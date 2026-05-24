دموع كأس العالم | نيمار "بكيت طوال الليل" وزوجتي نامت.. كواليس ليلة استدعاء البرازيلي للمونديال!

في حفل ترويجي أقيم في ساو باولو، كشف نيمار عن تفاصيل حميمة حول رد فعله على القائمة النهائية للاعبين المختارين. واعترف المهاجم أنه استغرق بعض الوقت حتى يستوعب الأمر، وأن التأثير العاطفي أبقاه مستيقظًا لساعات، وهو يفكر في المسار الشاق الذي قطعه ليكون من بين المختارين مرة أخرى.

"ذهبت للنوم في الساعة 6:30 أو 7:00 صباحًا، وأنا أشاهد جميع مقاطع الفيديو. لم أستطع التوقف عن البكاء طوال الليل. كنت هناك مع زوجتي وبناتي، ننام في نفس السرير. كنّ نائمات، وأنا كنت أبكي وأشاهد كل مقطع فيديو، لأن الأمر لم يكن سهلاً"، قال نيمار، واصفًا الليلة العاطفية التي قضاها دون نوم مع برونا بيانكاردي وأطفالهما.