحرز كل من التعاون والنجمة والحزم، 5 أهداف، بينما حافظت ثمانية فرق على نظافة الشباك.

    وبات صراع الهدافين على أشدّه، بعدما تمكن موسى آدم، مهاجم الأهلي، من معادلة محمد العيسى، نجم الاتفاق، في رصيد الأهداف الثمانية، بينما يتقاسم عمار الغامدي وجيفرسون راموس، ثنائي الاتحاد والفتح، الوصافة بـ7 أهداف.

    أيضًا، لدينا هدافان قادمان من بعيد، ليصبحا تهديدًا على الصدارة، بإحراز 6 أهداف، وهما دايو أوشو "الفيصلي" ودانيال آل حبيب، لاعب الفيحاء، الذي سجل "هاتريك" في الجولة الثامنة.

    ورغم سقوطه بخماسية أمام التعاون، إلا أن الاتفاق، لا يزال محافظًا على رصيده كأقوى الفرق هجوميًا، برصيد 28 هدفًا، بينما يعد الاتحاد الأقوى دفاعيًا باستقباله 3 أهداف فقط.

  • دوري جوي للنخبة في سطور

    وانطلق الموسم الثاني من مسابقة دوري جوّي للنخبة "2026-2027"، في الثالث والعشرين من أغسطس، ضمن خطة الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل تطوير المواهب الشابّة - تحت 21 عامًا - في ملاعب المملكة.

    ويُقام دوري جوّي للنخبة، برعاية شركة stc، لمدة موسمين، حيث انطلقت المسابقة في الموسم الماضي، والتي تنقل عبر تطبيق stc tv مجانًا، من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإليكتروني أو رقم الهاتف المحمول، دون أي مقابل مادي.

    النسخة الأولى شهدت مفاجأة من العيار الثقيل، حيث رسخ ناديا الحزم والفتح، قاعدة "من يضحك أخيرًا"، بتأهل فريقين - من مرحلة الملحق - إلى المباراة النهائية، حيث توج الحزم بلقب النسخة الأولى، بعد الفوز على "النموذجي"، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

    واحتفت النسخة الأولى بعدد كبير من المواهب السعودية، فيما تعد المسابقة بمثابة "الخطوة الأولى" من أجل زيادة الاهتمام بالكوادر الشابّة، بالتزامن مع اتجاه رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين، نحو العمل على زيادة الاهتمام بالكوادر الوطنية، مع قرار تطبيق لائحة لاعبي القائمة الإضافية للاعبين الشباب، إما سعوديين أو مواليد المملكة، لأندية روشن، اعتبارًا من موسم 2028-2029.

    وبحسب نظام دوري جوّي للنخبة، تحت 21 عامًا، فقد جاء على النحو التالي..

    * مرحلة الدوري بمشاركة 24 فريقًا، وتقام على مدار 20 جولة.

    * بعد ختام الجولة العشرين، يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى "مباشرة" إلى مرحلة خروج المغلوب، والتي تنطلق من الدور ربع النهائي، وحتى المباراة النهائية.

    * يتأهل أصحاب المراكز من الخامس إلى الثاني عشر إلى مرحلة الملحق، ليتأهل منهم أربعة فرق إلى دور الثمانية، برفقة الأندية المتأهلة مباشرة.

    * تقام مباريات دور الثمانية ونصف النهائي، بنظام "الذهاب والإياب"، بينما يقام النهائي من مباراة واحدة.

    * يهبط أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة إلى المرحلة الأدنى.

    أما عن النسخة الحالية من دوري جوّي للنخبة، فإنها تشهد مشاركة أندية "الحزم (حامل اللقب)، الفتح، الاتفاق، الهلال، النصر، التعاون، القادسية، الاتحاد، الأخدود، نيوم، الوحدة، الفيحاء، الرياض، والعروبة، الأهلي، الخلود، ضمك، الجبلين، الخليج، النجمة".

    وتوج باسم العريني، مهاجم التعاون، بجائزة هدّاف دوري جوّي للنخبة، عن موسم 2025-2026، برصيد 20 هدفًا، فيما حصد حارس القادسية، عبد الله المحيسن، جائزة أفضل حارس مرمى، بينما فاز حسان إدريس، لاعب الحزم، بجائزة الأفضل في المباراة النهائية.

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