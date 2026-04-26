زهيرة عادل

من "دوري جورجينا" إلى "الخوض في الأعراض" .. كيف محت أشهر تاريخ كامل بين الأهلي والنصر!

الغريب انجرار النجوم وراء "حملة جماهيرية"!

إن سألت أي شخص في الوسط الرياضي السعودي عن أكثر نادٍ كان لا يتمنى أن يحقق الأهلي لقب دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، فالإجابة الغالبة ستكون "الاتحاد لكل تأكيد".

بعيدًا عن شعارات الوطنية وما شابه، فالأمر مفهوم تمامًا .. لا أحد يريد أن يُكسر رقمه القياسي، والاتحاد حتى وسط كبواته، ظل 11 عامًا يتفاخر بكونه النادي السعودي الوحيد الذي حقق لقب دوري الأبطال مرتين متتاليتين (2004 و2005).

لكن ما إن حقق الراقي اللقب بالفعل أمس السبت، بالفوز أمام ماتشيدا الياباني بهدف نظيف، تنحى الاتحاد عن الصورة نهائيًا تقريبًا، فقلة هي من تحدثت عن صراع "كبير جدة وصغيرها"، والبقية جعلوا النصر في وجه المدفع.

حالة التلاسن طبيعية في كرة القدم، لكن على مدار سنوات لم تصل حالة "الاحتقان" بين الأهلي والنصر لمثل ما وصلت إليه في الموسم الجاري!

  • لفتة النصر وتقدير الإعلام الأهلاوي

    على مدار تاريخ الناديين، لم تحتدم بينهما الصراعات والقضايا باستثناء بعض المواقف البسيطة الطبيعية في كرة القدم. هي ليست مثل العلاقة بين الهلال والنصر وخلافاتهما التي لا تنتهي أو حتى علاقة العالمي بالاتحاد التي شابتها بعض الشوائب في السنوات الأخيرة تحديدًا؛ لقد كانت استثنائية بالفعل، ربما لم تكن جيدة إلى حد كبير، لكن على الأقل لم تكن سيئة.

    بخلاف ذلك، كان النصر الكبير الوحيد تقريبًا الذي حرص على دعم الأهلي في نهاية موسم 2021-2022 وقتما هبط لدوري يلو للدرجة الأولى، ولم يلجأ للإسقاط والسخرية منه.

    حينها نشر الحساب الرسمي للنادي العاصمي عبر حسابه على منصة "إكس"، شعار الأهلي، معلقًا: "ستبقى كبيرًا.. وستعود".

    تلك اللفتة نالت إشادة الإعلام الأهلاوي وقتها، فعلى سبيل المثال لا الحصر، كتب الصحفي الرياضي غرم الله الزهراني: "سوف يسجل التأريخ لنادي النصر وجمهور الوفي الوقفة الصادقة  البطولية بجانب شقيقهم الأهلي ومؤازرته في الأزمة التي عصفت به على إثرها تم إسقاطه وتدميره. كل الشكر والتقدير لجماهير العالمي ولناديهم الكبير العالمي نادي النصر، لا يعرف قيمة الكبير إلا الكبار".

    لكن تلك الحالة لم تستمر طويلًا، فما هي إلا ثلاث سنوات، حتى انقلب الحالة 180 درجة، تحديدًا منذ بداية الموسم الجاري..

  • "دوري جورجينا" .. وسقوط ديميرال

    منذ بداية الموسم الجاري، والبعض يرفض أن يعترف بالطفرة الكبيرة التي أحدثها المدرب البرتغالي جورج جيسوس في النصر، مرجعين سبب صدارته لجدول ترتيب دوري روشن – حتى الآن – إلى استفادته من القرارات التحكيمية.

    الأمر وصل إلى أن بعض جماهير الأندية المنافسة، بدأت تُعلق بالإنجليزية عبر مختلف الحسابات الكروية الأجنبية، تحت شعار "دوري جورجينا"، زاعمين أن المسؤولين يريدون توجيه اللقب للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر وصديقته الأرجنتينية جورجينا رودريجيز .. وقد وقع نجوم الأهلي في الفخ!


    عدد من نجوم الأهلي، خاصةً المدافع التركي ميريح ديميرال أصبح هو "متعهد السخرية من النصر" في الكتيبة الأهلاوية، حتى أنه يشتبك بالكلمات مع جماهيره عبر منصة "إكس".

