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محمود خالد

دوري جوّي للنخبة | الأهلي يراقب قمة التعاون والاتحاد .. والهلال يبحث عن تفادي مفاجآت "قاهر النصر"!

فقرات ومقالات
دوري جوّي للنخبة تحت 21
الهلال تحت 21
النصر تحت 21
الأهلي تحت 21
الاتحاد تحت 21
الحزم تحت 21
التعاون تحت 21

تعرف على مواعيد مباريات الجولة السابعة من دوري جوي للنخبة..

وتتواصل الإثارة والمتعة، مع انطلاق منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، بموسم 2026-2027، والتي تنقل مجانًا عبر منصة "stc tv" من خلال الاشتراك بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

وبينما يبحث الحزم، حامل اللقب، عن تصحيح مساره، فإنه يصطدم بالقادسية، الذي يحتاج للثلاث نقاط من أجل القفز في سلم الترتيب، فيما خرج الاتحاد، من اختبار الخلود، ليدخل في تحدٍّ أكثر صعوبة أمام التعاون، في بريدة، في الوقت الذي ينتظر الأهلي الفرصة، للانقضاض على الصدارة، حيث يواجه التضامن، متذيل الجدول.

وكان التعاون قد صنع أفضل مباريات الجولة السادسة، بعد فوز دراماتيكي على الخليج في سيهات، بنتيجة (5-4)، فيما حقق الاتفاق الانتصار الأكبر في الجولة، مع تأجيل أربع مباريات، بعد اكتساح الفيصلي في الدمام، بخمسة أهداف دون رد.

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وعبر السطور التالية، نستعرض أهم النقاط التي يمكن ذكرها، حول منافسات الجولة السابعة من الموسم الجديد في دوري جوّي للنخبة، بموسم 2026-2027..

  • مباريات الجولة السابعة .. قمة التعاون والاتحاد

    ويتواصل صراع القمة بين عملاقي جدة، الاتحاد والأهلي، المتصدر والوصيف، فيما يطمح الفتح، للتغلب على تعثره مع النجمة، بملاقاة الأخدود، الذي لم يحصد أي نقطة، مثل التضامن.

    وبينما كان قريبًا من "مفاجأة" الأهلي، قبل أن يحسم الراقي انتصاره بثنائية موسى آدم، يسعى الوحدة للتعويض، في مواجهة النصر، الذي تتبقى له مباراتان مؤجلتان، ويتواجد في المركز الرابع عشر.

    ويحل الهلال ضيفًا على الفيحاء في المجمعة، حيث يسعى الأزرق لتفادي صدمة سقوط جاره النصر، في الرياض، في 13 سبتمبر الماضي، في الجولة الرابعة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما تبقى أكبر قمتان في الجولة، ما بين التعاون والاتحاد، والحزم ضد القادسية.

    مواعيد مباريات الجولة السابعة:

    السبت 17 أكتوبر:

    - مباراة نيوم ضد الاتفاق "18:40".

    الأحد 18 أكتوبر:

    - مباراة الفيحاء ضد الهلال "18:05".

    - مباراة التضامن ضد الأهلي "18:20".

    - مباراة ضمك ضد الأنصار "18:25".

    - مباراة الوحدة ضد النصر "20:45".

    - مباراة الجبلين ضد النجمة "20:45".

    الإثنين 19 أكتوبر:

    - مباراة الخلود ضد الخليج "16:45".

    - مباراة القادسية ضد الحزم "17:45".

    - مباراة الفتح ضد الأخدود "17:50".

    - مباراة الفيصلي ضد الرياض "18:05".

    - مباراة الوطن ضد العروبة "18:25".

    - مباراة التعاون ضد الاتحاد "20:45".

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  • سلسلة مذهلة في صراع الهدافين

    وقبل استعراض قائمة هدافي دوري جوّي للنخبة، فإن ثلاث نقاط فقط كفيلة بقفز أي فريق في سلم الترتيب، في ظل المباريات المؤجلة، وكذلك التقارب في المراكز، حيث يتربع الاتحاد في صدارة الجدول، برصيد 16 نقطة، متفوقًا على الأهلي بفارق نقطتين، فيما يحلّ الفتح ثالثًا بـ13 نقطة.

