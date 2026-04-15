زهيرة عادل
زهيرة عادل

دوري الأبطال أصبح مملًا؟ الآن استعد لـ"الكرة الحرام" .. دييجو سيميوني نحو الانتقام من ميكيل أرتيتا بعد خسارة "واقعة المكاتب"

أتلتيكو مدريد وآرسنال في مواجهة خارج التوقعات بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا..

بينما كان ريال مدريد وبايرن ميونخ يقدمان ملحمة كروية، على استاد أليانز أرينا، انتهت بتفوق أصحاب الأرض بنتيجة (4-3) .. كانت جماهير أخرى على موعد مع مباراة مملة على استاد الإمارات في إنجلترا، حيث الطرف الآخر من إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026..

مباراة تليق بـ"كأس محلي"، وليس دوري أبطال أوروبا، قدمها آرسنال وسبورتنج لشبونة لجماهيرهما الليلة، انتهى بها مشوار الأخير في البطولة القارية.

اللقاء انتهى سلبيًا دون أهداف، فيما استفادت كتيبة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا بهدف كاي هافرتس في الذهاب، الذي جاء في الدقيقة 1+90، لتصعدت لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

سيناريو تأهل يليق تمامًا بطريقة الجانرز مع ميكيل أرتيتا، ففي الأخير يحسب له أنه الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي هزيمة في مشواره بالنسخة الحالية من دوري الأبطال (10 فوز و2 تعادل)، لكن القلق من القادم حتمي الآن..

  • أرتيتا "على نار" وآرسنال في مستنقع ثلج

    في المؤتمر الصحفي لميكيل أرتيتا؛ المدير الفني لآرسنال، قبل مواجهة سبورتنج لشبونة، سأله أحد الصحفيين عن شعوره قبل مواجهة حاسمة في دوري الأبطال، وما إذا كان قلقًا.

    أرتيتا لم يترك الصحفي حتى ليُكمل سؤاله، وقاطعه قائلًا: "نار، أنا على نار"، المقصود بالطبع بعيدًا عن الترجمة الحرفية أنه متحمس للغاية للمباراة، ولطالما حلم بالوصول لهذه المرحلة.

    لكن يبدو أن أحد الصحفيين الحاضرين للمؤتمر لديه بُعد نظر في آرسنال أكثر من أرتيتا نفسه، حيث علت ضحكاته بينما يتحدث المدرب عن حماسه الكبير.


    وقد صدق الصحفي وكذب أرتيتا! .. فالمدرب الإسباني كان "على نار" وحده، أما داخل المستطيل الأخضر فلاعبوه وتكتيكه لا جديد بهما، بل إنه قد واحدة من أسوأ المباريات في تاريخ دوري أبطال أوروبا .. يكفي أن تعلم في هذا الجانب أن آرسنال لم يسدد سوى تسديدة واحدة على مرمى الفريق البرتغالي طوال الـ90 دقيقة.

  • نصف نهائي الـ" haramball"

    يبدو أن النسخة الحالية من البطولة الأوروبية مُصرة على أن تكون "بطلة الملل" .. الأمر لا يتوقف فقط عند وداع فرق بحجم ريال مدريد، برشلونة، مانشستر سيتي وغيرهم للبطولة، إنما حتى فيما ينتظرنا في نصف النهائي!

    الآن لا صوت يعلو فوق صوت هذا المصطلح الإنجليزي "haramball" في الوسط الرياضي، فنحن على موعد مع مواجهة بين آرسنال وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي دوري الأبطال، بعدما عبر الأول على حساب سبورتنج لشبونة، والأخير على حساب برشلونة.

    هذا المصطلح الذي يعني "الكرة الحرام" أو "الكرة القبيحة" يُقال حرفيًا على ميكيل أرتيتا ونظيره في أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني، حيث التحفظ الدفاعي الكبير والاعتماد الكلي على الهجمات المرتدة، مع الرهان على الحالة البدنية للاعبين، فمن لديه قوة تحمل أكبر هو من سينتصر، أما من يريد المتعة فليذهب للسيرك، أو ربما يجدها في المواجهة الأخرى بنصف النهائي بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.

    لقد نجونا من "الكرة القبيحة" في مواجهة آرسنال وأتلتيكو مدريد في مرحلة الدوري، حيث نجح الجانرز وقتها في هز شباك الروخيبلانكوس برباعية نظيفة، لكن كيف سيكون الحال في نصف النهائي الذي لا يقبل القسمة على اثنين؟ .. الإجابة سنعرفها يومي 29 أبريل و5 مايو!

    ما خسره سيميوني في المكاتب .. قد يعوضه الملعب

    آرسنال أرتيتا وأتلتيكو مدريد سيميوني لم يتواجها من قبل سوى مرة وحيدة – كما ذكرنا سلفًا – في مرحلة الدوري بالنسخة الحالية من دوري الأبطال، والتي خسرها الفريق الإسباني (0-4).

    لكن سيميوني سيدخل نصف النهائي الحاسم ليس للانتقام من هزيمة الجولة الثالثة مرحلة الدوري، ففي الأخير التعويض وقتها كان ممكنًا في قادم الجولات، إنما لانتقام تأخر ست سنوات تقريبًا..

    بالعودة لصيف 2020، فقد دخل آرسنال في صراع تفاوضي طويل مع أتلتيكو مدريد للظفر بخدمات لاعب وسطه الغاني توماس بارتي.

    النادي المدريدي كان يسعى لتجديد عقد نجمه الغاني؛ لاعب فياريال حاليًا، حيث كان أحد أهم نجومه، أما النادي اللندني فقاتل للتعاقد معه كونه القطعة التي كانت تنقص وسط ملعبه.

    في الأخير، وجه آرسنال "ضربة قاضية" لأتلتيكو مدريد، بدفع الشرط الجزائي في عقد توماس بارتي، في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي 2020، فحرم الأخير من واحد من أهم نجومه، وكذلك حرمه من إمكانية التعاقد مع لاعب جديد.

    وقتها تحدثت الصحافة عن مدى غضب سيميوني من "أسلوب" آرسنال في حسم الصفقة، واعتبره "لا يليق" حتى وإن كان قانونيًا، كونه جاء في اليوم الأخير من الميركاتو.

    والآن فرصة سيميوني لرد الضربة القاضية لميكيل أرتيتا وفريقه.