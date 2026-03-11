Goal.com
مباشر
FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-MAINZAFP

ترجمه

دوري أبطال أوروبا، القواعد والإيقافات: متى يتم حذف البطاقات الصفراء؟

حصل لاعبا بايرن ميونيخ مايكل أوليس وجوشوا كيميش على بطاقتين صفراوين في مباراة الذهاب من دور الـ16 ضد أتالانتا بيرغامو، وبالتالي سيتم إيقافهما عن المباراة الإياب. ولكن متى يتم حذف البطاقات الصفراء في دوري أبطال أوروبا؟ هنا تجدون القاعدة.

بعد الفوز الساحق 6-1 على أتالانتا بيرغامو، أصبح مايكل أوليس وجوشوا كيميش في بؤرة الاهتمام. حصل كلاهما على بطاقة صفراء بسبب المماطلة، وبالتالي سيتم إيقافهما عن المباراة الثانية. وبذلك لن يتعرضا للإيقاف في ربع النهائي المتوقع، حيث يمكنهما اللعب دون أي قيود. ولكن متى يتم إيقاف اللاعب فعليًا؟ ومتى يتم حذف البطاقات في دوري أبطال أوروبا؟

SPOX يشرح لك!

  • دوري أبطال أوروبا، القواعد والإيقافات: متى يتم حذف البطاقات الصفراء؟

    في دوري أبطال أوروبا، الرقم ثلاثة هو الرقم الحاسم. يبدأ حساب الإنذارات مع بدء مرحلة المجموعات: بمجرد حصول اللاعب على بطاقته الصفراء الثالثة، يتبع ذلك إيقاف تلقائي لمباراة واحدة. الشرط لذلك هو ألا تكون البطاقات الصفراء قد أدت إلى طرد اللاعب من الملعب خلال المباراة، لأن البطاقة الصفراء الحمراء تؤدي في أي حال إلى إيقاف لمباراة واحدة.

    يتم بعد ذلك مسح عدد البطاقات الصفراء بعد الدور ربع النهائي. تهدف هذه القاعدة إلى عدم حرمان أي لاعب محترف من المشاركة في المباراة النهائية بسبب إيقافه بسبب البطاقات الصفراء فقط. وبما أنه لم يتبق بعد هذه المرحلة سوى مباراتي نصف النهائي، فإن الطريق إلى النهائي يكون خالياً من البطاقات. وبالتالي، لا يمكن أن يتم إيقاف لاعب عن المباراة النهائية إلا إذا حصل على بطاقة صفراء حمراء في مباراة الإياب من نصف النهائي أو تم إيقافه عن عدة مباريات بسبب بطاقة حمراء.

    ومع ذلك، قد يواجه كيميش وأوليس عقوبة أشد. على أي حال، امتنع بايرن ميونيخ عن المخاطرة في بيرغامو. مع دايوت أوبامكانو، دخل لاعب ثالث المباراة وهو محمل ببطاقة صفراء، لكنه لم يتلق أي إنذار آخر.

  • champions league logoGetty Images

    دوري أبطال أوروبا: البث

    لمتابعة دوري أبطال أوروبا مباشرة، فإن DAZN هو المكان الأهم حتى عام 2027، حيث تعرض خدمة البث المباشر جميع المباريات تقريبًا على التلفزيون والبث المباشر. الاستثناء الوحيد هو المباراة النهائية يوم الثلاثاء، والتي يمكن مشاهدتها حصريًا على Amazon Prime Video. إذا وصل فريق ألماني إلى المباراة النهائية، فسيتم بثها أيضًا على التلفزيون المجاني.

  • دوري أبطال أوروبا 2025/26: شجرة البطولة

    دور الـ16ربع النهائينصف النهائيالنهائي
    AF1: باريس سان جيرمان ضد تشيلسي   
    AF2: غلطة سراي ضد ليفربولVF1: باريس سان جيرمان أو تشيلسي ضد غلطة سراي أو ليفربول  
    AF3: ريال مدريد ضد مانشستر سيتي HF1: الفائز VF1 ضد الفائز VF2 
    AF4: أتالانتا بيرغامو ضد بايرن ميونيخVF2: ريال أو سيتي ضد أتالانتا أو بايرن F: الفائز HF1 ضد الفائز HF2
    AF5: نيوكاسل يونايتد ضد برشلونة   
    AF6: أتلتيكو مدريد ضد توتنهام هوتسبيرVF3: نيوكاسل أو برشلونة ضد أتلتيكو أو توتنهامHF2: الفائز في VF3 ضد الفائز في VF4 
    AF7: بودو/جليمت ضد سبورتنج لشبونة   
    AF8: باير ليفركوزن ضد أرسنالVF4: بودو/جليمت أو سبورتنج ضد ليفركوزن أو أرسنال 
