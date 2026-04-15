دوري الأبطال أصبح مملًا؟ الآن استعد لـ"الكرة الحرام" .. دييجو سيميوني نحو الانتقام من ميكيل أرتيتا بعد خسارة "واقعة المكاتب"

بينما كان ريال مدريد وبايرن ميونخ يقدمان ملحمة كروية، على استاد أليانز أرينا، انتهت بتفوق أصحاب الأرض بنتيجة (4-3) .. كانت جماهير أخرى على موعد مع مباراة مملة على استاد الإمارات في إنجلترا، حيث الطرف الآخر من إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026..

مباراة تليق بـ"كأس محلي"، وليس دوري أبطال أوروبا، قدمها آرسنال وسبورتنج لشبونة لجماهيرهما الليلة، انتهى بها مشوار الأخير في البطولة القارية.

اللقاء انتهى سلبيًا دون أهداف، فيما استفادت كتيبة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا بهدف كاي هافرتس في الذهاب، الذي جاء في الدقيقة 1+90، لتصعدت لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

سيناريو تأهل يليق تمامًا بطريقة الجانرز مع ميكيل أرتيتا، ففي الأخير يحسب له أنه الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي هزيمة في مشواره بالنسخة الحالية من دوري الأبطال (10 فوز و2 تعادل)، لكن القلق من القادم حتمي الآن..