الأزمة الحقيقية تكمن في دور المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وعدد دقائق مشاركاته مع الفريق، وهو ما دفع أحد مشجعي النصر لتوجيه سؤال مباشر إلى الإعلامي السعودي عماد السالمي خلال برنامج "روتانا سبورت مع وليد".

الإعلامي وليد الفراج نقل سؤالًا عن أحد مشجعي النصر، حيث قال: "كيف يستطيع النصر تحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة؟"، حيث تمثل هذه البطولة القارية حلمًا لجماهير العالمي التي تطمح في كسر عناد الآسيوية بعدما نجح الفريق في الموسم الماضي باستعادة لقب الدوري.