    البداية كانت بسخرية ديميرال من احتساب ضربة جزاء لصالح النصر في مواجهة الفيحاء، ضمن الجولة السابعة من الموسم الجاري بدوري روشن، انتصر بفضلها العالمي (2-1)، ثم الاشتباك اللفظي مع أحد أشهر مشجعي النصر "نواف التميمي" الذي لم يقف حتى يومنا هذا، حتى لو في مناسبة لا تتعلق بأي من الفريقين.


    والنتيجة؟ .. بعض من جماهير النصر خاضت في عرض والدة ديميرال المتوفية بعبارات لا تخطر على بال أحد أن تقال في مجال رياضي، ولاعب تركي يحتفل بواحد من أهم الإنجازات في تاريخ الكرة السعودية (آسيا 2026)، بالسخرية من النصر!


  • التصعيد .. التشكيك في نزاهة الدوري السعودي

    طالما انجر اللاعبون وراء "حملة جماهيرية" فتأكد أن العواقب ستكون وخيمة، وهو ما حدث بالفعل، وقتما خرج نجوم الأهلي مشككين في نزاهة الدوري السعودي بالكامل، لمجرد التعادل في مباراة! .. هذا ما حدث بعد تعادل الأهلي أمام الفيحاء (1-1)، في الجولة الـ29 من دوري روشن.

    "يعرفون من نُلاحق"، "يريدون إعطاء الدوري لشخص واحد"، تصريحات خرجت من إيفان توني وجالينو؛ ثنائي الأهلي، عقب ذاك التعادل،  فمجرد الظن بأن فريقهم تعرض لظلم تحكيمي، قادهم للترويج لأن النصر له يد في الأمر.

  • رئيس الأهلي يسقط في الفخ هو الآخر

    الأمر لم يتوقف عند حد لاعبي الأهلي بقيادة ميريح ديميرال، بل وصل حتى لأعلى رأس في النادي!

    فبينما يحتفل خالد الغامدي؛ رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي "المؤسسة غير الربحية"، بتحقيق اللقب القاري بالأمس، لجأ للإسقاط على النصر دون أي داعٍ..

    رئيس قلعة الكؤوس قال للصحفيين عقب التتويج:

    "الأهلي في سنتين حقق إنجازًا كبيرًا، وهناك أندية عمرها 60-70 سنة وتاريخها كله عبارة عن نسختين من البطولة، وحتى ليست هذه البطولة"، في إسقاط على النصر الذي لم يحقق دوري الأبطال قط في تاريخه، واكتفى بلقبي كأس الكؤوس الآسيوية وكأس السوبر الآسيوي.


  • مجرد حرب معنوية؟ .. فعلها الجمهور ووقع بها النجوم

    كل ما سبق إن كان قد توقف عند حد الحملات الجماهيرية، لكان الأمر عاديًا لا يستدعي النقاش، كونه أمر معتاد عليه في وسط كل موسم.

    لكن أن ينجر وراءه نجوم من المفترض أن لديهم ما يكفي من الاحترافية، لنبذ التعصب الكروي، ومسؤولون لم يحترموا مناصبهم، فهنا يجب أن يكون هناك وقفة.

    قبل سنوات، عندما رفع البرتغالي أوتافيو؛ لاعب النصر السابق، حذاءه في وجه جمهور الأهلي في إحدى المباريات، كانت الحجة بأنها حالة فردية، وبالفعل لم تؤثر على العلاقات الرسمية بين الناديين.

    أما ما يحدث الموسم الجاري فهو أشبه بحملة جماعية .. ربما مبررها هو الصراع بين الفريقين على لقب دوري روشن، خاصةً وأن كلاهما لم يحقق اللقب منذ سنوات، ويريد الانتصار بحرب معنوية خارج الملعب، تنعكس بدورها داخل المستطيل الأخضر.

    لكن حتى هذا يبقى دور الجمهور وليس نجوم الفريق أو مسؤوليه .. ويبقى الحكم على تلك العلاقة التي أصبحت في مهب الريح بين الأهلي والنصر لما بعد نهاية الموسم الجاري، لنحكم ما إذا كانت ستتأثر!