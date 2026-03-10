أتلتيكو مدريد - توتنهام 5-1

أتلتيكو مدريد (4-4-2): أوبلاك؛ بوبيل، هانكو، لو نورماند، روجيري؛ سيميوني، م. يورينتي، كاردوسو، لوكمان؛ ألفاريز، لوكمان. مدرب: سيميوني.

توتنهام (3-4-3): كينسكي (من الدقيقة 17 فيكاريو)؛ روميرو، دانسو، فان دي فين؛ بورو، سار، جراي، سبنس؛ كولو ماني (من الدقيقة 46 سولانكي)، ريتشارليسون، تيل (من الدقيقة 46 غالاغر). المدرب: تودور.

الحكم: جوزوبويوك.

الهدافون: 6' م. لورينتي (أتلتيكو)، 14' جريزمان (أتلتيكو)، 15' ألفاريز (أتلتيكو)، 22' لو نورمان (أتلتيكو)، 26' بورو (توتنهام)، 55' ألفاريز (أتلتيكو).

الحصول على بطاقات صفراء: سبنس، ريتشارليسون، جراي (ت).

طرد: -