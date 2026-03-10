في الدقيقة 70، انخفض ديفيز فجأة على ركبتيه عند خط الوسط وغطى وجهه بقميصه. بينما كان زملاؤه يحاولون مواساته، كانت الدموع تنهمر من عينيه. على الأقل كان قادراً على مغادرة الملعب بمفرده. لم يصدر أي تشخيص بعد.
دموع مريرة لألفونسو ديفيز: صدمة الإصابة تلقي بظلالها على حفل بايرن ميونيخ ضد أتالانتا بيرغامو
ماذا حدث؟ بعد وقت قصير من تسجيل جمال موسيالا الهدف السادس، أصيب ديفيز على الأرجح بإصابة عضلية أثناء الركض إلى الخلف دون تدخل من الخصم. هذا على الأقل ما توحي به الصور التلفزيونية. أشار الكندي على الفور إلى مقاعد البدلاء أنه لا يستطيع الاستمرار. بعد لحظات قليلة، سقط على الأرض.
كان ديفيز قد تعرض في نهاية فبراير لتمزق في الألياف العضلية في الفخذ الأيمن الخلفي خلال مباراة الدوري الألماني ضد أينتراخت فرانكفورت (3-2). من المحتمل جدًا أنه أصيب مرة أخرى في نفس المكان.
في نهاية العام الماضي، تعافى اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا من إصابة في الرباط الصليبي التي تعرض لها في مارس 2025، أي بعد فترة وجيزة من تمديد عقده حتى عام 2030، الذي سبقته مفاوضات صعبة.
ديفيز المحظوظ لم يدخل الملعب إلا بعد الاستراحة
الأمر المؤلم بشكل خاص: دخل ديفيز الملعب في بيرغامو بعد الاستراحة عندما كانت النتيجة 3-0 ليحل محل كونراد لايمر الذي حصل على إنذار. ولم يمض 30 دقيقة حتى انتهى يوم عمله. ومما زاد الطين بلة، اضطر جمال موسيالا الذي دخل الملعب كبديل إلى مغادرة الملعب مبكراً.
بما في ذلك ظهوره القصير ضد أتالانتا، لعب ديفيز 13 مباراة في الموسم الحالي. وقد نجح في تسجيل تمريرة حاسمة واحدة.