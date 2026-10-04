مقترح بإنشاء «دوري الأمم» .. تغييرات جذرية في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا اعتبارًا من عام 2030

في الدورات التي تتزامن مع كأس العالم — بدءًا من موسم 2032-2033 — ستخوض فرق الدرجة الأولى ست مباريات على أرضها وست مباريات خارج أرضها، حيث ستتأهل الفرق الست الأولى تلقائيًّا إلى كأس العالم. أما الفرق التي تحتل المراكز من السابع إلى العاشر، فستخوض مباريات فاصلة بنظام الدوري لتحديد الفرق التي ستشغل المقاعد المتبقية.

وسيتم تطبيق نظام الصعود والهبوط التلقائي على الفريقين اللذين يحتلان المركزين الأول والأخير في كل دوري.

وفي بيانرسمي صدر في 21 ديسمبر 2025، أكد الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) داتوك سيري ويندسور جون على القيمة الاستراتيجية لهذه الخطوة.

وقال جون: «من خلال إدخال منصة منافسات منظمة خلال فترات الفيفا، نهدف إلى ضمان الوصول المستمر إلى مباريات عالية الجودة».

وأضاف: «هناك اهتمام قوي وطلب متزايد من الشركاء التجاريين لإقامة منافسة على غرار دوري الأمم».