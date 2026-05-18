دموع وممر شرفي.. ليفاندوفسكي يودع جماهير برشلونة في ليلة عاطفية بكامب نو

لم يستطع المهاجم البولندي تمالك مشاعره في عدة مناسبات، خاصة مع ترديد الجماهير لاسمه بصوت مدوٍ في أرجاء الملعب. لقد كان تكريمًا مستحقًا للاعب قاد هجوم البلوجرانا منذ عام 2022، لتبقى الصورة الأبرز لتلك الليلة هي دموع ليفاندوفسكي وهو يحيي الجماهير للمرة الأخيرة على أرض ملعب فريقه.

وحرص هانزي فليك على منح القناص البولندي التكريم الذي يستحقه، حيث دفع به أساسيًا أمام ريال بيتيس قبل أن يستبدله في الدقيقة 83 ليمنحه فرصة الخروج وسط ممر شرفي فردي. وعلى الرغم من أنه لم يزر الشباك في الانتصار بنتيجة 3-1، إلا أن المدرجات ظلت ممتلئة لفترة طويلة بعد صافرة النهاية، حيث رفضت الجماهير المغادرة قبل إلقاء النظرة الأخيرة على نجمها صاحب القميص رقم تسعة.







