Getty Images Sport
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دوري الأبطال يعود إلى كامب نو رسميًا.. الكشف عن ملاعب نهائيات أوروبا المقبلة!
- Getty Images Sport
الملاعب الأيقونية المختارة لاستضافة النهائيات المقبلة
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رسميًا أن ملعب ميونخ للألعاب الكروية وملعب سبوتيفاي كامب نو الخاص ببرشلونة سيستضيفان نهائيي دوري أبطال أوروبا لعامي 2028 و2029 على التوالي. ويمثل هذا الإعلان الذي صدر يوم الثلاثاء عودة مهمة إلى اثنين من أعرق معابد كرة القدم في أوروبا.
ملعب أليانز أرينا ليس غريبًا عن الأضواء، فقد استضاف نهائي دوري أبطال أوروبا في عامي 2012 و2025. أما بالنسبة للعاصمة الكتالونية، فسيكون نهائي 2029 المرة الأولى منذ 30 عامًا بالتمام والكمال التي يستضيف فيها ملعب كامب نو أكبر مباراة في كرة القدم على مستوى الأندية. وقد كانت تلك المناسبة السابقة في عام 1999، عندما تغلب مانشستر يونايتد بشكل درامي على بايرن ميونخ بنتيجة 2-1 بفضل هدفين في اللحظات الأخيرة ليحقق لقبه الثاني في كأس أوروبا.
- Getty Images Sport
سباق برشلونة مع الزمن لإعادة تطوير الملعب
وبينما يبقى ملعب أليانز أرينا الذي تبلغ سعته 70 ألف متفرج جاهزًا تمامًا، فإن الوضع في إسبانيا أكثر تعقيدًا بعض الشيء، إذ يواصل برشلونة تنفيذ مشروع ضخم للبنية التحتية. فملعب كامب نو يخضع حاليًا لعملية إعادة تطوير شاملة ضمن مشروع تجديد انطلق في عام 2023. وعلى الرغم من عودة النادي الكتالوني إلى ملعبه التاريخي في نوفمبر الماضي بعد غياب دام عامين، فإن أعمال البناء لا تزال جارية.
وفي الوقت الحالي، تقتصر سعة كامب نو على 62 ألف مشجع، حيث لم يكتمل بعد المدرج الثالث للملعب، كما لا يزال سقف الملعب غير موجود. ويقدّر مسؤولو برشلونة أن النسخة النهائية من الملعب، المصمَّم لاستيعاب عدد مذهل يبلغ 105 آلاف متفرج، ستكتمل تمامًا قرب نهاية عام 2027 أو مع بداية عام 2028 على أبعد تقدير.
جدول كامل من العروض الأوروبية الكبرى
إلى جانب المسابقة الرجالية الكبرى، حسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أيضًا تفاصيل نهائيات دوري أبطال أوروبا للسيدات والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر للأعوام المقبلة. سيُقام نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات 2028 في فرنسا على ملعب بارك أولمبيك ليون، بينما ستُستضاف نسخة 2029 على الملعب الوطني في ويلز بمدينة كارديف.
كما ستشهد المسابقتان الرجاليتان الثانية والثالثة جولات كبرى عبر شرق وجنوب أوروبا. سيُلعب نهائيا الدوري الأوروبي لعامي 2028 و2029 على الملعب الوطني في بوخارست والملعب الوطني في صربيا بمدينة بلغراد. علاوة على ذلك، مُنح تنظيم نهائيي دوري المؤتمر لهذين العامين لملعب يوفنتوس في تورينو وملعب بوشكاش في بودابست.
- Getty Images Sport
ملعب ميتروبوليتانو التالي في طريقه نحو المجد
وقبل هذه المواعيد المستقبلية، يبقى التركيز المباشر منصبًّا على الموسم الحالي الذي من المقرر أن يُختتم في العاصمة الإسبانية. فنهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من المقرر أن يُقام على ملعب "ميتروبوليتانو" الخاص بأتلتيكو مدريد. وبعد ذلك، تنتقل البطولة عبر دورتها المحددة مسبقًا، بما في ذلك حدث ميونخ عام 2028، مع استمرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في تدوير مبارياته الكبرى بين ملاعب حديثة عالية التقنية وملاعب تاريخية تخضع لعمليات تحديث تواكب المستقبل.
كما تم تأكيد ملاعب كأس السوبر الأوروبي، حيث تتجه نسخة 2027 إلى ملعب "يوهان كرويف أرينا" في أمستردام. وفي العام التالي، يستضيف ملعب "أستانا أرينا" في كازاخستان كأس السوبر لعام 2028. وتمنح هذه الإعلانات الأندية والجماهير خارطة طريق واضحة للمواسم المقبلة، مسلّطةً الضوء على فترة ستعود فيها القوى الكروية التقليدية مثل برشلونة وميونخ لتتصدر المشهد الرياضي العالمي من جديد.
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