    ويتقاسم الاتفاق والتعاون، رصيد الـ12 نقطة، في المركزين الرابع والخامس، فيما يأتي الهلال بالمركز السادس، بعشر نقاط، مبتعدًا بفارق الأهداف عن الرياض والقادسية، السابع والثامن، بينما يحل النصر بالمركز الرابع عشر، بـ6 نقاط من أربع مباريات، بينما يحتل الحزم، حامل اللقب، في المركز الثامن عشر، بثلاث نقاط.

    أما عن قائمة الهدافين، فإن محمد العيسى، نجم الاتفاق، يواصل التربع في الصدارة، برصيد 8 أهداف، بينما يأتي عمار الغامدي، هدّاف الاتحاد، في الوصافة، بـ7 أهداف.

    ويشهد صراع الهدّافين، سلسلة مذهلة، وذلك بتسجيل ثلاثة لاعبين في خمس جولات مختلفة من أصل ست، سواءً محمد العيسى، أو عمار الغامدي، وكذلك موسى آدم، مهاجم الأهلي، الذي يحلّ ثالثًا بـ6 أهداف.

    ويحلّ جيفرسون راموس، مهاجم الفتح، في المركز الرابع بـ5 أهداف، فيما يتقاسم زياد الملا "الأهلي"، يوسف السالم "التعاون"، دايو أوشو "الفيصلي"، عبد المجيد شريف "التعاون"، رصيد الأربعة أهداف.

  • دوري جوي للنخبة في سطور

    وانطلق الموسم الثاني من مسابقة دوري جوّي للنخبة "2026-2027"، في الثالث والعشرين من أغسطس، ضمن خطة الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل تطوير المواهب الشابّة - تحت 21 عامًا - في ملاعب المملكة.

    ويُقام دوري جوّي للنخبة، برعاية شركة stc، لمدة موسمين، حيث انطلقت المسابقة في الموسم الماضي، والتي تنقل عبر تطبيق stc tv مجانًا، من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإليكتروني أو رقم الهاتف المحمول، دون أي مقابل مادي.

    النسخة الأولى شهدت مفاجأة من العيار الثقيل، حيث رسخ ناديا الحزم والفتح، قاعدة "من يضحك أخيرًا"، بتأهل فريقين - من مرحلة الملحق - إلى المباراة النهائية، حيث توج الحزم بلقب النسخة الأولى، بعد الفوز على "النموذجي"، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

    واحتفت النسخة الأولى بعدد كبير من المواهب السعودية، فيما تعد المسابقة بمثابة "الخطوة الأولى" من أجل زيادة الاهتمام بالكوادر الشابّة، بالتزامن مع اتجاه رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين، نحو العمل على زيادة الاهتمام بالكوادر الوطنية، مع قرار تطبيق لائحة لاعبي القائمة الإضافية للاعبين الشباب، إما سعوديين أو مواليد المملكة، لأندية روشن، اعتبارًا من موسم 2028-2029.

    وبحسب نظام دوري جوّي للنخبة، تحت 21 عامًا، فقد جاء على النحو التالي..

    * مرحلة الدوري بمشاركة 24 فريقًا، وتقام على مدار 20 جولة.

    * بعد ختام الجولة العشرين، يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى "مباشرة" إلى مرحلة خروج المغلوب، والتي تنطلق من الدور ربع النهائي، وحتى المباراة النهائية.

    * يتأهل أصحاب المراكز من الخامس إلى الثاني عشر إلى مرحلة الملحق، ليتأهل منهم أربعة فرق إلى دور الثمانية، برفقة الأندية المتأهلة مباشرة.

    * تقام مباريات دور الثمانية ونصف النهائي، بنظام "الذهاب والإياب"، بينما يقام النهائي من مباراة واحدة.

    * يهبط أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة إلى المرحلة الأدنى.

    أما عن النسخة الحالية من دوري جوّي للنخبة، فإنها تشهد مشاركة أندية "الحزم (حامل اللقب)، الفتح، الاتفاق، الهلال، النصر، التعاون، القادسية، الاتحاد، الأخدود، نيوم، الوحدة، الفيحاء، الرياض، والعروبة، الأهلي، الخلود، ضمك، الجبلين، الخليج، النجمة".

    وتوج باسم العريني، مهاجم التعاون، بجائزة هدّاف دوري جوّي للنخبة، عن موسم 2025-2026، برصيد 20 هدفًا، فيما حصد حارس القادسية، عبد الله المحيسن، جائزة أفضل حارس مرمى، بينما فاز حسان إدريس، لاعب الحزم، بجائزة الأفضل في المباراة النهائية.

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