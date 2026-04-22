FC Machida Zelvia v Shabab Al Ahli : AFC Champions EliteGetty Images Sport
علي سمير

فوضى قبل مواجهة الأهلي وماتشيدا .. طلبان مرفوضان للراقي وشكوى رسمية لإعادة مباراة نصف النهائي!

الجدل التحكيمي مستمر في المراحل الإقصائية لدوري أبطال آسيا للنخبة

قرر نادي شباب الأهلي الإماراتي، اتخاذ إجراءات رسمية، بعد خسارة الفريق أمس، الثلاثاء، بهدف دون رد، أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

مثلما حدث أمام الاتحاد السعودي في ربع النهائي، عبر ماتشيدا نظيره الإماراتي بهدف نظيف سجله يوكي سوما في الدقيقة 12 من زمن اللقاء، وسط ضجة تحكيمية كبيرة.

  • شكوى رسمية من شباب الأهلي

    إدارة النادي الأهلي الإماراتي أعلنت بشكل رسمي اتخاذ بعض الإجراءات عقب الخسارة أمام ماتشيدا، حيث اعترضت خلال تواجد الفريق على أرض الملعب قبل مغادرة البعثة.

    وتقدمت أيضًا بمذكرة احتجاج عبر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والجهات المعنية ضد القرارات التحكيمية خلال المباراة أمام الفريق الياباني.

    ووصل الأمر كذلك إلى المطالبة بإعادة المباراة بشكل كامل، بسبب تأثير القرارات التحكيمية المثيرة للجدل على النتيجة بشكل عام.

    البعثة مستمرة في جدة

    إدارة شباب الأهلي أبدت جديتها في الشكوى ضد القرارات التحكيمية التي وقعت خلال المباراة، ووفقًا لصحيفة "عكاظ" السعودية، فإن النادي قرر الإبقاء على بعثة الفريق في مدينة جدة، لحين صدور القرار النهائي بشأن الاعتراض المقدم.

    وأكدت إدارة النادي الإماراتي أن هذه الخطوة تأتي للحفاظ على حقوق الفريق وضمان العدالة في المنافسات الآسيوية.


  • فضيحة تحكيمية حرمت شباب الأهلي من العودة

    تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 2+90 بأقدام جيليرمي بالا، انفجر معها ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، فرحًا بإدراك شباب الأهلي التعادل في الوقت القاتل.

    الحكم المباراة الأسترالي شون إيفانز يطلع صافرته معلنًا تعادل الفريق الإماراتي .. حتى أتاه استدعاء من حكام تقنية الفيديو من حيث لا يحتسب، لاحتمالية إلغاء الهدف.

    السبب؟، ليس تسلل أو لمسة يد أو تدخل خاطئ من اللاعبين، إنما خطأ غريب في التسنيق بين حكم الساحة شون إيفانز والحكم الرابع الأردني أدهم المخادمة..في تلك الدقيقة كان ماتشيدا يجري تغييره الخامس بإخراج هوتاكا ناكامورا ونزول هنري موتشيزوكا.

    قبل انتهاء التبديل بثوانٍ معدودة، منح إيفانز لاعبي شباب الأهلي الإذن لتنفيذ رمية التماس التي وصلت بعد ذلك لبالا ليسددها في الشباك.

    حكام الفيديو انتبهوا لهذا الخطأ الغريب، وبعد مراجعة إيفانز الحالة بنفسه عبر الفيديو، قرر إلغاء الهدف، ليدفع لاعبو الفريق الإماراتي ثمن سقطة شون إيفانز وأدهم المخادمة!

    من جانبه، أكد الخبير التحكيمي فريد علي صحة هدف شباب الأهلي بنسبة 100% طالما وافق حكم الساحةعلى استمرار اللعب حكم الساحة مع تأمين الحكم الرابع عملية التبديل، مستغربًا تدخل تقنية الفيديو في قرار استئناف اللعب، مشددًا على عدم قانونية ما حدث.

    ويذكرنا هذا السيناريو بما حدث مع الاتحاد السعودي الذي خرج أيضًا من نفس الفريق في ربع النهائي، وسط جدل تحكيمي كبير وقرارات مثيرة للشك.


  • Vissel Kobe v Al-Ahli : AFC Champions EliteGetty Images Sport

    طلبان مرفوضان من الأهلي

    وفي سياق منفصل، قبل إقامة المباراة النهائية بين الأهلي وماتشيدا الياباني يوم السبت القادم في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، قامت اللجنة المنظمة للقاء برفض طلبين من رئيس الراقي خالد العيسى.

    وقالت صحيفة "عكاظ" إن العيسى تقدم بطلبين بشراء تذاكر المباراة، ولكن اللجنة المسؤولة عن هذا الأمر قامت برفضهما، بحجة أن أغلبية التذاكر تم بيعها بالفعل عبر القناة الرسمية.

    ويأتي ذلك بعدما شددت التوجيهات الأخيرة على حصر بيع تذاكر المباريات عبر تطبيق "أهلًا"، ومنع تداولها عبر أي قنوات أخرى غير، وسط إقبال شديد من جماهير الأهلي على حضور المباراة، طمحًا في حصد اللقب للمرة الثانية على التوالي.

