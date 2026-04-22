فوضى قبل مواجهة الأهلي وماتشيدا .. طلبان مرفوضان للراقي وشكوى رسمية لإعادة مباراة نصف النهائي!

تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 2+90 بأقدام جيليرمي بالا، انفجر معها ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، فرحًا بإدراك شباب الأهلي التعادل في الوقت القاتل.

الحكم المباراة الأسترالي شون إيفانز يطلع صافرته معلنًا تعادل الفريق الإماراتي .. حتى أتاه استدعاء من حكام تقنية الفيديو من حيث لا يحتسب، لاحتمالية إلغاء الهدف.

السبب؟، ليس تسلل أو لمسة يد أو تدخل خاطئ من اللاعبين، إنما خطأ غريب في التسنيق بين حكم الساحة شون إيفانز والحكم الرابع الأردني أدهم المخادمة..في تلك الدقيقة كان ماتشيدا يجري تغييره الخامس بإخراج هوتاكا ناكامورا ونزول هنري موتشيزوكا.

قبل انتهاء التبديل بثوانٍ معدودة، منح إيفانز لاعبي شباب الأهلي الإذن لتنفيذ رمية التماس التي وصلت بعد ذلك لبالا ليسددها في الشباك.

حكام الفيديو انتبهوا لهذا الخطأ الغريب، وبعد مراجعة إيفانز الحالة بنفسه عبر الفيديو، قرر إلغاء الهدف، ليدفع لاعبو الفريق الإماراتي ثمن سقطة شون إيفانز وأدهم المخادمة!

من جانبه، أكد الخبير التحكيمي فريد علي صحة هدف شباب الأهلي بنسبة 100% طالما وافق حكم الساحةعلى استمرار اللعب حكم الساحة مع تأمين الحكم الرابع عملية التبديل، مستغربًا تدخل تقنية الفيديو في قرار استئناف اللعب، مشددًا على عدم قانونية ما حدث.

ويذكرنا هذا السيناريو بما حدث مع الاتحاد السعودي الذي خرج أيضًا من نفس الفريق في ربع النهائي، وسط جدل تحكيمي كبير وقرارات مثيرة للشك.



