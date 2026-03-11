إقصائيات الأبطال تفضح "حلاوة البدايات".. عندما سقطت "الأقنعة الإنجليزية" من باريس إلى العاصمة مدريد

حبست القارة العجوز أنفاسها، طوال النصف الأول من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وهي تراقب "الإعصار الإنجليزي"، الذي يكتسح مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

نعم.. 5 أندية إنجليزية حجزت مقاعدها ضمن "الثمانية الأوائل"؛ الذين تأهلوا بشكلٍ مباشر من مرحلة الدوري، إلى دور ثمن النهائي.

وبدا بعد نهاية مرحلة الدوري من المسابقة الأوروبية العريقة، أن الكأس ذات الأذنين، قد حزمت حقائبها بالفعل؛ لتقضي الصيف في ضباب لندن، أو في مانشستر أو على ضفاف الميرسيسايد.

لكن.. مع إطلاق صافرة بداية "ذهاب" ثمن النهائي، استيقظ عشاق "البريميرليج" على واقع مغايّر تمامًا؛ حيث تحوّل المارد الذي لا يُقهر إلى جسد مثقل بالإرهاق، وتلاشت الهيمنة أمام الدهاء التكتيكي الذي أعاد صياغة المشهد.

وسنحاول من ناحيتنا في السطور القادمة، أن نقف على التراجع الإنجليزي الكبير في "ذهاب" ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا؛ مع التأكيد على أن كل شيء ممكنًا بالطبع، في "الإياب"..